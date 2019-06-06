С весны 2019 года в дагестанском медиаполе вдруг активно стала обсуждаться возможность смены главы республики. Политологи и журналисты гадают, как скоро Владимир Васильев покинет свой пост и кто станет его последователем. Происходит это в том числе на фоне ослабления позиций нынешнего главы субъекта, что фиксируется рядом исследователей и экспертов. Стоит ли в ближайшее время жителям Дагестана ждать нового лидера и кто поведёт республику в светлое будущее, если предположения экспертов сбудутся? Мнения ряда политологов и политических обозревателей выслушал корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ослабление позиций

Владимир Васильев возглавил Дагестан в статусе временно исполняющего обязанности 3 октября 2017 года, сменив на этом посту политика с репутацией тяжеловеса Рамазана Абдулатипова. Новый ставленник Кремля тут же вошел в группу губернаторов «с очень сильным влиянием», что отразил ежемесячный рейтинг Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг влияния глав субъектов на федеральном уровне (в администрации президента, правительстве и Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) проводится методом закрытого анкетирования политологов, политтехнологов, медиаэкспертов и журналистов.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Васильев

В свой первый месяц на посту главы Дагестана Васильев расположился на 20-м месте, замкнув группу губернаторов с так называемым «очень сильным влиянием». Поспособствовали этому как серьёзная поддержка Кремля, так и экономические и антикоррупционные планы федерального центра в отношении республики. Далее политик совершил поступательное движение вверх, каждый месяц поднимаясь в рейтинге на 1−2 пункта, а с апреля по май 2018 года и вовсе сделал скачок с 11-го на 5-е место.

В летние месяцы 2018 года фамилия Васильева фигурировала на 10−11-й строчках рейтинга, а потеряв приставку «врио» после своего избрания парламентом республики 9 сентября, он на всю осень застолбил за собой восьмое место. Однако с наступлением зимы позиции Васильева заметно ослабли (14−15-е места) и продолжили ухудшаться весной 2019 года. По итогам мартовского доклада АПЭК глава Дагестана вновь вернулся к своей стартовой 20-й позиции, улучшив её на один пункт в апреле. Зато в майском рейтинге его позиции укрепились на четыре пункта.

Куда больше общественность и экспертов взволновали результаты проведённого для Кремля закрытого социологического исследования, которые в мае опубликовал медиахолдинг РБК. Васильев оказался на седьмой позиции среди глав-аутсайдеров, чьи оценки деятельности с октября 2018 по март 2019 года снизились сильнее всего. За полгода его показатели упали на 15 пунктов. Однако при этом Дагестан не вошёл в десятку субъектов с самым высоким запросом населения на смену губернатора.

Политическая пассивность

Почему падение рейтинга пришлось именно на весну 2019 года? Владимир Васильев довольно часто говорит о достижениях своей работы и деятельности правительства: собрали столько-то налогов, отремонтировали столько-то школ, купили столько-то карет скорой помощи… Из сплошных цифр состояло и мартовское послание республиканскому парламенту, которое, кстати, пришлось на момент максимального падения позиции политика в аналитическом докладе АПЭК.

На рейтинге Васильева не могла не сказаться пассивность руководства Дагестана по ряду общественно значимых вопросов. Так, политик фактически проигнорировал ситуацию с резким повышением тарифов на проезд в общественном транспорте города Махачкалы. Не было предпринято попыток сдержать рост цен, как и не было никаких публичных заявлений на сей счёт. Это при том, что тема на протяжении февраля, марта и даже апреля оставалась в столице республики самой злободневной. Руководство региона будто закрыло глаза на данный инцидент и пустило всё на самотёк.

Маршрутки

Снижению доверия способствовали и вызвавшие недовольство определенной части жителей региона работы по уточнению и установлению административных границ с соседней Чечней. Обеспокоенность журналистов, общественников и рядовых жителей республики была вызвана пассивностью руководства Дагестана в данном вопросе. Причина проста — люди боятся, что у них отберут земли, а власть не встанет на их защиту.

Окончательно взбудоражила общественность информация о том, что Чеченская Республика в одностороннем порядке зарегистрировала право на пограничный участок в Кизлярском районе Дагестана. В настоящее время работы в данном направлении приостановлены, и эта неопределённость не может успокаивать жителей республики.

Васильеву зачастую не хватает критики и самокритики, считает политолог Эдуард Уразаев. Ещё в марте 2019 года в беседе с корреспондентом ИА REGNUM он высказал мнение, что руководитель республики часто говорит об итогах социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета, но не всегда концентрирует своё внимание на конфликтных и общеполитических вопросах. Часто не уделяется должного внимания национальной, религиозной и молодёжной политике, считает эксперт, хотя в этих направлениях много застарелых и новых проблем, которые, в частности, отчётливо проявились в резонансных инцидентах с приезжавшими на гастроли артистами.

