Мешает ли пограничный вопрос дружбе Дагестана и Чечни, сколько бюджетных денег «съест» саранча в 2019 году и кто оставил без жилья десятки молодых семей в республике? Об этом и не только в обзоре главных событий в Дагестане за неделю с 4 по 10 февраля от ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

Пограничный вопрос

Во вторник, 5 февраля, состоялась вторая официальная встреча рабочих групп Дагестана и Чечни по уточнению и установлению административных границ между республиками. На этот раз обсуждение проходило в Грозном. В ходе встречи спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов и председатель парламента Чечни Магомед Даудов подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Стороны, согласно документу, будут проводить конференции, семинары и иные мероприятия по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Участники обсуждения с обеих сторон не уставали подчёркивать, что между регионами нет никаких споров и разногласий в рамках проводимой работы. Глава Чечни Рамзан Кадыров позже заявил, что между республиками исторически сложились братские отношения, и никому не позволено вносить между ними раскол. Любые возникающие вопросы, заверил политик, будут решаться исходя из принципов добрососедства и многолетней дружбы.

Dennis2775 Граница

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM общественный деятель, член рабочей комиссии от Дагестана Шамиль Хадулаев также подтвердил, что обсуждение пограничного вопроса проходит в тёплой, дружеской атмосфере. Он рассказал, что работа ведётся относительно небольших участков. По его словам, у населения республик нет повода переживать о том, что кто-то кому-то передаст значительные территории.

Напомним, между Дагестаном и Чечней идёт процесс установления административных границ. Результатом работы должно стать внесение в Единый государственный реестр недвижимости координатных данных административных границ двух регионов. Стороны планируют завершить работу до конца 2019 года.

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Миллиарды на сельское хозяйство

Не секрет, что агропромышленный комплекс является важнейшим сектором экономики Дагестана, и его поддержке уделяется особое внимание. На эти цели в 2019 году из федерального и республиканского бюджетов выделят более 3,5 млрд рублей. В минувшем 2018 году объём господдержки был меньше на 207 млн рублей.

В понедельник, 4 февраля, заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на заседании коллегии ведомства отметил позитивную динамику развития всех отраслей АПК. Так, объём производства валовой сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий по итогам 2018 года достиг 124 млрд рублей. Рост этого показателя к уровню 2017 года составил более 0,7%.

Хайбулаева Патимат Сиражутдиновна Отара овец. Дагестан

Министр также объявил, что на борьбу с саранчой в 2019 году Дагестан направит более 30 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2018 году, и в четыре раза больше, чем было выделено в 2017 году. Увеличение выделяемых средств связано с желанием не допустить прошлогодней ситуации, когда из-за массового распространения вредителя в четырёх районах республики был введён режим чрезвычайной ситуации.

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Борьба с бандподпольем

Об успехах в борьбе с боевиками в четверг, 7 января, рассказал руководитель Следственного комитета Дагестана Сергей Дубровин. Было отмечено, что за 2018 год в республике ликвидировано 28 участников незаконных вооруженных формирований, в том числе три активных лидера бандгрупп. Возбуждено более 90 уголовных дел о преступлениях террористической и экстремистской направленности, 37 из них переданы на рассмотрение в суд. При этом было подчёркнуто, что более чем на треть снизилось число совершенных посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Напомним, ранее министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов заявил о фактически полном пресечении деятельности бандподполья на территории республики. В розыске, по его словам, остаются восемь боевиков, скрывающихся за рубежом.

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Многомиллиардные долги

Северный Кавказ, и Дагестан в особенности, печально известны своими долгами в топливно-энергетическом комплексе. Несмотря на то, что в республике по поручению Владимира Путина ведётся работа по налаживанию порядка в данной сфере, размер задолженности продолжает оставаться одним из самых крупных в стране. Во вторник, 5 февраля, в МВД Дагестана рассказали, что по состоянию на 1 января в регионе за электроэнергию накопили долг в размере свыше 28 млрд рублей, за газ — более 12 млрд рублей.

Счетчик на электричество

В тот же день тему ТЭК обсудили и на координационном совещании в МВД по СКФО. Начальник управления Сергей Бачурин сообщил, что в 2018 году на Северном Кавказе в топливно-энергетическом комплексе было выявлено 387 преступлений. Каждое третье из них связано с хищением энергоресурсов, а также врезками в локальные нефте‑ и газопроводы. Причём наибольшее число преступлений выявлено именно в Дагестане.

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Новые «жертвы» антикоррупционной кампании

Продолжается масштабная антикоррупционная кампания в Дагестане. На сей раз фигурантом уголовного дела по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий стал экс-директор Дирекции молодёжных жилищно-строительных программ Дагестана Исламутдин Агаев. Его обвиняют в хищении более 270 млн рублей, а также в растрате более 32 млн рублей.

Следствие установило, что с 2008 по 2013 год Агаев похитил средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов на сумму свыше 240 млн рублей. Деньги были выделены на реализацию в Дагестане программы по обеспечению жильем молодых семей. Плюс к этому, обвиняемый похитил более 34 млн рублей, которые были внесены в кассу дирекции участниками указанной программы в качестве первоначальных взносов и ежемесячных платежей. Агаеву также вменяют незаконное расходование более 32 млн рублей на содержание дирекции в указанный период.

Иероним Босх. Фокусник (фрагмент)

«Помогали» фигуранту дела в разные годы сначала главный бухгалтер дирекции Наталья Смирнова, а затем бухгалтер-кассир Муминат Магомедова. Ранее суд приговорил их к лишению свободы на три и три с половиной года соответственно.

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Субсидии на противотуберкулезный диспансер

По уровню обеспеченности учреждениями сферы здравоохранения Дагестан занимает одно из последних мест среди субъектов России. Улучшить положение региону помогают субсидии правительства страны. Распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Дагестану из федеральной казны направят почти 1,26 млрд рублей на строительство противотуберкулезного диспансера в городе Махачкале. Учреждение площадью 24,78 тысяч кв. м вместит в себя стационар на 320 коек.

Средства будут направляться поэтапно в течение трёх лет — с 2019 по 2021 годы. Всего же в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» за этот период субсидии будут выделены 45 субъектам России. В общей сложности на строительство и реконструкцию 53 объектов здравоохранения предусмотрено 70,71 млрд рублей.

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