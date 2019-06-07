В дагестанском селе Хунзах 2 июня состоялась церемония перезахоронения предполагаемых останков Хаджи-Мурата — наиба (помощника) имама Шамиля и героя одноимённой повести Льва Толстого. Мероприятие прошло под патронажем и при непосредственном участии депутата Госдумы от Башкирии Гаджимурада Омарова. Казалось бы благое дело — прах Хаджи-Мурата, долгое время лежавший на чужбине, предан, наконец, земле на родине. Однако ситуация не настолько проста. Замешанная на множестве противоречий и непонимании, интересах различных групп не только в Дагестане, но и в целом в России и в Азербайджане, она вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Мнения о случившемся событии раздались разные — от предательства интересов России до кощунства, нарушающего нормы закона и морали.

Григорий Гагарин. Хаджи-Мурат на фоне села Хунзах. 1848

Братская могила

Чтобы прояснить важные детали, имеющие непосредственное отношение к событиям сегодняшних дней, нужно вернуться в середину XIX века, в годы Кавказской войны. Смерть настигла Хаджи-Мурата 5 мая 1853 года в Азербайджане. Он погиб в неравной битве против казаков в местности, которая в настоящее время находится в Кахском районе Азербайджана. Вместе с наибом в тот день погибли и двое его соратников — Гамзало и Эльдар, причём все трое были обезглавлены.

«Точно известно, что на месте их гибели закопали всех троих. Именно закопали, не похоронили, — пишет у себя в Facebook историк, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Патимат Тахнаева. — В 1870-х г. здесь побывал старший сын Хаджи-Мурата, Гулла. Он могилу не открывал, но место «братской» могилы ему местные жители указали. Он установил плиту с надписью, что здесь похоронен Хаджи-Мурат. В 1959 году археолог Гусейнов говорил, что рядом были еще две могилы, но он вскрыл только эту».

По словам Патимат Тахнаевой, обнаружив, что могила была пуста, археолог стал копать севернее и наткнулся на человеческие останки без головы. Подумав, что это Хаджи-Мурат, копать дальше не стали. Но ведь там, по свидетельствам очевидцев событий, должны были быть похоронены еще два обезглавленных тела. Кого из троих нашел Гусейнов?

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Таким образом, останки Хаджи-Мурата не идентифицированы и по сей день, и нельзя достоверны сказать, какие из захороненных костей принадлежат герою аварского народа. Об этом также заявляют координатор проекта «Лев Толстой и Дагестан» Джамалудин Омаров и зампредседателя общероссийского движения «Российский конгресс народов Кавказа», член Общественной палаты Дагестана Деньга Халидов, с которыми побеседовал корреспондент ИА REGNUM.

Они оба входят в оргкомитет, который не первый год занимается вопросом возвращения черепа Хаджи-Мурата, хранящегося в настоящее время в Санкт-Петербурге. Такую же деятельность параллельно ведёт и уроженец Хунзахского района Дагестана, депутат Госдумы от Башкирии, член фракции «Справедливая Россия» Гаджимурад Омаров.

Георгий Грачев. Хаджи-Мурат. Гравюра с литографии 1851 года. 1886

Возвращение останков

Идея возвращения останков Хаджи-Мурата в родной для него Хунзах не является новой. Как рассказал Джамалудин Омаров, ранее по данному вопросу уже была достигнута договорённость с властями Азербайджана, которые не возражали против перезахоронения и даже обещали оказать содействие.

Однако перезахоронение останков умершего без веской причины категорически запрещено по нормам ислама. Эксгумация разрешена лишь в исключительных случаях, например, если кладбище оказалось на захваченной врагом территории. В связи с этим исламские алимы и сотрудники духовного управлении мусульман Дагестана отговорили членов оргкомитета заниматься перезахоронением. Однако оно, вопреки нормам ислама, всё же произошло 2 июня, хотя и не представлено доказательств, что земле предали останки именно Хаджи-Мурата.

Джамалудин Омаров и Деньга Халидов высказали своё крайнее возмущение действиями депутата Госдумы. По их словам, останки наиба были выкопаны и вывезены тайно, действия не были согласованы даже с потомком наиба Магомед-Арипом Гаджимурадовым, который один только и вправе принимать подобные решения.

