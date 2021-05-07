Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов людей, большими буквами вписана в летописи не только из-за своей жестокости и кровопролитности, но и благодаря неимоверному подвигу советского народа.

Центральный госархив Минюста РД Дети войны

Свою лепту в историческую Победу Советского Союза над агрессором внесли и жители Дагестана, а если точнее — Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР).

На фронт уходили семьями

К лету 1941 года в Дагестане проживало около 930 тыс. человек. В первый же день войны в городах и районах республики прошли многолюдные митинги, на которых жители выражали свою готовность защитить Родину. Горцы заполонили военкоматы, требуя немедленно отправить их на фронт. В армию порой уходили целыми семьями. Например, из семьи Абдулгамидовых из аула Урхучимахи Акушинского района сражаться с врагом отправились 12 мужчин.

В Дагестане был сформирован ряд боевых соединений, в том числе 44-я и 58-я армии, в состав которых вошли тысячи дагестанцев, 91-я стрелковая дивизия (впоследствии Краснознаменная Мелитопольская дивизия), Махачкалинская стрелковая дивизия НКВД, 714-й зенитно-артиллерийский полк, состоявший из 980 девушек, Буйнакское пехотное училище, отдельный Дагестанский кавалерийский эскадрон, Кизлярский кавалерийский эскадрон, экипаж бронепоезда «Комсомолец Дагестана».

В ДАССР также были созданы отряды народного ополчения, в которых на начало октября 1941 года насчитывалось около 12 тыс. человек. Для борьбы с вражескими десантами, лазутчиками и шпионами к концу 1941 года в республике было создано 39 истребительных отрядов, в которые вошли более 2000 человек.

Как сообщил ИА REGNUM доцент кафедры истории Дагестана Дагестанского госуниверситета Мурад Курбанов со ссылкой на данные военных комиссариатов, в годы Великой Отечественной войны из городов и районов республики было призвано в армию и на флот почти 126,5 тыс. человек. В это число не вошли около 16 тыс. человек, призванных из Кизлярского, Тарумовского, Ногайского районов и города Кизляра, которые были включены в состав республики только в 1957 году.

Кроме того, до начала войны в кадровых частях армии и военно-морского флота служили порядка 16 тыс. дагестанцев, которые, как и другие военнослужащие, первыми приняли удар немецко-фашистских войск. Таким образом, на фронтах самой кровопролитной войны в нашей истории воевали около 158 тыс. дагестанцев. По другим данным, всего в годы войны Дагестан дал фронту 180 тыс. воинов, из которых погибло более 90 тыс. человек.

Дагестанцы героически сражались у стен Бреста, Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Новороссийска, в Белоруссии и на Украине, в горах Кавказа, активно участвовали в освобождении европейских народов и народов Кореи и Китая от фашизма и японского милитаризма.

Капитан Владимир Николаевич Грусланов (на переднем плане крайний справа), орденоносец и кавалер всех Георгиевских крестов, в строю перед парадом в берлинском парке Тиргартен в честь торжественной передачи Знамени Победы военному коменданту Берлина генералу Н.Э. Берзарину для отправки его в Москву

Полный георгиевский кавалер капитан Владимир Николаевич Грусланов в Берлине. 20 мая 1945 года

«Дагестанцы хорошо дерутся»

Бессмертны подвиги сыновей Дагестана, многие из которых награждены орденами и медалями. Более 70 дагестанцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза, двое признаны Героями России, семь человек стали кавалерами ордена Славы всех трех степеней.

На весь мир прославился летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан из села Цовкра Кулинского района. По данным историков авиации, за годы войны он совершил более 600 боевых вылетов, участвовал в 150 воздушных боях, самостоятельно сбил 30 самолетов противника и еще 19 — в групповых сражениях. Последняя боевая машина фашистов была сбита им над Берлином. После войны Амет-Хан Султан не покинул небо: он стал летчиком-испытателем и погиб в феврале 1971 года за штурвалом самолета.

