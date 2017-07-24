Юрий Селиванов

Автор

Член Союза журналистов СССР с 1985 года. Образование – истфак Одесского ГУ, Военный институт МО СССР. Офицер Советской армии. ВУС – спецпропаганда. Первые публикации в газетах «Ленинское знамя» (ЮГВ»), «Красная звезда» и «Вечерняя Одесса». Основные темы того времени - резкое осуждение беспорядочного вывода-бегства советских войск из Восточной Европы, а также защита базовых социалистических ценностей и территориальной целостности СССР. Горячие точки – Приднестровье, Косово, Восточная Турция.