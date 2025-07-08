Транспортный коллапс, охвативший российские аэропорты 5–7 июля, дал неожиданный побочный эффект в Рунете. Тик-ток заполнили «видосы» тинейджеров, десятками часов скучавших в толпе в ожидании отложенных рейсов. Школьники и особенно школьницы танцевали, делились советами о жизни и искали в толпе новых друзей.

Иван Шилов ИА Регнум

Некоторые социологи считают, что россияне начинают привыкать к форс-мажорам, косвенно связанным с СВО, и воспринимают их как новую норму. В свою очередь авиаэксперты советуют попросту запасаться дополнительными бутербродами и терпением.

8 июля Росавиация сообщила о временных ограничениях на работу очередного аэропорта — на этот раз это Пермь (Большое Савино). «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщила пресс-служба ведомства. Днем ранее аналогичные ограничения вводились там же на Урале — в Екатеринбурге и Челябинске.

Утром 8 июля Пулково вернулся к штатной работе, однако задержанными остаются 8 рейсов, передала пресс-служба компании, управляющей петербургским аэропортом.

Накануне вечером Росавиация подвела итоги «коллапса», охватившего 5–7 июля воздушные гавани центра страны, — помимо Пулково, это были Шереметьево, Внуково, Домодедово, аэропорты Сочи и Казани.

«Авиатранспортная система России продемонстрировала устойчивость к вмешательствам в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях», — сообщило ведомство.

По его данным, в целом все положенные пассажирам услуги были оказаны, предоставлялись напитки и питание, размещали их в гостиницах. «Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров!» — напомнили в Росавиации компаниям-перевозчикам.

По данным ведомства, 5–7 июля было отменено 485 рейсов, были задержаны на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов. Пассажирам было выдано 199 тыс. ваучеров на напитки, на питание — 155 тыс. В гостиницах расселили 94 тыс. человек. Было оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов.

По мнению экспертов, транспортный коллапс обойдется перевозчикам в 20 млрд рублей.

Настроение в аэропортах

В московских аэропортах пассажиры, которым не досталось сидячих мест, были вынуждены устраиваться на полу и лестницах. В питерском Пулкове людям выдали складные стульчики и пенки для тех, кто хотел бы поспать.

Хотя повод для отмены рейсов был вполне серьезный — из-за появления объектов-нарушителей власти вводили план «Ковёр» — атмосфера в толпе зачастую царила приподнятая. Судя по видео, наводнившим соцсети, тинейджеры превратили многочасовое ожидание в повод для развлечения. Девочки-подростки танцевали, снимая тик-токи, проводили аналогии с сюжетом фильма «Терминал», искали и находили себе новых друзей.

«Шел 15-й час времяпревождения в Пулково». «Впервые решила слетать в отпуск на три дня. Но именно в этот день задержали 50 рейсов». «Без истерики обошли весь аэропорт, поменяли билеты, вернулись домой на третьем такси. А завтра ночью снова пойдем играть в рулетку — на этот раз ставкой станет наш отпуск». Такие подписи оставляли тиктокеры под своими «видосами».

Аудитория постарше тоже развлекала себя — по словам очевидцев, в Шереметьеве пассажиры задержанного рейса в Благовещенск пели «Катюшу» и тоже танцевали. Им повезло путешествовать вместе с инструментами — скрипкой и баяном.

Исторически сложилось, что публика в аэропортах более социально однородна, чем, скажем, на железнодорожных вокзалах, считает социолог Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика».

«Все описанные проявления — спонтанная коммуникация, использование чрезвычайной ситуации как инфоповод для контента в соцсетях — это естественное поведение. Так себя ведут люди и в застрявшем поезде или в иных обстоятельствах, подразумевающих общение в замкнутом пространстве, вызванное невозможностью выбраться из этого пространства. Даже в фильме «Гараж» Эльдара Рязанова герои до некоторого момента ведут себя именно так», — сказал эксперт ИА Регнум.

Другие социологи полагают, что россияне начинают привыкать к новой реальности.

«Время, в котором мы живем, характеризуется не единственным конфликтом с Украиной, а множеством таких конфликтов. На границе со странами НАТО, Средней Азии или где-то еще, — говорит ИА Регнум руководитель просветительского проекта «Социософт» Наталья Луковникова. — Дроны уже вступили в свое право, и перебои с транспортом и связью будут повторяться. То, что мы сейчас наблюдаем, требует не столько адаптации людей к новым реальностям, сколько адаптации всей системы общественной коммуникации».

Курильщики победили

Вечером 7 июля из аэропорта Пулково пришли хорошие вести — администрация отменила плату за доступ в курилку. «По многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах, руководство Пулково приняло решение сделать доступ в курительную комнату бесплатным», — сообщил Telegram-канал воздушной гавани.

Ранее пассажиры задержанных рейсов, которым пришлось по много часов оставаться в здании, устроили бунт, отказавшись платить по 500 рублей за вход в курилку.

Как писало ИА Регнум, с 1 июля администрация Пулкова ввела плату для любителей табака. Таким образом, новшество продержалось всего неделю.

Набираемся терпения

В Петербурге трудности испытывали те пассажиры, которые принимали решение вернуться из аэропорта в город, добраться многим оказалось не по карману. Например, в эти выходные такси из Пулкова до Красного Села (27 км) стоило 3,5 тыс. рублей, хотя обычно — 500 рублей. В целом по всему городу услуги такси подорожали в 3-4 раза.

Власти в таких случаях не должны допускать монопольного задирания цен — на еду, напитки, такси и железнодорожные билеты, считает Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

При этом эксперт говорит, что нет смысла строить в аэропортах больше капсульных отелей, в которых пассажиры могли бы дожидаться своих рейсов. «Это форс-мажор. То, что мы наблюдаем, — внештатная ситуация, а значит, и отели весь остальной год будут стоять пустые. Значит, их создание не окупится, и деньги за их содержание придётся вынимать из карманов все тех же пассажиров, поднимая цены на билеты. Нет, все-таки транспорт должен быть самоокупаемым», — считает Гусаров.

Россияне просто должны понимать, что сегодня риски невылета высоки, и должны к этому адаптироваться, убежден эксперт, — например, отправляясь в аэропорт, пассажиры должны брать с собой дополнительные запасы еды, воды, а при необходимости — просто набраться терпения.