Амет-Хан Султан, летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза

Первым дагестанцем, удостоенным звания Героя Советского Союза, стал командир дивизиона подводных лодок в Баренцевом море Магомед Гаджиев из аула Мегеб Гунибского район. Как-то раз подводная лодка под его командованием вступила в бой с транспортом, охраняемым конвоем. Всплыв на поверхность, лодка атаковала три вражеских корабля, из которых два пошли ко дну, а третий поспешно скрылся.

Газета «Правда» тогда написала, что это первый случай в истории, «когда подводная лодка, потопив транспорт, охраняемый конвоем, уничтожила и сам конвой». На боевом счету дивизиона Гаджиева 12 победных операций, 27 потопленных кораблей противника.

Магомет Имадутдинович Гаджиев, Герой Советского Союза, командир дивизиона подводных лодок в Баренцевом море

Младший сержант Магомед-Загид Абдулманапов из аула Карата совершил героический поступок в Сакском районе Крыма, в составе небольшой группы разведчиков оказав сопротивление батальону противника.

Силы все же были не равны, и все они оказались в плену. Фашисты пытали, а затем расстреляли всех русских, а тяжело раненного Магомед-Загида уговаривали назвать часть, где он служит. «Ты не русский. Ты чужой для них. Откуда ты?» — спрашивал немецкий офицер. Дагестанец ответил: «Они все мои братья. Мы все — дети одной матери-Родины». Он был зверски убит. Всем разведчикам, в том числе Абдулманапову, было присвоено звание Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза Эсед Бабастанович Салихов

Немало героических эпизодов в боевой биографии пехотинца из аула Икра Курахского района Эседа Салихова. В январе 1944 года он, будучи майором, с группой солдат из 30 человек прорвался в тыл врага и уничтожил до 200 гитлеровцев. Однако на следующий день противник подтянул дополнительные силы, и отряд Салихова (к тому времени осталось всего 10 боеспособных человек) оказался в окружении. Майор был дважды тяжело ранен и скончался по пути в медсанбат. Салихову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Многие годы после войны скромно жил и добросовестно трудился в родном селе Чагаротар Хасавюртовского района фронтовик Абдулхаким Исмаилов, который был одним из тех, кто в памятном мае 1945 года водрузил Знамя Победы над рейхстагом в Берлине.

Знамя Победы над Рейхстагом

За годы войны он был пять раз ранен, но каждый раз возвращался в строй. Во фронтовой газете о нем писали как об отважном и бесстрашном разведчике. В феврале 1996 года Исмаилову указом президента РФ присвоено звание Героя России. Умер Абдулхаким Исакович в феврале 2010 года.

В годы войны в тылу врага действовало свыше 6,2 тыс. партизанских отрядов, и десятки дагестанцев сражались в их рядах. Сумев сбежать из фашистских лагерей, они приняли активное участие в боевых действиях в оккупированных гитлеровцами западноевропейских странах. Дагестанцы мужественно сражались плечом к плечу с местными патриотами на территории Италии, Югославии, Франции, Греции, Албании, Польши, Чехословакии.

Из рядов дагестанцев-фронтовиков выросли и умелые командиры, которые не только проявляли личную доблесть, но и овладели теорией и практикой военного искусства. Уроженец Хасавюрта Михаил Воробьев стал маршалом инженерных войск, талантливыми командирами дивизий проявили себя генерал-майор Махмуд Абилов и полковник Хаирбек Заманов. Подвиги бойцов их соединений не раз отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего, а сами командиры получили ордена Суворова, Кутузова, Невского.

Юсуп Абдулабекович Акаев, Герой Советского Союза, командир 2-й авиаэскадрильи 47-го штурмового авиаполка 11-й штурмовой авиадивизии ВВС Краснознаменного Балтийского флота

Мужество и бесстрашие дагестанцев-фронтовиков не раз отмечали видные полководцы, командиры войсковых соединений. Маршал Советского Союза Семен Тимошенко, принимая дагестанскую делегацию, сопровождавшую эшелон подарков бойцам-освободителям Северного Кавказа, сказал: «Дагестанцы сильны, словом и делом». Генерал армии Иван Петров добавил: «Дагестанцы хорошо дерутся».

