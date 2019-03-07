Сельские пожары с массовыми потерями сельчанами жилья и всего нажитого имущества стали настоящей ахиллесовой пятой Дагестана. Они вспыхивают в высокогорных районах республики ежегодно, и не по одному разу. К ним даже почти привыкли, как к чему-то неизбежному. И вот снова сообщение о ЧП. На этот раз очередным крупным пожаром встретили весну жители села Тисси-Ахитли Цумадинского района. Огонь, вспыхнувший на одном из подворий вечером 1 марта, полностью уничтожил 11 жилых домов, ещё шесть хозяйств пострадали частично. Стихия оставила без крова 64 человека.

Прянишников Илларион Михайлович. Погорельцы. 1871

Читайте также: Пожар в Дагестане оставил без крова 64 человека

Обычное явление

Иногда огонь уничтожает несколько домов (в ноябре 2018 года в селе Бежта Цунтинского района в результате пожара пострадали три дома, один из которых не жилой), а в иной раз огненная стихия уничтожает десятки жилищ. Так, в августе 2016 года в результате пожара в селе Мокок Цунтинского района сгорело более 80 жилых домов, без крова, по разным данным, остались от 500 до 700 человек. Не обходится, к сожалению, и без летальных исходов. В июне 2018 года жертвами пожара в одном из частных домов в селе Кардоновка Кизилюртовского района стали два человека.

Алексей Протопопов. Погорельцы. 1883

Нередко горят в Дагестане и школы. С начала 2018—2019 учебного года пожаром были охвачены образовательные учреждения в селах Миатли Кизилюртовского района, Мокок и Гениять Цунтинского района. Стихия чаще всего безжалостна именно к Цунтинскому району — одному из самых высокогорных и удалённых муниципалитетов Дагестана. Жителям района в пору становиться специалистами в тушении пожаров — столько они их видели на своём веку.

Читайте также: В результате пожара в дагестанском селе Тисси-Ахитли никто не пострадал

Обещанного три года ждут?

Однако сами пожары зачастую — это лишь начало страданий для погорельцев. После них люди, в одночасье потерявшие всё своё нажитое добро, попадают в капкан безразличия к себе со стороны властей. Пожар в селе Мокок летом 2016 года стал ярчайшим тому примером. Письма, акции протеста, бойкоты и даже угрозы начать голодовки… На что только не приходилось идти униженным бездействием властей людям, которые долгими месяцами и годами не могли получить обещанных им компенсационных выплат из правительственного резервного фонда. Руководил регионом тогда, напомним, ныне постпред РФ в Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов.

Погорельцам пришлось влезать в долги и брать кредиты, чтобы хоть как-то восстановить своё жильё и хозяйства. Люди теснились по нескольку семей в уцелевших домах. Кому-то и вовсе пришлось зимовать в старых уцелевших сараях. А зимы в горах Дагестана далеко не самые тёплые.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Вдобавок ко всем бедам прибавились и бюрократические проволочки. МВД Дагестана тогда включило в список претендентов на выплаты лишь 251 человека, оставив за боротом ещё как минимум стольких же. Ссылались власти на отсутствие у большинства пострадавших официальной регистрации в селе. А как говорил советский поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач, без бумажки ты букашка.

Долгожданные и выстраданные выплаты погорельцы начали получать лишь с сентября 2018 года, когда с момента пожара пошёл третий год. Новое руководство республики в лице председателя правительства Артёма Здунова распорядилось выделить из резервного фонда республики более 77 млн рублей для 107 пострадавших. Однако полностью вопрос не закрыт и по сей день.

Читайте также: Погорельцам дагестанского села Тисси-Ахитли выделят 11 млн рублей

Стремясь не повторять ошибок

Стремясь избежать ошибок предшественников, новое руководство Дагестана в ситуации с пожаром в селе Тисси-Ахитли 1 марта повело себя иначе. Пока пожарные подразделения из четырёх районов и больше тысячи добровольцев тушили огонь, на место происшествия выехало руководство главного управления МЧС по Дагестану.

