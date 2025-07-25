Минздрав обнародовал данные, согласно которым врачи в России стали заметно реже ставить диагноз «алкоголизм». В прошлом году алкоголиками официально стали на 4 тысячи россиян меньше, чем в 2022-м. Однако не все наркологи уверены в том, что радостная динамика отражает снижение пьянства в реальной жизни.

Иван Шилов ИА Регнум

Многие «алкаши» обращаются в частные клиники, а те скрывают данные. Молодежь по опросам действительно меньше пьет, но втихаря, похоже, переключается на другие формы дурмана, которые для медицины вообще плохо заметны.

Число больных, которым впервые в жизни поставили диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз», в прошлом году снизилось до 63 459 человек. Таковы данные Министерства здравоохранения РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Тот же показатель в 2023 году составлял 67 023 человека, а в 2022 году — еще больше, 67 725 человек. Для сравнения: в 2010 году россиян, которым диагностировали «алкоголизм», было 100 тысяч.

Почему снижается число «новых» алкоголиков

В первой половине этого года розничные продажи водки в стране сократились на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщил Росалкогольтабакконтроль. Продажи составили 35,2 млн декалитров.

В июне глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге признавал, что Россия за последние 10 лет добилась прогресса в борьбе с алкоголизмом. «Примерно за 10 лет потребление сократилось на 43%», — заявил он ТАСС, добавив, что успеха власти добились, запретив продажу алкоголя по ночам, подняв налоги на спиртное, а также за счет борьбы с выпуском нелегальной алкопродукции.

По мнению Клюге, с 1980-х годов перемены в стране «просто потрясающие», — и результатом стало увеличение продолжительности жизни, уменьшение случаев насилия и ДТП. Кроме того, в РФ пропагандируется «здоровый образ жизни», отметил представитель ВОЗ.

Почему молодежь предпочитает напитки без градусов

— В нашем магазине наибольшим спросом пользуется недорогое красное сухое вино, — говорит ИА Регнум продавец-консультант одного из алкогольных брендов в Москве, сомелье Александр.— Молодые люди и девушки — до 30 лет — берут по две-три коробки: для ежедневной подачи к столу. Покупатели до 25 лет выбирают шампанское в жестяных банках, а также десертное вино icewine — оно из винограда, замороженного на лозе.

Но в целом молодежь все чаще предпочитает напитки вообще без градусов, — резко вырос спрос на вино «zero» — безалкогольное, говорит сомелье и добавляет: «Теперь, если молодой человек покупает спиртное, это уже удивляет. Что касается старшего поколения, то люди 40 плюс предпочитают коньяк. Предпенсионного и пенсионного возраста — водку, изредка — шампанское».

Похоже, миф о «русском алкоголизме» теряет основания, отмечало в мае ИА Регнум. В частности, происходит «убывание водки», и страна переходит на вино, — таковы данные платформы Decanter. В 2009 году уровень потребления этанола на душу населения составлял 18 литров, а в 2023 году этот показатель снизился до 8,44 литра. Как видим, падение в два раза. И это — самый низкий показатель за всю постсоветскую историю.

Как пьяницы скрываются от государственной медицины

«Не все так просто, как кажется. Пока медики в государственных больницах по-прежнему ставят диагнозы «алкоголизм» и «алкогольный психоз», люди с такими проблемами все чаще обращаются в частные структуры, и тем самым выпадают из поля зрения официальной медицины», — поясняет ИА Регнум нарколог, психолог-аддиктолог Евгения Озерова (аддиктология — наука о зависимостях).

Заметная часть молодежи и вправду пьет меньше, чем пили ее ровесники раньше, признает нарколог. «Вторая часть молодых употребляет традиционные, хорошо известные наркотики, но есть и третья часть — та, что просто перешла на наркотики нетрадиционные. Они не вызывают сужения или расширения зрачков. Их не надо колоть, и потому — нет следов. Распознать их можно только по резкому изменению поведения, депрессии, носовым кровотечениям. Как правило, родители догадываются обратиться к психиатру, когда уже поздно», — сетует Озерова.

Данные Роспотребнадзора вторят статистике Минздрава: пьют у нас меньше — в 2018 году употребляли алкоголь 60,5% жителей страны, а в этом показатель снизился до 54,4%. Но, по данным этого ведомства, если вино и стало популярнее, то лишь в столицах, а в провинции по-прежнему лидирует водка — 62% от продаж всего крепкого алкоголя, при этом самыми «водочными» регионами названы Сахалин (11,8 л/чел) и Чукотка (11,7 л/чел), меньше всего пьют ее в Чечне и Ингушетии. Самые «винные» — Петербург (10,8 л/чел) и Подмосковье (10,6 л/чел).

Причем теперь россияне пьют, как правило, алкоголь хорошего качества. Согласно отчету Роспотребнадзора, с 2015 по 2024 год количество острых алкогольных отравлений снизилось на 40%, а летальных исходов — на 35%. В эту цифру попадают не только сами отравления, но и побочные случаи. Например, под влиянием галлюцинации — «белой горячки» — пьяные прыгают из окон, выбегают на дорогу под колеса машинам, замерзают на улице зимой или тонут в реках летом.

Что качественный, что «паленый» алкоголь в результате все равно продолжает убивать: в России 30% смертей мужчин и 15% смертей женщин косвенно связаны со спиртным.

На что готов пьяница за два беляша с мясом

53-летний Сергей, житель Можайского округа Москвы, сам называет себя «профессиональным алкоголиком». Сергей живет с престарелой матерью. Иногда в квартиру приходит бывшая жена — помочь с уборкой. «Жалеет свекровь», — говорит Сергей с усмешкой репортеру ИА Регнум, похоже, не подозревая, что заботиться о матери должен был бы сам. «Пить есть на что, — объясняет он. — Вчера вынес тумбочку: старая, стекло битое. Взяли за 500 рублей. В доме она была не нужна — лишняя вещь. Фигурки фарфоровые продал по 250 за штуку. Берут люди, кому надо».

Судя по голым стенам квартиры, Сергей пропил почти все вещи. «За последнее время распродал материнскую коллекцию советских монет, книги, зеркало из прихожей и рога лося. Я их сам же и купил несколько лет назад у такого же «синяка», — перечисляет собеседник.

Сергей признается, что у него обострились проблемы с кишечником и мочевым пузырем, поэтому, возвращаясь с прогулок, он часто не может потерпеть до дома и испражняется в общем коридоре или в лифте. «Мать вымоет», — равнодушно добавляет Сергей.

Собеседник много лет нигде не работает, но меркантилен: за свой комментарий просит купить ему два беляша с мясом. На финальный вопрос: «Зачем пьешь?» отвечает философски: «Скучно жить без водки. И не зачем, а почему. Потому что могу».

Почему растет наркомания среди молодых женщин

Аддиктолог Евгения Озерова скептически относится к официальной статистике: по ее личным впечатлениям, молодежь действительно считает алкоголь опасным и редко его употребляет, но зато ее соблазняют новые наркотики, подаваемые дилерами как «ненаркотические средства для поднятия настроения», и на них спрос растет.

«Именно поэтому, если раньше доля женщин среди «традиционных» наркоманов не превышала 10%, то сейчас, по моим ощущениям, это уже 50%. Да, продажи водки падают, но говорить о «протрезвевшем поколении» рано. Возможно, место алкоголя в списке зависимостей займут другие, гораздо более опасные вещества», — предупреждает эксперт.