Дайте хлеба и зрелищ

Период правления Владимира Васильева в первую очередь ознаменовался масштабной антикоррупционной кампанией, которая продолжается и по сей день. Под следствием находится немало чиновников, вплоть до бывшего врио премьера Абдусамада Гамидова. Уже вынесен приговор первым из арестованных. Так, бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев приговорён к четырём годам тюрьмы за земельные махинации. Также, если верить официальной информации, в республике происходит «обеление» экономики и отмечается рост налоговых поступлений.

«Изначально предполагалось, что Васильев будет направлен в Дагестан для зачистки коррупционной верхушки, зачистки наиболее одиозных фамилий и структур. Произошла смена местной элиты на татаро-московско-тверскую элиту. Далее выполнялась следующая задача — наведение порядка в финансово-хозяйственной деятельности: контроль над бюджетом и упорядочивание различного рода собственности: федеральной, республиканской и муниципальной. С этим Васильев справился, а задача экономического развития, я думаю, перед ним и не стояла», — считает политолог, главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев.

Борьба с коррупцией

Большую часть своей трудовой деятельности Васильев провёл в органах внутренних дел, дослужился до генерал-полковника милиции. Не удивительно, что, будучи сотрудником правоохранительного органа, он приобрёл большой опыт и не понаслышке знает о борьбе с преступными сообществами. Ещё древнеримский поэт-сатирик Ювенал обращал внимание, что людям нужны хлеб и зрелища. Последнее жители Дагестана получили сполна в виде многочисленных обысков и арестов, а вот экономические возможности Васильева изначально вызывали вопросы у экспертов.

«Надо понимать, что Васильев как менеджер, как управленец республики исчерпал свои возможности. Его основной задачей было, так скажем, присмирить Дагестан, провести под его политическим прикрытием аресты крупных представителей дагестанских кланов, которые превратились в организованные преступные группы. Дальше уже нужно проводить политику экономических реформ, а их, объективно, он предложить не может», — уверен политический обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

Уважительные причины

Смена главы Дагестана в течение 2019 года всё же произойдёт, однако отставка Васильева может быть вызвана лишь проблемами со здоровьем, а не снижающимся рейтингом, считает политолог Эдуард Уразаев. Напомним, политику в августе исполнится уже 70 лет и на сегодняшний день он является старейшим среди руководителей субъектов России. С Уразаевым солидарен и политический обозреватель Магомед Магомедов.

«Думаю, что отставка главы Дагестана произойдёт, и случится она по уважительным причинам, связанным, в первую очередь, со здоровьем Владимира Васильева. Нельзя списывать со счетов и его возраст, хотя это и не является обязательным критерием для отстранения руководителя региона. Учитывая, что Путин проводит линию омоложения власти в регионах, то это, возможно, будет дополнительным фактором для того, чтобы Васильев достойно, с почестями, с наградами ушёл на заслуженный отдых», — считает Магомедов.

Журналист и политолог Милрад Фатуллаев также считает, что в ближайшее время Васильев покинет пост главы Дагестана. Однако, по его мнению, политик не уйдёт на «заслуженный отдых», а продолжит трудовую деятельность в Москве или Тверской области, где он работал до переезда на Кавказ.

«В целом его [Васильева] деятельность положительно воспринимается в Кремле и лично Путиным. Но, видимо, он уже выполнил ту миссию, ради который был направлен в Дагестан. После выполнения основных задач Васильев, вероятно, оставит Дагестан и вернётся в Москву или в Тверскую область», — поделился своей позицией Фатуллаев.

Laborpains.org Отставка

По словам журналиста, в пользу ухода Васильева говорит и тот факт, что прокурор Дагестана Денис Попов переходит на работу в Москву. Столичные парламентарии 5 июня уже согласовали его кандидатуру, представленную депутатам мосгордумы генпрокурором РФ Юрием Чайкой.

«Считается, что Попов свою миссию, свою задачу по коррупционной зачистке вместе с Васильевым выполнил», — сказал Фатуллаев.

В том, что в ближайшее время в республике произойдёт смена власти, сомневается политолог и общественный деятель, председатель дагестанского отделения партии «Яблоко» Альберт Эседов. По его словам, отправлять главу республики в отставку, обосновывая это утечкой из якобы очень информированных источников, стало своего рода новой «дагестанской забавой».