«Кто ему [депутату Омарову] разрешил раскапывать могилу в другом государстве? Почему он проигнорировал мнение исламских алимов и запрет на перезахоронение останков Хаджи-Мурата? И неужели Гаджимурад Омаров так спешил прославиться, что забыл об очень важной детали: прежде чем раскапывать могилу наиба и тайно вывозить оттуда его останки, предварительно надо было провести их научную экспертизу?» — недоумевает Деньга Халидов.

По словам собеседников, единственный потомок наиба, признанный таковым решением Хунзахского районного суда от 13 мая 2012 года, не знал о предстоящей церемонии и был поставлен перед фактом незадолго до её начала. Причём изначально захоронение останков было запланировано не в самом селе Хунзах, а у въезда в населённый пункт. Лишь после конфликта Гаджимурадову удалось принудить передать останки ему для дальнейшего захоронения на кладбище рядом с предками наиба.

Duma.gov.ru Гаджимурад Омаров

В свободной стране можно действовать без ведома властей?

К сожалению, связаться с депутатом Госдумы Гаджимурадом Омаровым и получить у него комментарий не вышло. Однако известно, что именно депутат от Башкирии является инициатором возвращения останков наиба на родину и занимается этим вопросом второй десяток лет, несмотря на помехи людей из «разных дагестанских и московских кабинетов». Об этом рассказал в своих публикациях дагестанский журналист Муса Мусаев, который, пожалуй, единственный, кто в эти дни выступает в защиту прошедшей церемонии перезахоронения.

«Гаджимурад Омаров, по его словам, намерен сделать все возможное для возвращения черепа. Наш выдающийся предок [Хаджи-Мурат] не заслужил такой участи — быть музейным экспонатом. Это кощунственно с точки зрения всех религий. И совершенно непонятно, когда многие дагестанцы оказались скрытыми и явными противниками возвращения останков и предания их родной земле», — пишет Мусаев.

Напомним, новость о предстоящей 2 июня церемонии появилась в одном из дагестанских СМИ 30 мая, после чего распространилась в медиаполе. Информация представлялась со ссылкой на некоего Магомеда Амирханова — председателя оргкомитета мероприятия. Однако в администрации Хунзхаского района поспешили опровергнуть данную новость, ссылаясь на то, что никто в районе не в курсе предстоящей церемонии: ни глава, ни местные депутаты, ни имам мечети, ни даже прямые потомки наиба. В администрации, кажется, отказывались верить, что такая церемония может пройти без её ведома.

«Я не знаю, как они собираются проводить захоронение, не предупредив ни одного человека», — сказал 31 мая в ходе телефонного разговора с кореспондентом ИА REGNUM замглавы района Шамиль Алиев.

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Однако у тех, кто взялся перезахоронить останки наиба, похоже, на сей счёт было своё мнение. По словам Мусы Мусаева, только в рабовладельческой стране без ведома властей «никто пикнуть не может».

«Мы живём в свободной стране, где граждане могут сами организовывать мероприятия в рамках действующего закона, и администрация не обязана знать, кто какие мероприятия проводит. Некоторые возмущались, что никто в Хунзахе не знает. Так для этого и был опубликован анонс, чтоб знали и все желающие пришли принять участие, в том числе и администрация», — пишет журналист.

Однако едва ли можно считать публикацию лишь в одном СМИ со ссылкой на никому не известного персонажа достойной пиар-кампанией столь исторически значимого мероприятия.

Евгений Лансере. Хаджи-Мурат. 1924

Героизм или преступление?

Сказать, что инцидент сильно взволновал рядовых жителей Дагестана, было бы не совсем правдой, несмотря на его противоречивость и историческую значимость. Да и высказаться у дагестанцев было немного возможностей, поскольку самые крупные сообщества в социальной сети Instagram (именно она является самой популярной среди жителей республики) и вовсе проигнорировали данную новость. Тем не менее какой-никакой общественный резонанс случился. Обсуждения развернулись преимущественно в комментариях на официальных страницах местных СМИ.

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Можно сказать, что инцидент разделил жителей Дагестана на два лагеря. Одни считают депутата Гаджимурада Омарова героем, вторые — преступником. Однако слишком уж не равными получились лагеря, поскольку негативных отзывов оказалось гораздо больше. Многие общественники и пользователи соцсетей устроили травлю участников церемонии. Их обвинили в краже останков, нарушении норм ислама, уличили в попытке прославиться за счёт уважаемого в Дагестане исторического персонажа.

