



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Состоявшийся на днях визит президента Сирии Башара Асада на российскую военно-воздушную базу Хмеймим был в основном подан прессой сугубо информационно, как вполне рутинное событие. Ну посетил и посетил.

Между тем оценка всех связанных с этим фактом сообщений отнюдь не располагает к такому ленивому пренебрежению. Во-первых, Асада там встречал ни много ни мало, а начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, что уже само по себе указывает на то, что событие было отнюдь не рядовым.

Кроме того, очень любопытно, что специально по этому случаю в Хмеймиме была развернута целая мини-выставка современных российских вооружений, многие из которых, аккурат к этому случаю, были доставлены непосредственно из России. Что это за рутинный визит такой, ради которого за тридевять земель срочно перебрасывают тяжелую военную технику, даже такую, которой на данный момент нет в российских войсках в Сирии?

Особенно любопытен тот факт, что президенту союзной страны показали не какой-то случайный набор огнестрельных «агрегатов», но строго именно ту технику, которая в наибольшей степени востребована на фронтах сирийской войны и может стать основой для реального перевооружения Вооруженных сил Сирии уже в ближайшее время. В частности, Асаду продемонстрировали современные российские бронеавтомобили, одну из последних версий классического БТР-80, легкую БМД «Ракушка», зенитный-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», боевую машину поддержки танков (БМПТ) и многое другое.

Но особенно примечательным стал показ высокому сирийскому гостю тяжелого истребителя Су-27 СМ3, которого до сих пор не было в составе группировки российских ВКС в Сирии и который, стало быть, прилетел в Хмеймим специально по такому случаю и в единичном экземпляре. Кстати, это был единственный экспонат, который глава Сирии осмотрел очень внимательно и даже залез в его кабину.

Подоплека столь повышенного внимания весьма интересна. Дело в том, что Су-27 СМ3, как сообщает издание БМПД, это сравнительно свежая машина, 2011 года выпуска и является крайней в серии из 12 самолетов этого типа и вообще последним Су-27 в истории. И по своим боевым качествам, в частности по способности обеспечивать эффективный перехват воздушных целей, он примерно вдвое превосходит советский истребитель МиГ-29, который ныне составляет основу ВВС Сирии.

Достаточно сказать, что непосредственно на смену этой модели Су-27 пришел уже новейший российский истребитель Су-35, который вобрал в себя многие технологии, опробованные на предшественнике. В том числе, что весьма вероятно, и мощный радарный комплекс, способный обнаруживать самолеты противника на дальности до 400 км. То есть, в условиях Сирии, практически в границах всей страны.

Причем этот аппарат может не только находить воздушного врага на сверхдальней дистанции, но и уничтожать его практически на таком же расстоянии. О чем свидетельствует подвешенные под фюзеляжем показанного Асаду самолета новые российские ракеты класса «воздух — воздух» средней дальности. Следует особо отметить, что Россия еще с советских времен обладает мировым лидерством по дальнобойности ракет воздушного боя, а с учетом их последующей модернизации, Сирия может получить в свои руки оружие, которого нет даже у ВВС США.

Конечно, Су-27, пусть и последней модификации — не самый новый самолет. Но если новейшие Су-35 стоят очень больших денег (примерно $80 млн за единицу), то строевые Су-27СМ3 в количестве 12 машин вполне могут оказаться по карману даже небогатому правительству Сирии, а по количеству — полностью соответствовать потребностям сирийских ВВС.

Между тем после недавних событий на Аравийском полуострове, где поссорились самые денежные монархии мира, и с учетом начавшейся в этой связи геополитической реконфигурацией Ближнего Востока, у Дамаска могут появиться и другие, весьма экзотические источники бюджетного финансирования. Особенно с учетом того, что отнюдь не бедный Катар очень близок Ирану, а Иран в свою очередь воюет в Сирии на стороне ее правительства.

Нельзя исключать даже того, что данные перемены и большой интерес Башара Асада к новой военной технике совпали совсем не случайно.

Так или иначе, но указанное событие на авиабазе Хмеймим отнюдь не является чисто протокольным. По существу, речь идет о готовности России поставить в Сирию современные виды вооружений, способные на равных противостоять силам так называемой «западной коалиции». А по некоторым параметрам, например, в воздухе, даже обеспечить Дамаску определенное превосходство. Причем, все это можно сделать в достаточно сжатые сроки, поскольку речь идет о поставках хорошо зарекомендовавших себя вооружений из наличия российской армии. Либо, как например, БМПТ, полностью отработанных для серийного производства.

Исторически такая модель взаимодействия Москвы с региональным союзником вполне узнаваемо читается как вьетнамская. Именно широкими поставками вооружений и с помощью военных советников Советский Союз в свое время навязал США изнурительную войну во Вьетнаме, в которой у Америки не было шансов на победу. Повторение того же варианта в Сирии вполне по силам даже нынешней России. Тем более что сирийцы доказали за годы войны, что готовы сражаться за свою землю хоть с чертом, лишь бы у них было чем сражаться.

На данном этапе предпринятая Россией демонстрация намерений может иметь главным образом предупредительный характер. Что с учетом растущей агрессивности США в отношении Сирии лишним быть никак не может. И это вполне своевременный знак Дональду Трампу накануне Гамбурга, куда именно может завести его кривая дорожка «эскалации напряженности» с Россией. Которая характерна тем, что ничем хорошим в истории Америки она никогда не заканчивалась.