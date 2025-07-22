Накануне и во время единого государственного экзамена россияне приобрели не менее 110 тыс. микронаушников — на сотни миллионов рублей, сообщили аналитики маркетплейсов. Такое устройство размером с горошину используется как цифровой аналог шпаргалки.

Сделано ИИ/ИА Регнум

Для решения проблемы часть экспертов давно призывает глушить сигнал в помещениях школ во время ЕГЭ. Другие призывают действовать не техническими, а педагогическими методами — пробуждать у студентов искреннюю тягу к знаниям. Но хватит ли для этого стране педагогов, неясно.

Взлёт продаж

Как рассказала во вторник, 22 июля, аналитик сервиса маркетплейсов Moneyplace Анастасия Романова, накануне и во время Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний в вузах россияне массово скупали магнитные микронаушники. Только с мая до середины июля они потратили на маркетплейсах 158 млн рублей. «Средний чек за одну пару составил порядка 3,3 тысячи рублей — модели по такой цене приобретали чаще всего. Всего с начала этого года куплено более 110 тысяч таких устройств», — сообщила Романова.

Для сравнения: в этом году ЕГЭ сдавали 682 тыс. человек, то есть не менее 15 процентов из них могли жульничать с помощью «цифровых шпаргалок». При этом обзор не учитывает продажи в обычных, «оффлайновых» магазинах.

По данным исследователей, в мае и июне продажи микронаушников удвоились по сравнению с показателями апреля. Так, в феврале–апреле на маркетплейсах заказывали от 11,2 тысячи до 14 тысяч пар гаджетов в месяц. В мае было продано почти 25,9 тысячи, в июне — свыше 20,2 тысячи. Зато в июле, когда вступительные испытания в вузах завершились, продажи резко снизились — до 3,5 тысячи пар.

Схема использования

Пользоваться магнитными наушниками (в основном на нашем рынке они китайского производства) просто: в ухо специальной палочкой вставляется металлическая бляшка размером с горошину, на шею вешается сверхчувствительный микрофон, в кармане джинсов — батарейка.

Смартфон, с помощью которого студент связывается с помощником, можно положить в соседней комнате — главное, чтобы Bluetooth работал. Таким образом, крошечные металлические радиотаблетки стали заменой традиционных рукописных шпаргалок. Риск быть пойманным — минимальный.

— 70% студентов, которые учились со мной, хотя бы один раз за свою учебу пользовались микронаушниками. Неважно, учил ты предмет или не учил: используешь для уверенности, — говорит ИА Регнум Даниил (имя изменено), выпускник одного из ведущих вузов страны. — Бороться невозможно. Сдавать экзамены «с ушами» — уже глобально распространенная практика, которая прочно вошла в жизнь вузов и не считается чем-то зазорным.

Даниил признается, что ему жаль преподавателей, которые в рамках гуманистической культуры искреннее пытаются учить студентов.

Древние методы

Расцвет «ушей» вызвал появление на рынке труда двух новых профессий, официальной и нелегальной: «проктор» — тот, кто следит, чтобы студенты сдавали честно, и — «диктор» (суфлер), который действует с противоположной целью. Гонорар диктора может доходить до 50 тыс. рублей за экзамен.

Один из методов решения проблемы фигурировал еще в культовом советском фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», где студент на экзамене по сюжету использовал для подсказок рацию, а опытный преподаватель прервал сигнал с помощью технических помех.

— Глобально заглушить можно все что угодно, любую частоту — полностью или частично. Но на каких частотах работают эти наушники? Одному «китайскому Ляо» известно. Поэтому глушить придется вообще всё, — поделился с ИА Регнум директор Центра информационных технологий Новгородского госуниверситета Дмитрий Бобров.

— Но насколько это правомерно? И могут ли себе позволить такую дорогую аппаратуру сельские школы, где тоже сдают ЕГЭ, или малобюджетные вузы? К тому же, условный сельский директор школы не имеет права купить такое оборудование, — это уголовное преступление.

