Недосягаемы, как ангелы: главврач из Шебекино осталась под огнём ради мечты
Белгородский райцентр Шебекино известен, без преувеличения, всей стране. Главврач Шебекинской центральной райбольницы (ЦРБ) Олеся Нестеренко получила недавно из Белгорода предложение сменить место работы, перебравшись в более спокойный уголок области, подальше от украинской границы.
«Когда предложили переехать, конечно, я задумалась. Очень непросто в Шебекине сейчас жить», — признается в интервью ИА Регнум Нестеренко.
Как изменилась больница с началом СВО
В первые же дни спецоперации в Шебекино из Москвы прибыла для усиления группа сотрудников Федерального медико-биологического агентства: реаниматологи и врачи скорой помощи. Неподалеку развернули госпиталь. По словам Нестеренко, с тех пор местные хирурги и травматологи перенимают навыки у военных коллег.
Главврач объясняет: гражданская и военная медицина сильно отличаются. Первая укладывает пациента на койку и лечит до выздоровления, задача второй — вытащить с поля боя, стабилизировать, отмыть, подлатать и эвакуировать в тыл на лечение. Военные медики работают на страшном, кровавом конвейере: им некогда наблюдать за течением болезни — иногда на принятие решения даются минуты.
Ещё одно отличие — антисанитария: бойцов часто привозят в грязи с ног до головы, в раны набивается земля и мусор, высок риск инфицирования. И, в отличие от тех же городских ДТП, тут раны чаще всего множественные и сложные. «При этом в Шебекине продолжают жить обычные горожане: как и раньше, болеют. Надо проводить профилактику, диспансеризацию, осмотры. Эту работу никто не отменял», — поясняет Нестеренко.
После февраля 2022 года ЦРБ дополнительно оснастили — появились диагностическое оборудование, рентгеновские передвижные палатные установки, мобильные аппараты для УЗИ, операционный рентген. В подвалах корпусов оборудовали убежища и операционные палаты. Они пригодились в 2023 году, когда Шебекино начали массово обстреливать: в больнице посекло фасады, выбило окна, но никто не пострадал — больных успели вывезти в тыл, а медперсонал укрылся в убежище.
Бомбили прицельно по детской площадке
Многие истории, которые рассказывает Нестеренко о бомбардировках ВСУ, для здешних медиков — повседневность. «В селе Ржевка попал человек под обстрел. Привезли в приемное отделение — живого места нет. Было ощущение, что нужно будет ампутировать ноги и руки. Подключили мультидисциплинарную бригаду: хирургов, травматологов, реаниматологов. Удалось сохранить одну руку и одну ногу. Человек в критическом состоянии. Но вот он открыл глаза и начал общаться — оказался такой позитивный, будто и не был на краю смерти. Понял, что с ним произошло, но не отчаялся», — вспоминает главврач.
«Другой случай не смогу забыть никогда: буквально в соседнем дворе с больницей сбросили боеприпас с «Бабы-яги» на детскую площадку. В тот момент там играли дети. Мы потом узнали от сотрудников теробороны, что гранату специально сбросили: оператор ВСУ видел, не мог не видеть, что там ребятишки — это были не случайные жертвы, а целенаправленное убийство, — возмущается врач. — Один мальчик, к сожалению, умер при транспортировке, двое других поправляются». В такой момент понимаешь: как бы ни было тяжело, нужно держать себя в руках и оказывать помощь, — хотя «внутри от гнева всё кипит просто», признается Нестеренко.
По словам врача, бывает страшно, но очень редко — например, когда больницу прицельно бомбили и приходилось сидеть в убежище. Но и тут нашла в себе силы шутить и подбадривать коллег — главврач, как капитан корабля, не имеет права на малодушие.
«Стараюсь в саморефлексию не опускаться: если думать, что опасно, можно с ума сойти. Но бывает тревожно. Моя мама живёт в Таволжанке, не может бросить дом и огород, я к ней езжу часто, а там очень неспокойно. За нее волнуюсь. В 2023 году сидели там в подвале во время атаки, тоже было страшно», — говорит Нестеренко.
Олеся выбрала мечту
Это была ее самая первая, детская мечта: стать врачом. С замиранием сердца смотрела маленькая Олеся, как работают врачи детской поликлиники, куда ее приводила мама. «Люди в белых халатах были недосягаемы, как ангелы», — вспоминает она. Когда Олеся возвращалась домой, то выстраивала игрушки в ряд и вела прием, делала операции, лечила зубы — и ни минуты не сомневалась, кем станет.
