В ночь на 21 июля на Москву обрушился рекордный ливень — самый мощный за всю историю наблюдений с середины XIX века. Улицы в некоторых районах столицы превратились в реки, в Подмосковье рухнули два моста. Власти призвали горожан по возможности вообще оставаться дома. Предположительно, чаще москвичи вызывали на дом «скорую», а патрули ГИБДД чаще выезжали на аварии. Синоптики в такие дни не хотят вспоминать собственные предсказания про «адскую жару».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Москвичей попросили по возможности вообще оставаться дома, а на улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

Транспорт тонул

Москвичи и жители ближнего Подмосковья выкладывали в Сеть многочисленные фото и видео, свидетельствующие о потопе на улицах, на которых автомобили на треть погружены в воду. Например, такую картину сняли в городе Одинцово.

Временно закрывалось движение в некоторых уголках столицы: на Волоколамском шоссе, на улице Адмирала Корнилова, на Шелепихинской набережной и в Проектируемом проезде (Нагатинская набережная).

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Горожанам рекомендовали не пользоваться автомобилями до вечера, когда ожидается снижение интенсивности осадков. Взамен предлагается использовать городской транспорт, поскольку в целом он работал штатно. Впрочем, как убедился сотрудник ИА Регнум, движение трамваев в районе Данилова монастыря также прерывалось.

В столичных аэропортах отменили и задержали в общей сложности свыше 130 рейсов.

Ближнее Подмосковье затопило

Аналогичный потоп наблюдался и в Подмосковье. За сутки выпало более 80% от месячной нормы, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, самые сильные ливни прошли в Коломне, Немчиновке и Новом Иерусалиме, а также в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово. В столице за сутки на метр площади обрушилось 50 литров воды, и самые мощные дожди прошли на северо-западе города — в районах Митино и Зеленоград, добавил синоптик.

«Ночью в Наро-Фоминском районе произошло размытие и падение бетонного моста из-за дождей. От сообщения отрезаны часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма», — рассказал представитель оперативных служб. По словам собеседника, старый мост начали демонтировать и прокладывать новую переправу, вести ее отсыпку. Причем работы планировалось закончить к середине дня. Сотрудники спасательных служб сейчас переправляют местных жителей на лодке.

К середине дня в Подмосковье упал и второй путепровод — автомобильный мост в СНТ «Юбилейный-110» в Истринском районе. «Произошло обрушение моста через реку Песочную. Отрезаны от сообщения несколько домов», — сказал собеседник агентства.

Частые ДТП

Опытные гаишники говорят, что во время потопа ДТП случаются чаще. «С одной стороны, везде — пробки, средняя скорость падает. Казалось бы, аварий должно быть меньше, но меньше их обычно не становится, — говорит ИА Регнум бывший офицер ГИБДД. — Дело в том, что начинает играть роль психологическое состояние. Водители могут изнервничаться, потерять терпение и дать по газам».

Кроме того, на аварийность влияет такой фактор, как аквапланирование. «Машина, если попадает в высокую воду и особенно если в колее, то немного всплывает на шинах и поэтому теряет управляемость. Еще один момент — некоторые водители даже в такую погоду балуются скоростью, едут быстро и в итоге накрывают волной встречные или соседние машины в потоке, заливают лобовое стекло. И на какое-то время водитель полностью теряет обзор», — отмечает бывший гаишник.

Согласно некоторым исследованиям страховых компаний, частота аварий в дождливую погоду увеличивается в среднем на 30%. Страховщики называют пять основных причин: скользкие дороги (75%), несоблюдение дистанции (64%), плохая видимость (54%), отвлекающие факторы (47%) и сонливость водителей (40%).

Много скорых

«В дождливую погоду вызовов больше, — рассказывает ИА Регнум врач скорой помощи Андрей Звонков. — Атмосферное давление снижается, а вслед за тем падает и артериальное давление у людей». Гипертоники — люди с атеросклеротическими сосудами реагируют на это острее, чем те, у кого эластичные сосуды и нет вегетативных расстройств, поясняет врач.

«Представьте себе ситуацию, что вы берете воздушный шарик, накачанный воздухом, и помещаете его в комнату, откуда начинают откачивать воздух. Что произойдет? Шарик раздувается, пока не лопнет. У человека могут резко обостриться проблемы с почками — внутри лопнет сосуд. Вот почему в жару или перед грозой в скорую звонят чаще», — говорит Звонков.

Впрочем, во время дождей чаще поступают и необоснованные вызовы, которые тоже «портят» статистику. «Сделайте мне полный осмотр, что-то я себя плохо чувствую», а настоящая причина — просто в такую погоду в поликлинику идти не хочется», — сетует Звонков.

«Недавно вызвали на 11-й этаж, лифт сломался, и скорая пешком, с языками на плече (по приказу вся аппаратура — с собой) поднимается. А больная нас ждет с телефоном в руках — фиксирует на камеру, как бригада «медленно» прибывает на вызов. Направление женщине выписали, а она в тот же день вызвала повторно, мол, «потеряла бумажку», — возмущается врач.

Где же «адская жара»?

Предыдущий сильнейший ливень обрушился на Москву и отдельные районы Подмосковья 15 июля. Тогда за несколько часов выпала месячная норма осадков, отдельные районы затопило.

В середине весны в Гидрометцентре не исключали, что июль и август станут рекордно жаркими и столбик термометра будет зачастую превышать отметку +35 градусов.

Такие долгосрочные прогнозы делать рискованно, сезонные прогнозы вообще не отличаются «оправдываемостью», заявил ИА Регнум Александр Шувалов, синоптик и климатолог.

Он считает, что «локализацию и интенсивность дождя можно предсказать только за сутки, штормовое предупреждение — за несколько часов. Более общие прогнозы — это диапазон 3-5 суток. Я лично крайне редко берусь предсказывать погоду на месяц. На неделю можно, не больше».

Зато, по мнению климатолога, предсказания на 10 лет вперед давать можно более уверенно.

«Если сейчас москвичи ходят по щиколотку в воде, то лет через десять, может, будут и по колено бродить после таких ливней. С течением времени и частота, и интенсивность ливней будет расти. Потоп зависит не от количества осадков, а от осадков в единицу времени. Бывают очень короткие «взлеты» по полведра на квадратный метр всего за 10 минут. И такие «взлеты» формируют волну, которая потом заставляет нас идти по щиколотку», — пояснил ученый.

«Ливень прошел через центральную область России: вчера затронул Липецк, Калугу, Малоярославец. Сегодня — Москву. Но эта зона осадков окончила свое царствование над Москвой, — предрекает синоптик. — Постепенно самая активная его часть перемещается на северо-запад. Но есть еще дождь в Рязани, шлейф которого подтягивается к столице».

По его прогнозу, дожди продлятся до четверга, а в пятницу погода улучшится, потеплеет до 25-27 градусов.