Зачем инспектор ГИБДД стрелял в автомобиль с подростком за рулём, за какую сумму аферист продавал должность премьер-министра Дагестана и с какой целью Махачкалу посетила делегация из Италии? Об этом и не только в обзоре главных событий в жизни Республики Дагестан за неделю с 11 по 17 февраля от ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

Осколочное или огнестрельное?

В громкий скандал вылился инцидент, произошедший 12 февраля в селе Хаджалмахи Левашинского района Дагестана. На территории местного рынка инспектор ГИБДД несколько раз потребовал водителя остановить автомобиль ВАЗ-2114 без передних госномеров. Как оказалось, за рулём машины находился 16-летний подросток, который отказался подчиняться требованиям стража порядка и продолжил езду. Тогда полицейский произвёл три предупредительных выстрела в воздух из автоматического оружия, а затем ещё два по колесам легковушки. Как сообщают в МВД и СК республики, тем самым инспектор пытался предотвратить угрозу наезда на сотрудников полиции и попытку скрыться.

В результате рикошета о дорожное покрытие пуля попала в лобовое стекло автомобиля. От осколков стекла юноша получил ранения в области лица и шеи. В министерстве здравоохранения Дагестана сообщили, что травма подростка оценивается как лёгкой степени тяжести.

Пулевое отверстие

В социальных сетях очевидцы происшествия рассказывают, что вторник в селе Хаджалмахи традиционно является «рыночным» днём, вследствие чего возле торгового объекта собирается большое количество людей. По их словам, находящийся за рулём подросток мог просто не услышать требований полицейского из-за сильного шума. Также ряд местных жителей уверяет, что вместе с осколочными подросток также получил и одно пулевое ранение.

Возмущённые действиями инспектора ГИБДД, очевидцы произошедшего тут же избили его. Жертвой самосуда стал еще один его коллега. Первый был госпитализирован, а второму медики оказали помощь и отпустили домой.

Следственный комитет РФ по Дагестану проводит доследственную проверку как по факту стрельбы инспектора, так и по факту применения насилия в отношении полицейских. Служебную проверку назначило и руководство органов внутренних дел республики. По её итогам будет дана правовая оценка действиям сотрудника ГИБДД и решится вопрос о привлечении его к ответственности.

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«Продажа» высоких должностей

Бывший помощник депутата Народного собрания Дагестана Бейтулла Джавадов был задержан полицией в понедельник, 11 февраля. Сотрудники уголовного розыска установили, что он обманом завладел денежными средствами по меньшей мере 10 человек на общую сумму порядка 15 млн рублей.

Как сообщают в МВД республики, злоумышленник «продавал» высокие чиновничьи должности. Так, за взятку в размере 5 млн рублей он обещал пост председателя правительства республики, за кресло заместителя регионального министра он брал 4 млн рублей, а за должность главы района просил 2−3 млн рублей.

Цитата из хф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Помимо этого, ушлый помощник депутата предлагал помощь людям, стоящим в очереди на получение жилплощади по государственным программам. Так, одна из семей с ребёнком-инвалидом, желая ускорить процесс получения жилья, обогатила Джавадова на 300 тысяч рублей.

К своим жертвам подозреваемый входил в доверие тем, что показывал им совместные фотографии с первыми лицами республики, а также поддельные почётные грамоты от президента России и главы Азербайджана. А чтобы окончательно убедить доверчивых людей в значимости своей личности, он демонстрировал именные часы, якобы подаренные ему Владимиром Путиным. Свою вину Джавадов полностью признал.

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Новые задержания в газовой сфере

Продолжаются задержания сотрудников компании «Газпром межрегионгаз Махачкала». Первым на минувшей неделе в руки к правоохранителям попал заместитель генерального директора газовой организации по работе с социально значимой категорией потребителей Даниялбек Багаутдинов, а позже был задержан и начальник отдела метрологии Курахма Магомедов. В доме и в рабочем кабинете последнего оперативники провели обыски.

Оба сотрудника были взяты в рамках расследования уголовного дела, которое ведётся в отношении гендиректора компании Владимира Анастасова. Тот, напомним, был задержан в Санкт-Петербурге в середине декабря 2018 года. Им вменяют хищение природного газа, а также части оплаченных потребителями денежных средств.

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Бизнес из Италии

В середине недели Дагестан посетила делегация предпринимателей из Италии. Вместе с министром по туризму и народным художественным промыслам республики Расулом Ибрагимовым гости обсудили проект создания комплекса фермерских хозяйств полного цикла. В него планируется включить гостиницы и гостевые дома для туристов, рестораны, прогулочные зоны, а также цеха по производству мяса, сыра и других сопутствующих товаров. Посетители таких хозяйств смогут не только наблюдать за циклом производства мясо-молочных продуктов, но и попробовать их в местном ресторане.

Коровы. Сельское хозяйство

Проект в ближайшее время будет представлен руководству Дагестана. Кроме того, планируется создать рабочую группу, которая посетит Италию и на месте ознакомится с работой таких фермерских хозяйств. Предприниматель Антонио Армоне в свою очередь отметил большой потенциал Дагестана в плане развития гастрономического туризма.

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Огонь, оставивший детей без школы

Здание средней общеобразовательной школы в селе Гениятль Цунтинского района Дагестана сгорело во вторник, 12 февраля. Детей и педагогов удалось вовремя эвакуировать, благодаря чему никто не пострадал. Площадь возгорания составила 600 кв. м.

В школе обучались 54 ребёнка. Корпус начальных классов пламенем не повреждён, а вот часть учреждения, где обучались 5−11 классы и располагалась дирекция, сгорел полностью. Как сообщили в министерстве образования и науки Дагестана, ученики средних и старших классов будут переведены в школы близлежащих сёл Китури и Шайтли.

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Десятки миллионов на спортзал

Субсидии в размере 32,5 млн рублей выделили Дагестану на строительство спортивного зала в селе Ансалта Ботлихского района республики. Объект, согласно распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева, должен быть введён в эксплуатацию до конца 2019 года. Площадь сооружения составит 700 кв. м.

Добьемся новых спортивных успехов! Плакат ГТО, СССР

Средства направляются в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». В общей сложности 12 регионам страны на строительство и реконструкцию спортивных объектов выделены ассигнования в размере 11,14 млрд рублей.

В воскресенье, 17 февраля, состоялась расширенная коллегия министерства по физической культуре и спорту Дагестана. Поводя итоги 2018 года, глава ведомства Магомед Магомедов заявил, что за счёт федеральных, республиканских, муниципальных и внебюджетных средств за обозначенный период в регионе построено и введено в эксплуатацию 17 спортивных объектов. По состоянию на 31 декабря 2018 года в Дагестане функционируют в общей сложности более 3,6 тыс. таких объектов.

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