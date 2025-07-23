Сгоревший ночью в центре Москвы на Мытной дом, похоже, превращается в символ проблемы нелегальной миграции. Как сказали репортеру ИА Регнум жильцы дома, злополучная квартира-муравейник, из которой распространился огонь, предположительно работала как хостел, — в комнатах стояли десятки коек. Жили там, в основном, курьеры, заряжавшие свой транспорт от розетки.

Иван Шилов ИА Регнум

Остается непонятным, что спровоцировало пожар — то ли старая проводка, которой 100 лет, то ли перегрузка от того, что сразу десяток аккумуляторов включили на ночь в розетку.

«Предварительной причиной пожара является аварийный режим работы электросети вследствие ее перегрузки большим количеством подключенных устройств», — сообщил ТАСС источник в оперативных службах. Он, однако, заверил, что будут рассматриваться все возможные причины возгорания.

Десятки спальных мест

Главное следственное управление СК РФ по Москве уже возбудило дело по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). В СК пригрозили оценить действия «должностных лиц, собственника жилого помещения по соблюдению требований пожарной безопасности и миграционного законодательства». Назначены пожарно-технические и другие необходимые судебные экспертизы.

Следствием уже получена предварительная информация о том, что квартира была оборудована двухъярусными кроватями для проживания иностранцев. Найдено не менее 17 спальных мест.

В ночь на 23 июля в жилом доме № 25 на Мытной улице вспыхнул пожар, сообщало ранее ИА Регнум. Загорелась квартира на четвертом этаже. До прибытия пожарных три человека, спасаясь от огня, выпрыгнули из окна и получили травмы. Пожар тушили 34 сотрудника МЧС и 10 единиц техники. Огонь локализовали на площади 100 кв. метров. Движение по Мытной на время закрывали. «В ходе проводимых работ огнеборцы спасли двух человек. В очаге пожара горящей квартиры был обнаружен погибший», — сообщили в МЧС. Предположительно он задохнулся.

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Пострадавших отправили в институт Склифосовского, и в три больницы: имени Пирогова, имени Юдина и имени Демихова. Один пострадавший от госпитализации отказался, ему была оказана помощь на месте.

Дом № 25 на Мытной 1927 года постройки. Жители утверждают, что в доме бывал поэт Булат Окуджава. Здание входит в комплекс, возведенный по заказу фабрики Гознак. Над ансамблем из 12 четырехэтажных жилых домов работал Николай Курочкин, сотрудник мастерской знаменитого советского архитектора Константина Мельникова. Комплекс числится в списке объектов культурного наследия России.

«Клопов потравили — и то хорошо»

«Я живу этажом ниже, видел все от начала до самого конца, — рассказал репортеру ИА Регнум житель сгоревшего дома Алексей (имя изменено). — Проснулся ночью от грохота. Сперва подумал, что наверху дерутся Встал, вижу в окно: два таджика свисают с карниза и кричат: «Помогите, помогите!» Одного я затащил к себе, потом другого, а третий в этот момент вниз полетел, — вылезал и сорвался. Потом еще двое упало. Детей там вроде не было. Две женщины были, они выпрыгнули — одна на дереве повисла, ее потом снимали. Потом все соседи вышли и до приезда пожарных квартиру вместе тушили: в ведра воду набирали и заливали огонь».

По словам Алексея, хозяина злополучной квартиры зовут Дамир, ему 54 года. Фамилия его тоже известна. «Но он здесь уже лет двадцать не живет: уехал с семьей в загородный дом», — добавил сосед.

Судя по тем предварительным данным, что уже опубликованы, история типична для московского центра, рассуждает риелтор Елена Дулесова в разговоре с ИА Регнум: «Владелец, допустим, живет в Подмосковье на даче. Ему самому не нужна такая квартира — пусть она и в самом центре, но с ремонтом, сделанным условно еще бабушкой в 1980-е».