«Если перезахоронение тела Хаджи-Мурата реально произошло, то это [самое] глупое и недальновидное дело за последние десятилетия. Чьи-то частные амбиции нанесут непоправимый вред целому народу посредством этого необдуманного шага», — пишет общественный деятель Микаил Микаилов.

«Неужели Хаджи-Мурат не достоин публичного захоронения? Неужели надо было хоронить легендарного наиба вот так скрытно, втайне от всех, как будто стыдясь огласки? Половина Дагестана съехалась бы на заупокойную молитву этому герою, это могло бы сплотить нашу республику. Ну почему у нас всё так криво и косо?» — недоумевает еще один неравнодушный житель региона, назвавшийся idrisov.i.

Однако нашлись и те, кто увидел в произошедшем лишь положительную сторону. По их мнению, Дагестан должен гордиться теми, кто предал останки наиба родной земле, чего не могли сделать полтора века.

«Сделать цивилизованно — это пройти кучу согласований и процедур. Да и вообще, для кого-то важен процесс? А кому-то важен сам факт, что тело захоронили с потомками. Всяким гиенам лишь повод нужен, чтобы выплеснуть из себя гниль. А что сделали вы, чтобы приблизить этот день?» — возмущен некто radzhabov.r.a.

Витольд Муратов Здание Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)

Череп наиба: долгий путь домой

Напомним, церемония перезахоронения останков была проведена без головы. Череп Хаджи-Мурата до сих пор находится в Санкт-Петербурге. Сразу после смерти наиба он был переправлен в Военно-медицинскую академию, а в конце 60-х годов прошло века был передан в Кунсткамеру — ныне Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. Череп там хранится и по сей день, несмотря на то, что он уже исключён из списка музейных экспонатов.

Попытки вернуть голову наиба на малую родину предпринимались неоднократно, но, по словам собеседников, серьёзных сдвигов удалось достичь лишь в последние годы при содействии советника по культуре президента РФ Владимира Толстого и заместителя председателя Госдумы Петра Толстого. Оба, кстати, приходятся праправнуками великому писателю Льву Толстому. Однако многолетняя эпопея пока не завершена.

«Оргкомитет пришёл к выводу, что будет очень символично, если именно потомок Льва Толстого получит этот уникальный «музейный экспонат» и вручит его потомкам Хаджи-Мурата в лице Магомед-Арипа Гаджимурадова», — сообщил Деньга Халидов.

По словам собеседников, вопрос с возвращением черепа на уровне Кремля уже решён. Президент Владимир Путин в своё время дал поручение ускорить и решить данный вопрос. Однако, как утверждают члены инициативной группы, вопрос «застопорился» уже в Дагестане.

«Владимиру Толстому удалось мнение всех в Кремле объединить, кому-то объяснить, там были разные противоречивые позиции, но ему удалось свести их всех воедино, и они официально заявили, что готовы вернуть. Дагестан должен был обратиться с письмом в Москву, но здесь кое-какие моменты помешали главе республики. Хотя он обещал и был согласен содействовать в этом вопросе. Мы выяснили эту причину и работаем над ней», — сообщил Джамалудин Омаров.

Евгений Лансере. Натюрморт с полотенцем Хаджи-Мурата. 1920-е

Продолжение следует

Как бы кто не относился к прошедшей церемонии перезахоронения предполагаемых останков Хаджи-Мурата, очевидно одно: это только начало. Завтра, 8 июня, в Хунзахе состоится встреча координаторов проекта «Лев Толстой и Дагестан», общественности Хунзахского района, на которой будет дана оценка действиям организаторов и исполнителей эксгумации и перезахоронения останков. Кроме того, 3 июня азербайджанское издание Haqqin Az со ссылкой на депутата от Кахского района Азера Керимли сообщило, что правоохранительные органы взялись за установление истины в исчезновении останков наиба.

Наш собеседник Джамалудин Омаров также рассказал, что доложил о произошедшем властям Дагестана в лице руководителя администрации главы и правительства Владимира Иванова. Тот, по словам общественника, был крайне недоволен случившимся инцидентом. В настоящее время глава региона Владимир Васильев выехал в Северную столицу для участия в Петербургском международном экономическом форуме. ИА REGNUM надеется, что по возвращении лидера субъекта власти предпримут какие-либо действия для прояснения ситуации или хотя бы выступят с официальным заявлением. Вопрос возвращения головы Хаджи-Мурата и перезахоронения его останков на родине должен быть решен цивилизованно.