На юге Белгородской области на дорогах появились машины скорой помощи, прикрытые «мангалом» — капроновой сеткой от дронов. Власти пошли на это, поскольку ВСУ, пытаясь запугать россиян, начали целенаправленно охотиться за машинами врачей в приграничье. В одной только Белгородской области ранено больше 10 медиков.

Иван Шилов ИА Регнум

Считается, что простая капроновая сетка, которой прикрылись теперь врачи, сможет нейтрализовать удар боевого дрона-камикадзе. Дополнительно кареты скорой помощи получат еще и мобильный комплекс РЭБ — сбивать вражеские коптеры с курса.

«Мангал» против камикадзе

О решении обезопасить медиков от украинских БПЛА еще 23 июня сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Начинаем оборудовать наши скорые помощи по примеру сельхозтехники защитными «мангалами» от ударов дронов», — написал в своем Telegram-канале губернатор. Как напомнил тогда Гладков, атаки ВСУ на приграничье продолжаются. «К сожалению, есть раненые. Только за вчерашний день семь человек было ранено, трое из них — работники скорой медицинской помощи», — сообщал в тот день губернатор.

22 июня под удар БПЛА попала карета скорой помощи в селе Ржевка Шебекинского округа. Власти отмечают, что атака была целенаправленной. Всего в Белгородской области с начала СВО ранения получили 12 сотрудников скорой помощи — девять медиков и трое водителей.

Самодельные «мангалы» на бронетехнику впервые начали устанавливать наши военные. Прикрытые такой сеткой танки получили прозвище «царь-мангал». Позднее антидроновую защиту на Белгородчине начали устанавливать и на сельхозтехнике, которая работает в полях.

Руководителям станции скорой помощи Белгородской области поневоле пришлось стать экспертами по боевым беспилотникам. «Двум предприятиям, которые уже давно устанавливали «мангалы» на сельхозтехнике, поручили разработать модели. Мы эти модели рассмотрели, нашли кое-какие недоработки», — рассказал ИА Регнум главный врач станции СМП Белгородской области Алексей Жиров, добавив, что в итоге собрали одну модель — оптимальную.

«Важно было установить «мангалы» отдельно на дверях машины, чтобы те могли открываться. Из чего они сделаны — не секрет: каркас — металлопрофиль и сетка капроновая. Дроны ловит все. Единственно, если кумулятивный заряд прилетит, он, конечно, сетку прожжет. Если сброс, — она тоже пропустит», — предупреждает главврач.

Под «сбросом» в прифронтовой зоне понимают любой боеприпас, который несет с собой многоразовый дрон. Этим они отличаются от одноразовых дронов-камикадзе, которые сами представляют из себя снаряд. Именно на камикадзе, по словам Жирова, и рассчитана ячейка сетки — 30×30 миллиметров.

«Этого хватает, чтобы любой FPV-дрон, дрон-камикадзе запутался лопастями в сети. Тогда он становится безобидным. Будет на ходу просто качаться из стороны в сторону, пока его не снимут саперы», — говорит Жиров. По его словам, испытания «мангалы» прошли на «отлично» — выпутаться из сетки дрон сам уже не смог.

«Оснастили шесть машин, две пока в работе. Планируется оборудовать 20-25 машин, выезжающих в деревни в приграничных районах. Скорость машины от наличия «мангала» не замедляется, просто появился шум при движении», — поясняет главврач.

Для самого областного центра такие машины теперь не подходят, поскольку сетка увеличивает габариты примерно на 2,5 метра в длину и ширину, — в городском дворе не развернуться, уточняет он. «На выезд внутри города по-прежнему отправляются «неодетые» скорые, но их хватает, всего на станции 200 машин», — подытожил главврач.

Капроновые силки

Инициативу белгородского губернатора высоко оценил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

— Защита капроновыми сетками показала себя эффективно — скажем, в соседней Курской области. Там есть важные трассы, «дороги жизни», по которым постоянно ходит военный транспорт. Вдоль них натянули сетки, сделав своего рода коридор, и выяснилось, что FPV-дроны на этих сетках просто повисают. Даже если они там подрываются, кусок сетки легко можно заменить. FPV-дрону, который несет снаряд или мину, нужен контакт с поверхностью машины. Если контакта не происходит, «кумулятив» разряжается в атмосферу и наносит минимальный ущерб автомобилю. То есть решение, как мы видим, может быть и простым, и эффективным, — говорит ИА Регнум эксперт.

В начале июня Владимир Зеленский назначил новым командующим беспилотной авиацией ВСУ Роберта Бровди — до того командира элитной спецбригады аэроразведки «Птицы Мадьяра». Новый командующий с позывным «Мадьяр», проявив откровенность, обнародовал план действий — документ с названием «Линия дронов», предполагающий создание 50-километровой «зоны смерти» в глубину российского тыла. По замыслу Бровди, в этой полосе будет постепенно уничтожаться любой транспорт, чтобы остановить любое движение на дорогах, лишив российские войска снабжения.

«Мы знаем о заявлении Мадьяра и о том, как ВСУ пытаются его реализовать с помощью FPV-дронов», — напоминает Леонков. По его мнению, противник постоянно меняет тактику, ищет наиболее болезненное средство, чтобы затерроризировать население Белгородчины. В данном случае, считает Леонков, Украина массово использует дешевые FPV-дроны коптерного типа, а значит, и в России в ответ должны менять тактику.

«Противник посылает стаи дронов, обстреливает приграничье системами залпового огня, «хаймарсами», крылатыми ракетами — и с ними лучше справляются наземные РЭБ. Но сетки — хорошее им дополнение. Лопасти коптера запутываются в сетке, и дрон беспомощно повисает. А потом его может спокойно обезвредить любой опытный сапер», — подчеркивает эксперт.

Напомним, с 2023 года против гражданских объектов России ВСУ используют тяжелые осколочно-фугасные беспилотники типа «Лютый» и «Бобр», многофункциональные разведывательно-диверсионные дроны «Баба Яга», а также обширное семейство коптеров-камикадзе: «Крук», «Мавик», «Шулика», «Гром» и «Эльф».

Губернатор Гладков в конце июня пообещал устанавливать также станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на машины медиков в приграничье. «Понимаем, что от их работы зависит жизнь тех, кто остро нуждается в помощи: или заболел, или обострение хронической болезни, или получил серьезную травму, ранение в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины», — добавил Гладков