На следующее утро в село прибыл и глава республики Владимир Васильев. Проведя ряд совещаний, руководитель субъекта осмотрел тлеющие руины и побеседовал с местными жителями. Васильев поинтересовался, какие проблемы (помимо только что случившегося пожара) их беспокоят, и поблагодарил людей за мужество и слаженность при борьбе со стихией. Сказать, что такое отношение не подкупило людей, было бы неправдой.

Власти пообещали жителям села, полностью лишившимся своего имущества, первоочередные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Утратившие своё добро частично, могут рассчитывать на 50 тысяч. Погорельцы также получат предусмотренную законом единовременную помощь в размере пяти тысяч рублей на человека, но не более 25 тысяч на семью. Кроме того, на восстановление имущества и строительство новых домов погорельцам обещаны в общей сложности порядка 11 млн рублей. Людей заверили, что средства будут выделены до конца марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги в конверте

Читайте также: Всем миром тушили пожар в Дагестане: на помощь пришли 1200 добровольцев

Десяти первым погорельцам уже через два дня восстановили сгоревшие паспорта. Если и выплаты люди получат в указанные властями сроки, то руководству республики, пожалуй, удастся впервые за многие годы заслужить уважение народа. Тем более на фоне предыдущего печального «пожарного» опыта.

Нельзя упустить и ещё одно любопытное обстоятельство: глава Чечни Рамзан Кадыров выделил пострадавшим от пожара в селе Тисси-Ахитли 10 млн рублей. Вот так вот, оказывается, можно. Пока МВД Дагестана годами изучало документы погорельцев села Мокок, отказывая им в выплатах ввиду отсутствия официальной прописки, чеченский лидер отравил деньги через своё доверенное лицо. Наличными. В пакете.

Читайте также: Помощь из Чечни: Кадыров передал 10 млн рублей погорельцам Дагестана

Ветхая электропроводка: проблемы и пути их решения

Наиболее частыми причинами пожаров в сёлах Дагестана, наряду с отсутствием в домах искрогасителей на дымоходах печей и банальной детской шалостью с огнём, является ветхое состояние электропроводки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель начальника главного управления МЧС по Дагестану, полковник внутренней службы Мартин Мамаев.

Во многих населённых пунктах республики электросети крайне изношены и давно нуждаются в замене. Провода, которым не один десяток лет, не всегда выдерживают мощности современных электроприборов. В результате происходит короткое замыкание с последующим возгоранием на высоковольтных электролиниях, которые зачастую проходят близко к домам.

Бабайсан Старая проводка

Читайте также: Владимир Васильев прибыл на место пожара в дагестанское село Тиси-Ахитли

Радует, что власть признаёт наличие проблемы и не пытается от неё откреститься. В начале декабря 2018 года вице-премьер республики Владимир Лемешко заявил: основные средства в сфере электроэнергетики, газового хозяйства и водоснабжения изношены на 70%. Он пообещал тогда, что в каждом муниципалитете будут созданы рабочие группы для исправления положения.

Напомним также, что летом 2018 года в Дагестане прошли масштабные учения компании «Россети» с участием 2,5 тыс. энергетиков. Как утверждает руководство региона, по их итогам более миллиона жителей республики получили надёжное электроснабжение. В течение месяца было отремонтировано более 7,5 тыс. повреждённых опор воздушных линий и заменено около 607 км проводов. Но почивать на лаврах пока, безусловно, рано. Учения охватили лишь несколько городов и районов республики, а для полного решения проблемы далеко.

Плохие дороги

Махачкала традиционно является анти-лидером во всевозможных исследованиях качества дорог в столицах регионов России. Если такая ситуация в главном городе Дагестана, то можно представить, что творится в удалённых районах. Асфальтированных автомобильных дорог в высокогорные сёла практически нет. В них ведут лишь тропинки, по которым и легковым машинам не просто передвигаться. А после обильных дождей или в условиях гололёда движение по такому покрытию становится весьма затруднительным. И в таких условиях пожарные машины, мчащиеся на помощь, теряют важные минуты, ценой которых становится сгоревшие здания. И жизни.