Цена на аренду такого жилья зависит от состояния квартиры, но комнату в таком районе сдают минимум за 30 тысяч в месяц, указывает риелтор, — это если живет один человек. «Но можно и запихать туда два десятка человек и с каждого условно по 5-10 тысяч получать. Если по максимуму, то выходит 200 тысяч. Собственнику выгодно. Обеспечивать им достойный быт ты не обязан. Никаких особых условий, никакой бытовой техники, — многие мигранты готовы жить в любой обстановке. Клопов потравили — и то хорошо», — допускает Дулесова. При этом, добавляет она, как правило, регистрации никто никакой не делает.

«Скорее всего, там старую проводку замкнуло. Она в принципе не выдерживает такие нагрузки, как зарядка современных самокатов. В таком случае собственник несет всю ответственность», — считает собеседница.

Теоретически собственник может судиться с управляющей компанией, попытаться доказать, что возгорание произошло из-за ненадлежащего состояния проводки во всем доме, предрекает эксперт и делает вывод: «Скорее всего, суд он проиграет и вся ответственность ляжет на плечи самого собственника».

Опасные аккумуляторы

Специалист по обслуживанию СИМ (средств индивидуальной мобильности) Станислав Нов не исключает, что причиной пожара было не короткое замыкание в проводке, а возгорание самих мопедов.

«На фотографиях во дворе — электровелосипеды (они же — мопеды), самый дешевый вид транспорта. Как раз их предпочитают курьеры. На самые дешевые китайские мопеды и самокаты ставят аккумуляторы третьего сорта. Такие при подзарядке действительно могут перегрузить сеть», — поясняет ИА Регнум Новиков.

Условная граница между «дешевкой» и качественными моделями, — это цена выше среднего, уточняет эксперт. «Как правило, на моделях дороже этого уровня стоит несколько степеней защиты. Аккумуляторами там управляют BMS-платы, которые предохраняют от короткого замыкания. Такие модели не горят. А модели дешевле теоретически могут стать причиной пожара», — утверждает специалист.

Аккумулятор на дешевой модели может загореться и потому, что вода попала внутрь, или если просто долго стоял, или если изначально был брак, добавляет эксперт.

Брошенные мопеды

По словам Алексея, соседи давно подозревали, что квартира Дамира превратилась в хостел. «В последнее время там жило 10-12 человек. А вообще квартира четырехкомнатная, площадь, как и у меня — 75 метров. Насколько я знаю, в каждой комнате там стояло по три двухъярусные кровати. Иногда там жили целыми семьями. Однажды в семь часов утра я видел: видимо, только что с поезда, идут с баулом, с чемоданом мужчина и женщина с грудным ребенком… Так-то они вежливые были, ничего такого, здоровались при встрече. Продолжалось это последние лет пять», — говорит собеседник, характеризуя квартиру, как «перевалочный пункт».

«До этого в квартире обитали девушки, — скажем так, с пониженной социальной ответственностью. Мы жаловались — и в итоге их победили. Но вот по поводу перевалочного пункта — победить не получилось. Жаловались, но все было бесполезно, участкового я вообще ни разу не видел», — сетует жилец.

«Мопеды видите? — Алексей показывает десятки электровелосипедов и электросамокатов всевозможных цветов, расставленных по двору. — Жильцы этой квартиры побросали и разбежались. Часть самокатов они оставляли на ночь снаружи, а часть заряжали у себя в квартире. Представляете, десять мопедов одновременно включить в розетку — поставить на зарядку? Конечно, нарушение техники безопасности».

В квартире Алексея на полу, на линолеуме стоит вода, — она осталась тут после тушения пожара. Штукатурка с потолка отвалилась, воняют гарью. «Весь стояк водой залило, до самого подвала. У меня отец лежит в больнице — после операции, 80 лет. Не знаю, как ему сказать, что дома больше нет. Пропали вещи, книги, бытовая техника — ничего не спасти», — вздыхает погорелец.

Пока Алексей говорит, на глазах у репортера ИА Регнум во двор заезжает очередной курьер, — в плаще с символикой популярной сети супермаркетов низких цен. Увидев обугленные окна на четвертом этаже и сотрудников полиции и Следственного комитета у подъезда, он сразу разворачивается и уезжает.

«Наверное, из жильцов. Работал в ночную смену и был просто не в курсе», — делится догадкой Алексей.