Генерал ДмитрийСызранов, командовавший 416-й Таганрогской дивизией, в состав которой входил Дагестанский кавалерийский эскадрон, писал: «Воины-дагестанцы в наших рядах сражались стойко и храбро. Потомки легендарного героя, народного полководца Шамиля наносили врагу могучие удары».

Эвакуированное зерно в Махачкалинском порту. 1940-е

Экономика переведена на военные рельсы

Нависшая над страной опасность потребовали немедленной перестройки деятельности отраслей народного хозяйства. Вся хозяйственная деятельность должна была быть подчинена одной цели — дать Красной армии как можно больше вооружения, боеприпасов и другого необходимого снаряжения.

Ассортимент продукции, вырабатываемой промышленностью Дагестана, в кратчайшие сроки был изменен в соответствии с потребностями фронта. В первые же месяцы войны прекратился или резко сократился выпуск основной части гражданской продукции, чтобы высвободить производственные мощности и рабочую силу для удовлетворения потребностей армии. Заводы стала выпускать новые сложные виды изделий военного назначения, требующие большой технической культуры.

Особое внимание также было уделено повышению производительности труда, улучшению ритмичности производственных процессов. С самого начала войны в Дагестане развернулось движение за выполнение двух и более норм, появились сотни многостаночников, рабочих, совмещавших профессии. В июле 1941 года на предприятиях Махачкалы насчитывалось 186 двухсотников, а уже в сентябре по две-три нормы выполняли до тысячи рабочих.

Погрузка орудия на судно. Махачкалинский морской порт. 1940-е

Судовое орудие готово к бою. Махачкалинский морской порт. 1940-е

Существенное влияние на производство военной продукции имело перебазирование в республику промышленных предприятий из районов, которым угрожала оккупация. В Махачкалу с Украины и Ростовской области были переведены заводы «Красный молот» и «Красный металлист», чугунолитейный и арматурный завод «Красное Знамя» — в поселок Дагестанские Огни, а завод №175 — в поселок Двигательстрой.

Так, завод №182, принявший эвакуированный завод №175, за короткий срок запустил производство торпед, авиационных мин, комплектов минных приборов и механизмов. Параллельно с выполнением основной производственной программы на заводе было начато производство 50-мм и 82-мм минометов.

Дагестанская консервная промышленность сократила выпуск компотов, фруктовых и овощных соков и увеличила производство рыбных консервов, освоила новый вид продукции: мясные консервы, овощные, фруктовые маринады. Йодобромный завод почти удвоил выпуск йода и бромного железа.

К осени первого года войны промышленность Дагестана успешно решила задачу перестройки своей деятельности и налаживания производства вооружения, боеприпасов и другой необходимой фронту продукции. На Каспийском заводе производились 85-мм зенитные гранаты, 82-мм чугунные мины, литые корпуса 50-мм чугунных мин. На Махачкалинском ремонтно-механическом заводе (позднее — завод имени Гаджиева) было освоено производство 45-мм осколочно-фугасных снарядов, 50-мм чугунных мин, а также литье корпусов таких мин.

Разгрузка военного снаряжения плавучим краном. Махачкалинский морской порт. 1940-е

Завод «Красное Знамя» стал выпускать детали для ручных гранат РГД-33, стабилизаторы 50-мм чугунных мин. Ручные гранаты РГД также изготовлялись на заводе «Красный металлист», ящики для снарядов и 50-мм мин выпускались на Махачкалинской мебельной фабрике, а бутылки для горючей смеси, походные фляги, ампулы, банки для хранения консервированной крови — на стекольном заводе «Дагестанские Огни». По решению Военного совета Северо-Кавказской группы войск в республике также было начато производство противотанковых и противопехотных средств борьбы с противником.

