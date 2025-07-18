В городе Каменск-Уральский двухлетний ребенок провалился в коллектор, сообщает Teleram-канал прокуратуры Свердловской области. Причем люк был прикрыт куском картона.

Иван Шилов ИА Регнум

По предварительной информации, утром в пятницу, 18 июля, ребенок упал в открытый люк на улице Кунавина (территория принадлежат одной из местных строительных компаний). Ребенок получил сотрясение мозга, его доставили в городскую больницу, но после обследования родители отказались от госпитализации. Его здоровью ничего не угрожает.

Кто замаскировал ловушку картоном

Как утверждает первый вице-мэр Владимир Горенков, никакого ремонта в канализационном люке не проводилось, люк был закрыт. Не исключено, что крышку сдвинул проезжавший над люком тяжелый грузовик, а кто после этого прикрыл дыру картоном, неизвестно — в мэрии пообещали изучить записи с камер видеонаблюдения. Правда, чиновники напомнили, что место ЧП находится в опасной зоне, поэтому пока неясно, как там оказался двухлетний ребенок.

Горенков потребовал от представителей районных служб ЖКХ внепланово проверить коллекторы. Как сообщили городские СМИ, вокруг злополучного колодца возведена ограда, вокруг натянута сигнальная лента.

Прокуратура начала проверку. Она устанавливает принадлежность коммунальных сетей, к которым относится коллектор. Не дожидаясь итогов проверки, Следственный комитет возбудило дело по ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Комитет определит степень тяжести вреда здоровью пострадавшего и причины ЧП.

Происшествие вызвало дискуссию в городских пабликах. Подписчик одного из них с ником Иван Иванов призвал проверить и люки по другим адресам. «Возле остановки КУМЗа (металлургического завода) всю зиму люка не было», — напомнил он.

Как оценили происшествие общественники региона

Скорее всего, люк просто украли и сдали на металлолом, возмущается в интервью ИА Регнум один из бывших членов Общественной палаты Екатеринбурга.

«У таких люков для ливневой канализации нет никаких запоров. Их легко увезти. Администрация города же не может стоять над каждым колодцем. А потом еще какие-то «сердобольные» местные жители или работники соседней компании попросту прикрыли яму картонкой. Зачем? В результате двухлетний малыш захотел пройтись по картонке и провалился», — недоумевает собеседник.

Но что странно: через этот двор наверняка ходит множество людей, напоминает общественник, — и почему-то все проявили равнодушие, никто ничего не сделал, чтобы устранить опасность.

По мнению общественника, системной работы по безопасности в этой сфере во многих городах не ведется. «Проще найти «крайнего» уже постфактум, когда ЧП опять случится, и это повторяется годами, — посетовал уральский общественник. — В любом случае ответственны местные чиновники. Если люк на улице, то городская дорожная служба, если во дворе — управляющая компания. Очень жаль, что пострадал ребёнок».

Собеседник не исключает, что расследование в данном случае приведет к выводу о виновности чиновников мэрии Каменск-Уральского.

Можно предположить, что виноваты родители, не досмотревшие за своим двухлетним малышом, добавляет другой общественный активист Анастасия Юферева — детский писатель из Екатеринбурга, мать двоих детей.

«В два года дети же вообще ещё ничего не соображают! Родители позволили малышу ходить, где вздумается. Когда мои дети были маленькие, я постоянно их за руку водила. Могу предположить, что рядом были и другие дети — бегали, кричали, играли. Вот почему родители не обращали на малыша должного внимания», — говорит ИА Регнум собеседница.

По мнению Юферевой, в происшествии, скорее всего, виноваты все четыре стороны: помимо родителей, это коммунальные службы, приёмщики вторчермета, а также наивные люди, которые в школе пропускали физику и потому не знали, что картон не выдерживает вес человеческого тела.

«Возможно, они пытались таким образом обезопасить кошек и собак. Но не людей», — вздыхает писательница.

Как часто дети падают в коллекторы в РФ

Не далее как 10 июля аналогичное ЧП случилось в Петербурге, где в яму упал 4-летний мальчик в Петербурге. Люк оставили открытым на парковке автосалона, куда семья приехала покупать машину. Из коллектора в тот момент велась откачка воды. Люк был отмечен конусом и перевернутой тележкой, однако мальчик, засмотревшийся в экран смартфона, не обратил внимания на эти предметы. Сцена падения попала на видеокамеру. В итоге мальчик оказался в реанимации, в состоянии средней тяжести. Следственный комитет начал проверку.

В апреле похожее ЧП произошло в Приморье, в городе Спасск-Дальний. Через открытый коллектор была переброшена доска, тем не менее в него упала первоклассница. Девочку вытащили прохожие. Возбуждено уголовное дело.

Также в апреле в Самаре 9-летняя девочка на прогулке не заметила открытый колодец и провалилась. Девочка упала с трехметровой высоты, госпитализация не потребовалась. Возбуждено уголовное дело.

В феврале районный суд в той же самой Свердловской области вынес приговор предпринимателю, признав его виновным в смерти ребенка, утонувшего в строительной яме. Предприниматель строил газопровод в городе Талица.