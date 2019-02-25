Сколько человек скончались от угарного газа в Дагестане, из-за чего жителям республики пришлось запасаться свечами и кого из бойцов поймали на употреблении допинга? Об этом и не только в обзоре главных событий в жизни Республики Дагестан за неделю с 18 по 24 февраля от ИА REGNUM.

Shturman5578 Махачкала

Отравления угарным газом

Случаи отравления угарным газом в Дагестане случаются нередко, однако за минувшую неделю подобных происшествий произошло сразу три. В результате инцидентов погибли четыре человека, ещё столько же оказались в больнице.

Первый инцидент произошёл в ночь на 22 февраля в частном доме в городе Махачкале. Пострадала семья из четырёх человек: двое детей, трёх и семи лет, и двое взрослых. Летального исхода удалось избежать, все они были госпитализированы. В МЧС Дагестана причиной случившегося назвали неисправность дымоотвода.

Утром 22 февраля в Махачкале соседями были обнаружены тела 17-летнего подростка и 66-летней пенсионерки. Они также отравились угарным газом. Наконец, в воскресенье, 24 февраля, в середине дня, погибли двое взрослых мужчин в частном доме в городе Буйнакске. Трагедия, как и в первом случае, произошла из-за неисправности дымоотвода.

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Вечер при свечах

Начало недели в Дагестане ознаменовалось штормовым предупреждением от МЧС. Ураганный ветер достигал скорости 15−20 м/с с усилением в городе Махачкале и приморских районах до 25 м/с. От его порывов валились деревья, рвались линии электропередачи, срывалась кровля зданий. Во вторник, 19 февраля, от ветра обрушился балкон 10-этажного дома в городе Каспийске. Конструкция упала на три припаркованных автомобиля и практически полностью их разбила. К счастью, ни в данном случае, ни в результате других инцидентов, вызванных стихией, никто не пострадал.

Во вторник в республике начались аварийные отключения электроснабжения. К вечеру число населённых пунктов, оставшихся без света, достигло 107. В зоне отключения оказались Буйнакский, Гергебильский, Гумбетовский, Дербентский, Казбековский, Левашинский и Хунзахский районы, а также отдельные участки и пригородные посёлки Махачкалы. Энергетики перешли на особый режим работы. Полностью восстановить электроснабжение удалось лишь к середине дня 20 февраля.

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Андрей Грук ИА Красная Весна ЛЭП

Парящий мост и экстремальные аттракционы

Во вторник, 19 февраля, стало известно о планах создать в Дагестане туристический комплекс «Сулак-1920». О его реализации шла речь на встрече премьер-министра республики Артёма Здунова с инициатором проекта — гендиректором ООО «Центральный парк развлечений имени Максима Горького» в городе Перми Рашидом Габдуллиным. Туркомплекс планируют построить в Дагестане для развития инфраструктуры и увеличения туристической привлекательности одной из главных достопримечательностей республики — Сулакского каньона.

Ключевым элементом комплекса видится нависающий над каньоном парящий мост, выполненный в форме параболы. Он должен выполнять функцию смотровой площадки, откуда будут открываться неповторимые виды. Для обеспечения дополнительной остроты ощущений мост планируется построить из металла и прозрачного стекла. Проект также включает в себя зоны для отдыха и просмотра шоу на невероятной высоте, аттракционы для любителей экстрима и т. д. Предприниматель отметил, что построить комплекс можно в течение трех лет.

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В минувшую неделю мэрия Махачкалы также сообщила о намерении спустя восемь лет вновь запустить первый и некогда единственный в городе парк аттракционов. Он был закрыт в 2010 году из соображений безопасности, так как многие из каруселей частично или полностью вышли из строя.

Возродить городок планируется на прежнем месте — в парке имени Ленинского комсомола. Проект представляет собой площадку с колесом обозрения диаметром 50 метров и несколькими новыми каруселями. Администрация города уже достигла договорённостей с инвесторами, теперь проект должен пройти несколько этапов публичных слушаний.

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Mkala.ru Парк «Дракон»

Незаконные кирпичи и миллионы

Более четырёх десятков кирпичных заводов, работающих напольным методом, были закрыты в Дагестане с начала 2019 года. Они преимущественно располагались на территории между Махачкалой и Каспийском. Столь решительные меры были приняты ввиду того, что предприятия загрязняют атмосферу и уничтожают плодородную почву.

Борьба с незаконным предпринимательством в этой сфере продолжается. Троих жителей Дагестана на минувшей неделе уличили в том, что они занимались изготовлением строительного кирпича, не имея лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. Как считают в главном управлении МВД по СКФО, злоумышленники в общей сложности заработали более 70 млн рублей. Один из подозреваемых получил незаконный доход в размере 37 млн рублей, второй — более 29,5 млн рублей, третий — более 4 млн рублей.

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Победа, поражение, допинг

В субботу, в День защитника Отечества, в чешской Праге прошло бойцовское шоу UFC Fight Night 145. В этот вечер в октагон вышли и двое атлетов из Дагестана — Рустам Хабилов и Магомед Анкалаев. Первый единогласным решением судей уступил бразильцу Диего Феррейре. Латиноамериканец, таким образом, сумел прервать победную серию бойца из России, состоявшую из шести поединков. Теперь на счету Хабилова в смешанных единоборствах (MMA) 23 победы (девять из них в UFC) и четыре поражения.

Выступление Анкалаева оказалось более успешным. Он решением судей одолел другого бразильца, Клидсона Обри. Эта победа стала для дагестанца 11-й в MMA при единственном поражении. В главном поединке вечера встретились боец из Польши Ян Блахович и ещё один бразилец Тьяго Сантос. Латиноамериканец победил европейца, отправив его в нокаут в начале третьего раунда.

«Отличились» дагестанские бойцы UFC в минувшую неделю не только в октагоне. За употребление допинга Халида Муртазалиева отстранили от соревнований на два года. Анализ проб, взятых у спортсмена в октябре и декабре 2018 года, показал наличие в его организме запрещённых препаратов. На основании этого было принято решение о его дисквалификации до 3 октября 2020 года. Боец в содеянном признался и согласился с решением антидопингового агентства США.

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