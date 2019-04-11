Мэрия Махачкалы в начале третьей декады февраля 2019 года объявила о возрождении первого и некогда единственного в столице Дагестана городка аттракционов. Он был закрыт ещё в 2010 году из соображений безопасности, поскольку многие качели-карусели пришли в негодность. Позже они были демонтированы.

(сс) SAGM Колесо обозрения

Запустить новый проект городка аттракционов, включающего колесо обозрения диаметром 50 метров, власти решили на прежнем месте — в парке имени Ленинского комсомола. Обычный, на первый взгляд, проект обернулся скандалом из-за упорного нежелания властей прислушиваться к мнению горожан.

Поинтересоваться — не значит послушать

В сообщении пресс-службы мэрии от 21 февраля о возрождении парка аттракционов было заявлено, что перед реализацией проект «должен пройти несколько этапов публичных слушаний».

Первый (и пока единственный) этап этих самых слушаний состоялся 11 марта в администрации города с участием активистов движения «ГородНаш», членов регионального движения ОНФ и представителей политических партий. На повестке дня стоял вопрос изменения вида пользования участка площадью 7072 кв. м в парке Ленинского комсомола, выделенного под парк аттракционов. До настоящего времени эта земля имела статус парковой зоны, а мэрия хотела его поменять на «условно разрешённый вид использования «Развлечения». Сделать это было необходимо, для того чтобы город мог подготовить инвестиционную площадку.

«Если раньше мы не имели такой возможности (проводить публичные слушания), то новый глава города (мэр Махачкалы Салман Дадаев — ред. ИА REGNUM ) назвал участие общественных организаций обязательным при рассмотрении подобных вопросов», — приводит пресс-служба слова первого вице-мэра Абдулмуъмина Ибрагимова.

Mkala.ru В парке Ленинского комсомола. Махачкала

Из этого высказывания не совсем понятно, почему администрация города ранее не имела возможности проводить общественные слушания, но тут речь не об этом. В первую очередь хочется обратить внимание на стремление чиновников убедить активистов, что их мнение имеет значение.

В конце дискуссии состоялось голосование: шесть человек проголосовали «за» изменение вида пользования, восемь — «против», ещё двое воздержались. Причём поддержали инициативу сотрудники различных подразделений мэрии города, а против неё высказались, собственно, те, ради кого и проводились эти слушания — общественники.

Однако в протоколе мероприятия о результатах голосования ни слова. В итогах заседания указано, что публичные слушания можно считать состоявшимися и что их результаты будут представлены главе города. На следующий день после обсуждений Салман Дадаев поручил создать общественный совет при парке, в состав которого войдут и активисты.

«Участие общественности в таких важных вопросах — моя принципиальная позиция, которой я намерен придерживаться и дальше», — написал градоначальник на своей странице в Instagram.

Участие общественности, может, и обязательно, но прислушиваться к её мнению ведь необязательно, посчитали, видимо, чиновники. В очередном номере газеты «Махачкалинские известия» опубликовано постановление Салмана Дадаева от 20 марта 2019 года, которое разрешает использование указанного земельного участка в парке имени Ленкома «в соответствии с условно разрешённым видом использования 4.8 — развлечения». Проще говоря, участок площадью в семь с небольшим гектаров, расположенный в парке, передаётся инвестору для строительства парка аттракционов. И это, заметим, несмотря на результаты публичных слушаний.

А. Елесеев, М. Скобелев. Печатая шаг

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Колесо с историей

Очевидно, что идея с колесом обозрения не принадлежит нынешнему мэру Махачкалы Салману Дадаеву, который вступил в должность в последний день января 2019 года. Корни этого вопроса уходят гораздо глубже, как минимум — в февраль 2018 года.

Тогда в Дагестан с рабочим визитом приехал глава Татарии Рустам Минниханов. В ходе встречи с тогда ещё врио главы Дагестана Владимиром Васильевым были подписаны соглашения о сотрудничестве по ряду направлений. Во время пресс-подхода 5 февраля Минниханов заявил журналистам, что с ним в республику приехал предприниматель, который «хочет сделать здесь колесо обозрения», написало тогда РИА «Дагестан».

Параллельно с визитами Минниханова в Дагестан (следующий состоялся в ноябре 2018 года) в республике проводилась работа по подготовке инвестиционной площадки для предпринимателя из Татарии, собравшегося «осчастливить» Махачкалу колесом обозрения. В первую очередь были переписаны нормативно-правовые акты, которые запрещали в парках Махачкалы строить аттракционы. Депутаты городского собрания решением от 28 июня 2018 года вносят изменения в свой же документ от 26 мая 2016 года «Об утверждении правил землепользования и застройки г. Махачкалы».