Со слов Мартина Мамаева, практически в каждом районе Дагестана имеется лишь одна пожарная часть, и находится она в административном центре. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM замглавы Цумадинского района Магомед Исаев, от райцентра — села Агвали — до пострадавшего от пожара села Тисси-Ахитли примерно 6−7 км. И это, надо сказать, не самое большое расстояние для районов.

Georg Pik Пожарный автомобиль

Несколько дней назад, 4 марта, на заседании ведомственной коллегии министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов отчитался о проделанной работе за 2018 год. В частности, было отмечено, что в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства было отремонтировано более 15 км сельских автомобильных дорог. Общий объём финансирования составил более 200 млн рублей. В 2019 году за счёт субсидий в размере 280,5 млн рублей планируется отремонтировать 29 км сельских автодорог. Если вспомнить, что в Дагестане более 40 районов и порядка 700 сёл, то такими темпами все сельские автодороги будут отремонтированы не раньше начала следующего века.

Жители отдельных населённых пунктов, не дожидаясь поддержки извне, берутся самостоятельно ремонтировать свои дороги. Так, например, жители села Тебекмахи Акушинского района собрали более 4,5 млн рублей на благоустройство территории поселения. На конец октября 2018 года на эти средства они забетонировали свыше пяти километров сельских дорог.

Недостаток специализированной техники

Благодаря федеральной поддержке Дагестан в 2018 году закупил 140 новых школьных автобусов и 24 кареты скорой помощи, ещё 70 машин пополнили автопарк службы скорой медпомощи за счёт средств из республиканской казны. Может быть, пора подумать и о пополнении автопарка техники для пожаротушения?

На весь, скажем, Цумадинский район приходится лишь одна пожарная машина. В одиночку она не справлялась с разгулявшимся 1 марта огнём в селе Тисси-Ахитли. На помощь прибыла техника из трёх соседних районов: Ахвахского, Ботлихского и Гумбетовского. Но, опять же, учитывая расстояние и состояние дорог, прибыла они не моментально. А что если в это же время по трагичному стечению обстоятельств пожар начался бы и, скажем, в каком-нибудь селе того же Ахвахского района, кто бы его тушил? Видимо, опять люди с вёдрами!

tpsdave Пожарная машина

На совещании с участием прибывшего после пожара в Дагестан замминистра России по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Андря Гуровича глава республики Владимир Васильев посетовал на отсутствие специализированного вертолёта. Это, по его мнению, является большой проблемой для региона в случае возникновения крупных пожаров. Если бы можно было своевременно начать тушение огня с воздуха, считает глава субъекта, со стихией бы справились быстрее. Андрей Гурович в ответ пообещал, что «вертолёт в регионе однозначно будет». Сложно сказать, насколько один вертолёт в поле воин, но помочь при тушении крупных пожаров он, думается, должен.

Что же дальше?

Для высокогорного Дагестана характерна плотная застройка террасного типа, когда дома располагаются на своеобразных выступах и чуть ли не один на другом. К тому же при их строительстве в качестве основного материала в некоторых сёлах используют дерево, как более дешёвый аналог тому же камню. Прибавить сюда частые порывистые ветры, гуляющие по горам республики, и становится понятно, почему порой пожары так массово уничтожают села. Пока пожарные машины преодолевают километры и пытаются подобраться к очагу возгорания, стихия один за другим поглощает строения.

Но сетовать лишь на тип застройки было бы казуистикой. Проблемы, о ряде которых сказано выше, властями республики системно не решались годами и десятилетиями. А сёла горели и горели, вооружённые вёдрами люди оставались наедине со стихией.

Бухгольц Федор Федорович. Пожар в деревне. 1901

Выплатив своевременно компенсации новым погорельцам и оказав им помощь при строительстве домов, проблему отдельно взятого села можно закрыть. Но если власти всестороннее не возьмутся за устранение причин, то пожары продолжат превращать в руины дома десятков людей. Новое руководство что-то уже предпринимает, что-то пока только обещает, но очевидно, что за короткий период решить проблемы, копившиеся ещё с прошлого столетия, вряд ли возможно. Тем более, что этих самых проблем у республики предостаточно и в других сферах.

Читайте также: Почему в горах Дагестана горят дома?