Школу Олеся Леонидовна окончила далеко на Севере, в Ханты-Мансийском округе: отец переехал поближе к месту работы, в Нижневартовск, город нефтяников. Мама преподавала в школе.
«У меня остались самые замечательные впечатления о моих однокашниках, о тех людях, которые живут в таких суровых краях». Но когда пришло время выбирать город, где поступать в институт, Олеся выбрала Белгород. Именно в тот год в БелГУ открылся медицинский факультет. Мама мне сразу сказала: «Олеся, ну вот же, смотри, как всё здорово складывается!» — вспоминает главврач.
Олеся вернулась на родину родителей: в Шебекине жила её бабушка, к которой девочку отправляли каждое лето на каникулы — собирать землянику, вволю купаться в речке, загорать. «Белгород завораживает — кто сюда приезжал хоть раз, хочет здесь остаться», — делится Олеся.
Ребенок Севера
Говоря о студенческих годах, в первую очередь Олеся Леонидовна вспоминает анатомию, называет её «дверью в медицину» для первокурсников. Педагогов, которые эту дверь открыли, вспоминает с большим теплом, в том числе и тех, что до сих пор преподают в БелГУ.
Заканчивая институт, Нестеренко попросилась на работу в Шебекино — страну «белых гор и синих озёр». Как признаётся сама Олеся Леонидовна, «хотела, чтобы мои детки жили на природе, ходили в походы, купались в речке», в общем — испытали все прелести деревенского детства».
Потом открылась президентская программа «Земский доктор», и с ней — вакансия в Центре врачей общей практики в шебекинском селе Муром: расширили бывший фельдшерско-акушерский пункт, и понадобились молодые кадры. «Жители Мурома — замечательные люди, настоящие труженики. Они очень открытые. Я как чувствовала, что им не хватало врача — и приехала», — вспоминает Нестеренко.
Первые два года исправляла последствия многолетней нехватки врачей: потоком шли недообследованные пациенты — с гипертонией, запущенными болезнями сердца. Потом работа вошла в профилактическое русло: врач уже каждого пациента помнила в лицо и по имени.
Когда руководство решило, что врачу Нестеренко тесно в Муроме как специалисту, ей предложили курировать сеть амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов всего района. Новому куратору вместе с коллегами удалось добиться снижения смертности и увеличения продолжительности жизни: систематизировали работу, и показатели пошли в гору. А затем Олесе Леонидовне предложили возглавить ЦРБ.
Фронт без линии фронта
Нестеренко взялась за руководство ЦРБ — и тут же села за парту. «Учиться я не прекращаю никогда, — говорит она. — Но здесь пришлось особенно много». Новым вузом для себя выбрала РАНХиГС — «менеджмент здравоохранения», чтобы научиться и административной, организаторской работе. Понимала, что для ЦРБ надо уметь собрать команду. Считает, что ей повезло: «У нас каждый человек — профессионал, знает свой фронт работы, и, конечно, мне с ними очень легко можно работать».
Сделанное из Белгорода предложение Олеся Нестеренко отклонила. Осталась в прифронтовом Шебекине. После этого ей доверили дополнительное руководство и соседней больницей — Большетроицкой.
«Муж, сын и родители это решение поддержали. Поймите, для нас этот город не просто точка на карте», — убеждает она. Оставить Шебекино для Олеси Леонидовны немыслимо: люди её знают, а она не может предать их в тяжёлый момент. «Шебекинцы — не из тех, кто убежит от трудностей, лишь бы им было хорошо», — добавляет она.
Впрочем, кое-кто, с кем Олеся Леонидовна начинала работать, всё же уехал, но приезжают другие — наоборот, решившие поддержать шебекинских коллег. Медики едут из Москвы, с Поволжья, из самого Белгорода — на сайте всего 12 вакансий, да и те — узких специалистов. Ещё две — в Большетроицкой, а в основном штат укомплектован. Сейчас в команде больше двухсот врачей и среднего медперсонала. «Коллектив стараюсь сохранить, поддерживаю во всех вопросах, — поясняет Олеся Нестеренко. — Если в больнице случается беда, всё бросаю и еду: руководитель должен быть вместе с сотрудниками. Всем от этого спокойнее».
Доживём до праздника Победы
Главврач работает без перерывов и выходных и говорит, что просто ждёт Победы. По ее ощущениям, все врачи и пациенты, прибывшие сюда из разных уголков России, — один братский русский народ.
«Соберёмся после победы все вместе — это будет самый большой праздник. Всем городом отпразднуем, а потом каждый год будем отмечать. Не то чтобы у нас было мало праздников, но этот День Победы станет самым главным», — обещает Олеся Нестеренко.