Михаил Фролов. tatarstan.ru Владимир Васильев и Рустам Минниханов

В новой редакции, в частности, излагается статья 65 «Зона озеленённых территорий общего пользования», где в столбце «Условно разрешённые виды использования» появляется пункт «4.8. Развлечения». Разумеется, тогда это решение осталось для многих незаинтересованных лиц незамеченным. На официальном сайте администрации Махачкалы размещено было 12 документов, излагающих те или иные решения депутатов города от 28 июня. Ну кто станет без прямой необходимости разбираться в этих актах, написанных канцелярским языком?

Раскрытие карт

Имя инвестора больше месяца с момента объявления о предстоящем запуске проекта колеса обозрения оставалось в тайне, и эта скрытность вызывала в головах обеспокоенных ситуацией горожан и активистов дополнительные подозрения. И вот 25 марта 2019 года председатель правительства Дагестана Артём Здунов (напомним, являющийся выходцем из Татарии) провел заседание совета по улучшению инвестиционного климата. Из сообщения пресс-службы правительства стало известно, что устанавливать колесо обозрения в Махачкале будет ООО «Панорама».

Основным вопросом заседания стала «целесообразность предоставления инициаторам проектов (в том числе и ООО «Панорама») земельных участков в аренду без проведения торгов». Далее идёт ссылка на республиканский закон от 17 ноября 2015 года, согласно которому находящиеся в собственности региона земельные участки могут предоставляться без конкурсов для размещения объектов «социально-культурного и коммунально-бытового назначения» и реализации «масштабных инвестиционных проектов».

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E-dag.ru Артем Здунов

Представитель ООО «Панорама» Кирилл Мартынов отметил, что проект будет осуществлён исключительно за счёт средств инвестора, и назвал его стоимость — 100 млн рублей. Он также заверил, что при реализации проекта ни одно дерево не будет вырублено, а даже наоборот, будет проведено дополнительное озеленение парка.

Но откуда взялся этот инвестор, которому власти Дагестана хотят дать семь гектаров без торгов? Юридический и фактический адрес ООО «Панорама» находится в Татарии, а именно на Университетской улице города Казани. Согласно информации из публичного доступа, компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей зарегистрирована (внимание!) 28 мая 2018 года. Учредителями являются предприниматели Рафил Заннятов и Тимур Файзутдинов, имеющие свой бизнес в Татарии.

Если собрать все факты и сделать ряд умозаключений, то можно выдвинуть следующую версию. Между властями Дагестана и Татарии в лице лидеров регионов складываются доверительные отношения, подкрепленные в 2018 году рядом соглашений и назначением на пост премьер-министра Дагестана экс-министра экономики Татарии Артёма Здунова. В феврале 2018 года во время визита в Дагестан Минниханов заявляет, что с ним прибыл некий инвестор (имя не называется), который хочет запустить в столице Страны гор аттракцион. Уже в марте специально под это дело создаётся ООО «Панорама».

Летом 2018 года депутаты махачкалинского городского собрания по указанию «сверху» переписывают мешающий реализации замысла документ. А теперь этой самой «Панораме» власти Дагестана хотят передать участок без проведения торгов. Да, это лишь версия, но не слишком ли много совпадений для одного колеса? Да и формальность общественных слушаний подкидывает дровишки и позволяет разгораться этой версии до вполне вероятной.

Лукавство — или?

Имя инвестора, повторимся, скрывалось до 25 марта, и он не был представлен даже на общественных слушаниях двумя неделями ранее. Тогда чиновники пояснили, что инвестор якобы ещё не определён.

«Что нам мешает включить в техзадание для этого инвестора, когда он будет, облагораживание и создание парковой зоны?» — цитирует вице-мэра Ибрагимова «Молодёжь Дагестана». Обратите внимание на слова «когда он будет».

На заседании вышеуказанного совета под председательством Здунова врио руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Гаджи Гасанов заявил, что проект колеса обозрения включён мэром Махачкалы в муниципальную программу развития туристско-рекреационного комплекса на 2019—2021 годы. Смотрим этот документ, размещённый на сайте администрации города, и видим, что он утверждён 24 января.

Mspinvestrd.ru Гаджи Гасанов

В разделе «Мероприятия» десятым пунктом идёт «Установка колеса обозрения», источник финансирования — внебюджетный, сумма затрат — 100 млн рублей, исполнитель не указан. Если мэрия Махачкалы ещё даже 11 марта не определилась с инвестором, откуда она могла знать 24 января (тогда город в статусе врио возглавлял Мурад Алиев), что проект обойдётся именно в 100 млн рублей? Ещё одно совпадение?

