Переживший нападение льва владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков выписан из больницы. 22 июня хищник нанёс ему глубокие раны в области головы и шеи, прокусил горло, и в первые дни врачи вообще сомневались, что Зубкова удастся спасти. Теперь хозяину «Тайгана» предстоит долгая медицинская реабилитация, но параллельно — следствие и, возможно, суд. Ждет ли Зубкова и юридическая реабилитация, пока неясно. В принципе, ему грозит до года тюрьмы по статье УК о нарушении правил охраны труда.

Иван Шилов ИА Регнум

Основатель и владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, которого чудом спасли врачи краснодарской больницы, переведен на домашнее лечение и возвращается в Крым. Об этом сообщила его помощница Татьяна Алексагина, временно взявшая на себя управление сафари-парком. По ее словам, Зубков запланировал на вторник пресс-конференцию. Судя по видео, опубликованному администрацией парка, Зубков с большим трудом говорит и передвигается тоже лишь с помощью посторонних.

«Я воскрес. Еще есть дырки, которые зарастут. У меня все хорошо. Врачи посчитали возможным меня перевести на домашнее лечение. Меня выписали, буду дома лечиться и работать. Я всех очень люблю и обязательно всё всем расскажу. Я увидел, что полстраны переживает, все в домыслах», — заявил Зубков.

Однако на этой мажорной ноте история не заканчивается: после инцидента СК возбудил дело о нарушении требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). И судя по всему, потерпевшим и ответственным оказывается один и тот же человек — сам Олег Зубков.

Какое наказание грозит по ст. 143 УК РФ

Статья 143 УК РФ предусматривает для осужденного разные виды наказания, в том числе штраф, обязательные или исправительные работы либо лишение свободы на срок до года.

Зубков оказался не первой жертвой в собственном парке за последнее время. 16 октября прошлого года львы растерзали его коллегу Леокадию Привалову.

В 2018 году туристка из Кировской области Ольга Соломина пострадала в парке, когда лев схватил ее за руку. Зубков утверждал, что пострадавшая была нетрезва и сама начала трепать льва за гриву. Владелец был оштрафован на 400 тыс. рублей.

Была и еще трагедия: в 2017 году в подсобке парка умер 29-летний рабочий Максим Яковлев. Причиной стал сепсис, вызванный укусами. Родные Максима подозревают, что он стал жертвой нападения кого-то еще из крупных животных. Но дело не дошло до суда.

Как в «Тайгане» соблюдалась техника безопасности

Татьяна Алексагина уверена, что виноватых в инциденте 22 июня просто нет.

— Совпали время и случай: лев испугался, а человек оказался у него на пути. При этом Олег Алексеевич прекрасно всё понимает. Он всю полноту ответственности берет на себя — за свои действия, за последствия. Пока что идет еще расследование, поэтому точной квалификации дела я не знаю. Нужно время, чтобы понять, как и что будет, — говорит ИА Регнум Алексагина.

Именно Алексагина вместе с одним из посетителей парка спасла Зубкова 22 июня — они с риском для собственной жизни вытащили раненого из вольера. При этом льва женщина отгоняла простым ведром.

— Никто не должен нести никакой ответственности, и то же самое я говорила в Следственном комитете. Олег Алексеевич — создатель «Тайгана» и учитель. Он вправе решать сам за себя, как и когда заходить. Это не запрещено законом. Кто бы там убирал мусор, кто бы лечил зверей? Ни один ветеринар сам туда не пойдет, — пояснила она.

Почему приговор по делу Зубкова может быть обвинительным

В отличие от Алексагиной, юрист Юрий Бочаров не склонен рассматривать нападение 22 июня как рядовой случай.

— Судя по всему, совпали человеческие ошибки, системные нарушения и специфические обстоятельства. Возможно, есть пренебрежение техникой безопасности, рискованные методы общения со львами, которые Зубков практиковал годами. За 13 лет существования «Тайгана» зафиксированы смертельные случаи, травмы, подавались судебные иски. Отмечу и человеческий фактор, субъективную ошибку. По версии сотрудников парка, Зубков резко и громко захлопнул дверь вольера. Громкий звук напугал хищника, — сказал ИА Регнум Бочаров.

По мнению юриста, у сотрудников не было четкого плана действий при нападении. Действия Алексагиной, отогнавшей зверя, можно охарактеризовать как спонтанные.

— Выскажу субъективное мнение: виноваты и Зубков — за культуру пренебрежения рисками, и вся администрация парка — за непринятие мер после предыдущих ЧП, и контролирующие органы — за формализм при проверках. Как это дело будет квалифицировано, пока сказать трудно. Что касается самого льва, так его и вовсе не в чем винить: зверь защищал свою территорию. Но что однозначно надо — провести независимый аудит условий содержания животных, — считает юрист.

По мнению Бочарова, наиболее вероятным наказанием станет крупный штраф или условный срок.

«Отстранить от руководства Зубкова вряд ли можно — он остается ключевой фигурой в парке. Есть смягчающие обстоятельства: в его действиях не было злого умысла. После нападения Зубков запретил усыплять льва — он заявил, что животное невиновно. Также надо принять во внимание и состояние здоровья директора, который едва не погиб и теперь нуждается в долгом лечении», — отмечает юрист.

Как реагируют на Зубкова его «большие дети» в клетке

После 22 июня за судьбой Зубкова следила вся страна. Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные поддерживали коллегу по цеху и регулярно сообщали о его состоянии в своих соцсетях. Им лучше других известно, что трагедии среди дрессировщиков не редкость, — основателя их династии Михаила Запашного убил тигр.

По мнению Алексагиной, львы в парке «знают и понимают» только одного человека — Олега Зубкова, то есть допускают только его к себе. «Убирать саванну, 20 га территории, где более 60 хищников на свободном выгуле, надо каждый день — и невозможно каждый день загонять львов в вольеры. В любое время года Олег Алексеевич берет веник, совок, идет убирать», — рассказывает соратница Зубкова.

«Есть львы, которые едят неохотно, и вот он едет в парк и кормит — как детей. Да, они большие, но они все — «дети» Зубкова. Олег Алексеевич не перестанет этим заниматься. Да, страшно, опасно, но он сам выбрал такую жизнь», — подытожила Алексагина.