«К сожалению, декларируемые предыдущей властью экономические достижения оказались частными проектами за государственный счет. К примеру, такие проекты-гиганты, как «Мараби» [предприятие по производству напольной плитки и керамогранита, в отношении которого введена процедура банкроства] и «Дагагрокомплекс» [признан банкротом], в которые влились огромные государственные средства и гарантии, держались, что называется, на «честном слове» чиновников, без которых эти проекты захлопнулись, оставив после себя шлейф долгов для нового правительства», — сказал Эседов.

Кроме того, по словам политолога, многие предприниматели попросту не могут и не хотят работать в рамках закона, без сверхдоходов за счет «серого» коррупционного комфорта.

«Тут возникает вопрос: кто виноват? Васильев, который пытается провести работу над ошибками, или те, кто эти ошибки совершал? Конечно, не стоит идеализировать его деятельность. Эксперты верно помечают и его ошибки, в том числе и в кадровых вопросах. Но всё же предпосылок для утверждения, что в ближайшее время произойдет смена власти, вроде и нет», — заключил председатель отделения партии «Яблоко» в Дагестане.

Свято место не пустует

Если всё же большинство экспертов сошлись во мнении, что Васильев в ближайшем будущем может оставить свой пост, то вопрос о кандидатуре его преемника — тема куда более дискуссионная. Милрад Фатуллаев, Эдуард Уразаев и Магомед Магомедов уверены лишь в том, что, вероятно, кресло главы займёт человек не из Дагестана. Как, собственно говоря, и сам Владимир Васильев.

«Был запущен слух о неслучайной публичной активности Артёма Здунова [премьера Дагестана, уроженца Татарии] и Владимира Иванова [руководителя администрации главы и правительства республики, выходца из Москвы] в последние месяцы и рассмотрения их кандидатур на место главы республики. Но они не выдержат давления и сопротивления старых кадров, поскольку у них [в отличие от Васильева] нет прямого доступа к руководству страны», — считает Эдуард Уразаев.

Artemon228 Премьер Дагестана Артём Здунов

По мнению политолога, судя по усилению антикоррупционной кампании и её успеха, пост главы Дагестана вновь займёт политический тяжеловес из числа «варягов». Вероятнее всего, считает эксперт, кресло достанется кому-то из федеральных министров или полпредов президента России в федеральных округах.

Политобозреватель Магомед Магомедов также считает, что республикой в ближайшие годы должны руководить «варяги». По его словам, срок правления Владимира Васильева пока не очень большой и переформатироваться дагестанские кланы и другие политические группы ещё не сумели, несмотря на многочисленные аресты.

«Политическая система в республике ещё не обновилась окончательно, поэтому доверять пост главы дагестанцу несколько преждевременно», — считает эксперт.

При этом он, в отличие от Уразаева, не исключает, что на пост руководителя Дагестана могут быть назначены члены республиканского правительства Артём Здунов или Владимир Иванов.

Тут стоит заметить, что традиционно в Дагестане при формировании органов власти, в частности правительства и администрации главы, обращалось внимание не только на профессиональные навыки кандидатур, но и на их национальную принадлежность. Считалось, что должности должны быть распределены между представителями разных народов пропорционально их численности, чтобы не ущемлять ничьих интересов. Разумеется, законодательно это не было оформлено, но негласное правило существовало, и о нём знали все.

E-dag.ru Руководитель администрации главы и правительства республики Дагестан Владимир Иванов

Васильев же взялся нарушить «традицию» и с первых месяцев дал понять, что на национальность человека при назначении на ту или иную должность он не будет обращать никакого внимания. В результате в структурах власти Дагестана произошёл разбаланс в смысле этнического представительства. По мнению Милрада Фатуллаева, это является ещё одной причиной, по которой на пост главы Дагестана вновь может быть назначен «варяг», поскольку приход на должность этнического дагестанца, скорее всего, остро поднимет национальный вопрос во власти.

В современном мире, в условиях всеобщего доступа к интернету и развития так называемых нетрадиционных СМИ, распространение слухов и домыслов под видом подлинной информации «из авторитетных источников» является совершенно привычным явлением. Однако ряд обстоятельств, которые приводят многие политологи и эксперты, говорят в пользу того, что Владимир Васильев действительно может покинуть пост главы Дагестана уже в течение 2019 года.

Как-то раз его предшественник Рамазан Абдулатипов заявил, указав пальцем на себя, что «вот этот парень начал борьбу с коррупцией в Дагестане». Однако, когда бы не завершился срок правления Васильева, именно он войдёт в историю Дагестана как человек, под руководством которого республика пережила самую громкую антикоррупционную кампанию.