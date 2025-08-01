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Юрий Зайнашев
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Последние публикации
«Три барана за диплом врача»: почему растёт число мигрантов в клиниках
Совет Федерации утвердил закон, отменяющий экзамены на знание русского языка для мигрантов. Правда, не для всех, — для определенной категории. Поблажку получат те, кто въезжает по правительственной квоте, а не просто «своим ходом». Что-то вроде элитной прослойки среди гастарбайтеров. Законопроект —...
1 августа 2025
Недосягаемы, как ангелы: главврач из Шебекино осталась под огнём ради мечты
Белгородский райцентр Шебекино известен, без преувеличения, всей стране. Главврач Шебекинской центральной райбольницы (ЦРБ) Олеся Нестеренко получила недавно из Белгорода предложение сменить место работы, перебравшись в более спокойный уголок области, подальше от украинской границы. «Когда...
29 июля 2025
«Кровь из носа, скучно без водки»: диагноз «алкоголизм» РФ ставят все реже
Минздрав обнародовал данные, согласно которым врачи в России стали заметно реже ставить диагноз «алкоголизм». В прошлом году алкоголиками официально стали на 4 тысячи россиян меньше, чем в 2022-м. Однако не все наркологи уверены в том, что радостная динамика отражает снижение пьянства в реальной...
25 июля 2025
Ночь, замыкание, курьеры и мопед: как загорелся дом в центре Москвы
Сгоревший ночью в центре Москвы на Мытной дом, похоже, превращается в символ проблемы нелегальной миграции. Как сказали репортеру ИА Регнум жильцы дома, злополучная квартира-муравейник, из которой распространился огонь, предположительно, работала как хостел — в комнатах стояли десятки коек. Жили...
23 июля 2025
«Шпоры» ХХI века: как десятки тысяч микронаушников превратили ЕГЭ в фарс
Накануне и во время единого государственного экзамена россияне приобрели не менее 110 тыс. микронаушников — на сотни миллионов рублей, сообщили аналитики маркетплейсов. Такое устройство размером с горошину используется как цифровой аналог шпаргалки. Для решения проблемы часть экспертов давно...
22 июля 2025
Полведра на метр, симулянты и аквапланирование: как Москва пережила потоп
В ночь на 21 июля на Москву обрушился рекордный ливень — самый мощный за всю историю наблюдений с середины XIX века. Улицы в некоторых районах столицы превратились в реки, в Подмосковье рухнули два моста. Власти призвали горожан по возможности вообще оставаться дома. Предположительно, чаще москвичи...
21 июля 2025
Приемка лома, дурилка картонная: кто заманил уральских детей в яму
В городе Каменск-Уральский двухлетний ребенок провалился в коллектор, сообщает Teleram-канал прокуратуры Свердловской области. Причем люк был прикрыт куском картона. По предварительной информации, утром в пятницу, 18 июля, ребенок упал в открытый люк на улице Кунавина (территория принадлежат одной...
18 июля 2025
Капрон против БПЛА: белгородские «скорые» укрыли антидроновыми сетками
На юге Белгородской области на дорогах появились машины скорой помощи, прикрытые «мангалом» — капроновой сеткой от дронов. Власти пошли на это, поскольку ВСУ, пытаясь запугать россиян, начали целенаправленно охотиться за машинами врачей в приграничье. В одной только Белгородской области ранено...
9 июля 2025
«Ковёр» и самолёт: почему россияне спокойно воспринимают авиаколлапсы
Транспортный коллапс, охвативший российские аэропорты 5–7 июля, дал неожиданный побочный эффект в Рунете. Тик-ток заполнили «видосы» тинейджеров, десятками часов скучавших в толпе в ожидании отложенных рейсов. Школьники и особенно школьницы танцевали, делились советами о жизни и искали в толпе...
8 июля 2025
Как наказать чудом спасенного директора сафари-парка Олега Зубкова
Переживший нападение льва владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков выписан из больницы. 22 июня хищник нанёс ему глубокие раны в области головы и шеи, прокусил горло, и в первые дни врачи вообще сомневались, что Зубкова удастся спасти. Теперь хозяину «Тайгана» предстоит долгая...
4 июля 2025
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