Дальше — больше. На следующий день, после того как было объявлено имя инвестора, на месте предполагаемого запуска колеса обозрения участники движения «ГородНаш» (именно они наиболее рьяно выступают против данного проекта) застали технику и геодезистов. Активистам представили документ, которым управление ЖКХ города Махачкалы даёт согласие ООО «Панорама» в лице директора Фазылова на проведение инженерно-геологических и геодезических работ в парке с 1 февраля по 30 апреля 2019 года.

Документ составлен, внимание, 28 января, то есть аж за полтора месяца до публичных слушаний и за два дня до того, как город возглавил Салман Дадаев. Тут и сомнений не может быть — очевидно, что договорённость с компанией из Татарии была достигнута ещё задолго до формальных общественных слушаний, а вице-мэр Ибрагимов просто лукавил, что инвестор ещё не определён.

Общипанный парк

Надо понимать, что никто из активистов не против колеса обозрения. Махачкала не может похвастаться большим выбором развлечений для молодёжи и мест для семейного досуга, и новый парк аттракционов жизни никому бы не испортил. Да и до схем его реализации, будь они хоть трижды мошенническими и коррупционными, большинству горожан нет никакого дела. Их в этой истории волнует лишь судьба парка имени Ленинского комсомола — общипанного и изуродованного. Здесь, убеждены активисты движения «ГородНаш», должны быть не карусели, а деревья. Их они готовы сажать за свой счёт, лишь бы им дали на то разрешение.

Однако чиновники на это отвечают, что аттракцион будет установлен на старой фундаментной железобетонной позиции, на которой и раньше стояло колесо. В мэрии считают, что в XXI веке нельзя раскурочить бетонные сваи и посадить там деревья?

История парка уходит корнями в XIX век. В 1887 году хозяин местного пивоваренного завода по имени Вейнер стал владельцем прилегающей к заводу территории. Чтобы осушить болотистую местность, предприниматель высадил на приобретённом участке саженцы тополей. Так вскоре появился «Вейнерский парк». Затем он был переименован в парк Нефтяников, и лишь в 1963 году за ним закрепилось нынешнее название. Парк рос и процветал, но в какой-то момент пошёл обратный процесс. В последнее время деревьев здесь становится меньше, зато зданий (жилых домов, кафе, банкетных залов) и торговых точек только прибавляется.

(сс) markusspiske Спиленное дерево

Нынешний скандал, связанный с парком, вовсе не первый. В 2017 году, когда Дагестаном руководил Рамазан Абдулатипов, правительство возглавлял ныне находящийся в московском СИЗО по обвинению в хищении и растрате бюджета Абдусамад Гамидов, а у руля Махачкалы располагался приговорённый к четырём годам тюрьмы за превышение полномочий Муса Мусаев, в парке имени Ленинского комсомола хотели построить большой музейный комплекс «Россия — моя история».

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Эта инициатива создала массовое недовольство горожан и подняла на борьбу за парк общественников, журналистов и активистов. Люди с активной гражданской позицией даже организовали на месте предполагаемого строительства дежурство и неоднократно блокировали подготовительные работы. На просьбы недовольных найти другое место для строительства, где не придётся массово вырубать деревья, власти отвечали, что другой возможности нет. Однако общими усилиями парк удалось отстоять, а для музейного комплекса площадью без малого 13 тысяч квадратных метров другое место всё же нашлось — его перенесли в недостроенный спортивный комплекс.

Как тогда, так и сейчас не очень понятно желание руководителей то ли региона вообще, то ли только Махачкалы осваивать объектами именно этот несчастный парк. Самое ли подходящее это место для колеса обозрения? Поднявшись на нём на высоту 50 метров, человек будет лицезреть с одной стороны здание СИЗО, со второй — кладбище, с остальных — многоэтажную застройку. Пожалуй, в городе, где есть более достойные виды на побережье и горы, для колеса обозрения можно подобрать и куда более удачное место.

Вся эта история в очередной раз продемонстрировала пропасть между власть имущими и рядовыми горожанами. И даже тогда, когда, казалось бы, чиновники спросили у людей их мнение, они умудрились с ним не посчитаться.

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Mkala.ru В парке Ленинского комсомола. Место под колесо обозрения

Стоит отметить, что доверие жителей столицы Дагестана к руководству города за последние годы значительно подорвано. Проблемы не решаются годами, а четыре из последних пяти градоначальников либо приговорены к тюремному сроку, либо находятся под следствием. На нового мэра Салмана Дадаева многие горожане возлагали и возлагают немалые надежды. Но прошло лишь два месяца с момента его избрания, а новый градоначальник успел (пусть пока и не сильно) запятнать свою репутацию.