— Если наушник выключен, «задетектить» его невозможно даже аппаратами обнаружения скрытой прослушки. Теоретически можно подключить искусственный интеллект, чтобы камера, которая снимает процедуру экзамена, определяла нарушителей по стеклянному взгляду, микроподрагиванию глаз, прикладыванию руки к уху. Но для этого надо сначала собрать датасет, обучить нейросеть. Максимум, что можно сейчас доказать, — потерю фокуса внимания, а это ненаказуемо.

Основной период ЕГЭ проходил с 23 мая по 4 июля. Как говорил в конце мая замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский, при этом использовалось 11,5 тыс. устройств подавления сигнала сотовой связи и более 17 тыс. камер с искусственным интеллектом для предотвращения списывания.

По словам Круглинского, региональные власти сами принимают решение об использовании «глушилок». Некоторые субъекты устанавливают их в каждой аудитории, другие — только в санузлах и местах с затрудненным доступом для организаторов экзамена.

«Пытливые умы»

Бобров уверен: решать проблему надо с помощью социальной инженерии. «Эффективнее изменять поведение и установки людей, а не «вылавливать» электронные микроустройства. Это, в первую очередь, вопрос целесообразности», — призывает IT-специалист.

Ему вторит и Даниил: «Единственный выход — перестроить отношения студентов с преподавателями. Надо повысить интерес студента к учёбе, а для этого — увеличивать семинарские часы. Педагогам нужно больше времени для индивидуальной работы с каждым воспитанником».

Звучит пока нереалистично: по данным Росстата, в стране — 4,33 млн студентов, на которых приходится 178 тыс. преподавателей вузов, то есть в соотношении 24:1. Тогда как по нормам Минобразования для Первого медицинского им. Сеченова, Бауманки, МГУ на одного доцента (или профессора) должно приходиться максимум 12 студентов. То есть в среднем норма превышена вдвое, про индивидуальный подход речи не идёт.

Доктор экономических наук, профессор Наталья Омарова сталкивалась с сотнями разновидностей «шпор», в том числе и микросуфлёрами:

— Мы запретили подсказки, но не в состоянии проконтролировать запрет. Пытливый студенческий ум использует любой предмет — от ластика до фитнес-браслета, — чтобы облегчить себе жизнь на экзамене. В моей практике один студент заранее написал формулы на обратной стороне листьев фикуса в кабинете. Другой — использовал микронаушник, но не учёл, что суфлёр попросту проспит. У моего коллеги студентка почувствовала резкую боль от гаджета, и вместо экзамена отправилась в травмпункт, — перечисляет в разговоре с ИА Регнум профессор.

Как преподаватель с большим стажем, советую другой путь, максимально энергозатратный: учиться. Попросту честно готовиться к экзаменам, чтобы не «выстрелить себе в колено» в самый ответственный момент, — добавляет Омарова.

Наказание недобросовестных

Часть любителей «шпор» попадается и ломает себе учебную карьеру. Некоторые даже портят себе здоровье. В прошлом году в Рязани девушка попыталась уже после экзамена выудить наушник с помощью магнита. Когда это не удалось, ухо воспалилось, пришлось обращаться в травмпункт.

В Ярославле в прошлом году два десятка студентов поступили в медучреждения с застрявшими в слуховых каналах микронаушниками, в этом году — шестеро. Похожие случаи отмечались в Казани, Нижнем Новгороде, Красноярске.

В начале июня, как сообщало ИА Регнум, выпускнице в Ленинградской области аннулировали результаты ЕГЭ, причем девушка использовала даже не наушники, а более продвинутую технологию — «умные» очки. Возможность пересдать она получит только через год.

Как сообщил во вторник, 22 июля, Рособрнадзор, «за основной период ЕГЭ-2025 удалены с экзаменов за нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации 912 человек, в том числе за мобильные телефоны — 324 человека, шпаргалки — 458 человек», — отчиталось ведомство.

В Рособрнадзоре напомнили, что с 2020 года за нарушениями на экзаменах следят не только общественные наблюдатели, но и видеокамеры, а значит, и искусственный интеллект. «Мы используем технологию машинного зрения, работающую на основе нейронной сети, для выявления по видеозаписи возможных нарушений, которые затем передаются для анализа онлайн-наблюдателям», — отмечается в сообщении. В итоге нейросеть поставила 803 метки о подозрениях на нарушения, которые были одобрены модераторами.