Легкая и пищевая отрасли промышленности также стали выпускать необходимую для Красной армии продукцию: чехлы для минометов, кавказские седла, сумки для саперных инструментов, мясные и овощные консервы и другое.

На предприятиях Дагрыбтреста были реконструированы и вновь созданы цеха, специальные сушильные печи по выпуску рыбных концентратов для армии, производству витаминизированного медицинского жира, увеличению выпуска рыбных консервов и сухокопченной рыбной продукции.

Разгрузка танков с барж. Махачкалинский морской порт. 1940-е

В целом предприятия Дагестана уже в первые месяцы войны производили более 200 наименований продукции, которая шла на удовлетворение запросов фронта. В справке секретаря Дагестанского обкома партии по промышленности от 10 ноября 1941 года отмечалось, что «в настоящее время нет почти ни одного предприятия в республике, которое бы не работало непосредственно для нужд фронта по пополнению боеприпасов, вооружения, вещевого снаряжения и пищевого довольствия армии».

Изменения произошли в работе транспорта, на который резко увеличилась нагрузка в связи с прямыми нуждами фронта, а также необходимостью быстрого перемещения производительных сил в восточные районы страны на начальном этапе войны. Так, к концу 1941 года объем железнодорожных перевозок почти удвоился по сравнению с предвоенным годом. Махачкала как крупный железнодорожный узел с начала войны превратилась в один из важнейших магистральных пунктов непосредственной связи тыла с фронтом.

В короткий срок была перестроена и работа Махачкалинского морского порта. Возросло оборонное и народнохозяйственное значение этого важного транспортного узла. Властями регулярно принимались меры по обеспечению порта техникой, механизмами и кадрами.

Эвакуационный госпиталь в Дагестане в годы Великой Отечественной войны

В госпиталях возвращали в строй раненных бойцов

Дагестан не испытал всех ужасов немецкой оккупации — в годы войны он представлял собой глубокий тыл. Тем не менее в те годы интересам фронта была подчинена вся жизнь республики, в том числе работа органов здравоохранения.

Первый эвакогоспиталь в Дагестане открылся в июле 1941 года в Дербенте. К началу 1942 года во всех городах республики было развернуто 10 госпиталей, а всего за годы войны — более 60. Для них были выделены лучшие здания. Лишь 3% госпитальных коек были размещены в больницах, остальные — в школах и общежитиях, институтах и техникумах, гостиницах, клубах, кинотеатрах и других помещениях.

Война круто поменяла и жизнь Дагестанского мединститута. Многие сотрудники, особенно клиницисты, были мобилизованы в Красную армию. Срок обучения в институте сократился с пяти до четырех лет. С учетом требований военного времени поменялись и учебные программы по всем дисциплинам.

Так, на кафедре психиатрии стали преподавать психозы и психоневрозы военного времени, травматические психозы. Особое внимание стало уделяться вопросам преподавания военно-полевой хирургии, военной гигиены, военной эпидемиологии и токсикологии.

Большую помощь в организации госпиталей оказывало и население. Дагестанцы приводили в порядок здания, приносили мебель, постельное белье, теплые вещи, посуду, книги. За время Великой Отечественной войны от населения Дагестана в комитет для раненых и больных поступило более 300 тыс. рублей. Посильную помощь местное население оказывало и в размещении раненых. Вот что писал в своих воспоминаниях начальник отдела эвакогоспиталей Дагестана Серажутдин Алибеков:

«25 января 1942 года в Избербаш поступила первая партия раненых. С утра дул пронизывающий холодный ветер, потом пошел густой снег. У вокзала выстроилась колонна автомашин. Дорогу совершенно занесло снегом. 400 метров, отделявшие госпиталь от вокзала, машины одолевали с трудом. Поэтому часть раненых несли прямо на носилках, сквозь ледяной ураган. На вокзал пришли все жители города, их было так много, что носилок не хватало. Добровольцы-носильщики разбивались попарно, сажали легко раненых на сплетенные руки и так несли».

Вместе с тем госпитали в Дагестане были значительно недокомплектованы врачами, медсестрами и младшим персоналом, а квалифицированных хирургов было всего по одному на госпиталь. Несмотря на все трудности, медики выполняли огромную работу. Они широко внедряли новейшие методы комплексного лечения раненых, сочетали практическую деятельность с научной работой, вовлекали в нее молодых врачей и медсестер. Всего за годы войны через эвакогоспитали Дагестана прошло свыше 150 тыс. раненых и больных солдат и офицеров, из них более 70% вернулись в строй.

Самоотверженный труд врачей, работавших в эвакогоспиталях Дагестана в годы войны, был высоко оценен властями. Многие из них награждены орденами, медалями, почетными грамотами. Семь человек получили звания заслуженного врача РСФСР и ДАССР.

Урок в школе. Дагестанская АССР. 1936

Патриотическое воспитание доверили работникам культуры и прессе

Существенные изменения в военное время произошли и в сфере культурного обслуживания населения. Главной задачей учреждений культуры, в том числе в Дагестане, стала работа по мобилизации сил как на защиту Родины, так и на решение стоявших на повестке задач народного хозяйства. Работники культуры рассказывали людям о характере и ходе войны, а также разъясняли сущность идеологии нацистов.

Пропагандистско-агитационная работа с гражданами организовывалась во время перерывов на работе в цехах и полевых бригадах. Для рабочих и служащих на предприятиях проводились собрания, доклады и беседы о героических страницах в истории Дагестана и СССР, об истории совместной борьбы русского и дагестанских народов против иноземных завоевателей. В массовую работу с населением привлекались представители старшего поколения, участники революционных событий и Гражданской войны.

Аул в горах Дагестана. 1936

Основными формами культурно-бытового досуга населения стали групповые беседы, в том числе перед просмотром фильмов в кинотеатрах, коллективное чтение газет с последующим их обсуждением, концерты в перерывах между сменами, проведение различных собраний, например, домохозяек или интеллигенции.

Для вовлечения в массовую работу сельских тружеников во время сбора урожая были организованы передвижные библиотеки, походные клубы, агитпоезда. Работники учреждений культуры и агитаторы во время перерывов на полях разъясняли колхозникам речи руководителей страны, давали сводки с полей сражений.

Аул в горах Дагестана. 1936

Аул в горах Дагестана. 1936

Важную роль в патриотическом воспитании населения сыграло радио, которое постоянно держало жителей Дагестана в курсе событий, происходящих на фронтах, в тылу и на международной арене. Радиопередачи велись не только на русском языке, но и на языках народов республики.

Большой популярностью у жителей пользовались такие радиопередачи на национальных языках, как «Все для победы», «Мы победим», «Письма с фронта», «Слушая фронт», «Герои не умирают», а также цикл передач на тему героического прошлого народов республики. В эфире звучали рассказы, очерки, стихи о подвигах дагестанцев — героев Советского Союза.

Аул в горах Дагестана. 1936

Значимую роль в политическом просвещении людей сыграли и печатные издания. Не только радио, но и газеты рассказывали о буднях Красной армии на фронтах войны и трудовых подвигах советских патриотов, о событиях международной жизни и важнейших решениях партии и правительства. В наиболее людных местах городов, райцентров, аулов были оборудованы витрины для газет и листовок с сообщениями Совинформбюро.

В годы войны изменилась и работа Дагестанского издательства. Особое внимание оно стало уделять выпуску книг и брошюр на политические и военно-оборонные темы, многие из которых переводились на национальные языки. Только за первые два месяца войны было издано 28 оборонных и антифашистских брошюр общим тиражом более 138 тыс. экземпляров.

Наши дни

В настоящее время в Дагестане, по данным регионального отделения Пенсионного фонда и органов социальной защиты, проживают 83 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 19 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, девять жителей блокадного Ленинграда, а также более 6,4 тыс. тружеников тыла.