Министерство обороны РФ нанесло неожиданно мощный удар по фальсификаторам истории Великой Отечественной войны, которых в последние годы на почве «критического осмысления» советского прошлого развелось, как комаров в сыром подвале. В канун очередной годовщины нападения гитлеровской Германии на Советский Союз опубликована подборка недавно рассекреченных документов из архива военно-научного управления Генерального штаба.

СССР

В своем большинстве это ответы бывших командующих войсками РККА в западных пограничных военных округах накануне и в начальный период войны.

Главная ценность этих материалов заключена именно в том, что они были изначально засекречены. А это в принципе исключает искажение и приукрашивание действительности, столь свойственные открытой мемуарной литературе. Кроме того, когда военному человеку приходится отвечать, да еще строго по форме, генерал-полковнику из Генштаба, особо не пофантазируешь — за это могут и спросить по всей строгости.

Именно поэтому данный набор документов можно считать уникально правдивым источником. И в этом его особая значимость.

Какого же рода правда в нем содержится? Увы и ах нынешним борзописцам от истории, вовсе не та, которая подтверждала бы их измышления.

Возьмем, например, расхожий миф, который уже давно имеет массовое хождение и используется для доказательства «крайней бестолковости» командования Красной армии. Что, в свою очередь, прекрасно укладывается в пропагандистскую сказку о том, как Сталин расстрелял чуть ли не весь опытный комсостав вооруженных сил и поставил на его место необученный молодняк.

Речь идет о так называемых полевых сборах артиллерии. На которые в самый канун войны были якобы собраны чуть ли не все «пушкари», что лишило армию с началом войны артиллерийской поддержки. А самих артиллеристов сделало легкой мишенью для вражеской авиации.

Так вот, свидетельства очевидцев этот якобы «бесспорный факт» не подтверждают!

Петр Собенников

Вот что пишет по этому поводу бывший командующий 8-й армией Прибалтийского ОВО (Северо-Западного фронта) генерал-лейтенант Петр Собенников:

«Артиллерия была с войсками и сыграла большую роль в первые же часы начавшегося в 4.00 22 июня боя. Даже тяжелый (артиллерийский — ред.) полк из Риги по железной дороге прибыл и выгрузился в районе г. Шауляй…

Впереди по южным опушкам леса располагалась артиллерийская бригада (полковника Полянского). В начале войны эта бригада, создав прочный противотанковый район на удобных позициях, мужественно дралась и сыграла большую роль в недопущении прорыва немцев на Шауляй».

Иван Баграмян

Эту информацию командования северного фланга советско-германского фронта — о наличии артиллерии на штатных позициях, подтверждают и на его южном фланге. Вот что написал тогдашний начальник оперативного отдела штаба Киевского ОВО, впоследствии генерал армии, Герой Советского Союза Иван Баграмян:

«Насколько я помню, командование и штаб Киевского особого военного округа добились разрешения Генерального штаба своевременно возвратить всю артиллерию в свои соединения. К началу боевых действий вся корпусная и дивизионная артиллерия была в своих соединениях».

Отчеты командующих и начальников штабов приграничных округов РККА не оставляют камня на камне и от главной мегалегенды многих фальсификаторов, согласно которой Сталин вот-вот должен был ударить по Германии, а миролюбивый Гитлер просто был вынужден нанести свой упреждающий удар. Беспристрастные свидетельства очевидцев лишают эту фантастику даже минимальной связи с реальной действительностью 1941 года. Если суммировать эти показания, то получается совершенно четкая и однозначная картина подготовки РККА исключительно к стратегической обороне. Никто из старших и высших офицеров, которым по должности было положено знать о планах боевого развертывания войск и готовиться к их практической реализации, абсолютно ничего не слышал о таких наступательных планах. Зато они совершенно точно знали о существовании явно оборонительного плана прикрытия госграницы на 1941 год. Вот что пишет бывший командующий 72-й стрелковой дивизией 8 стрелкового корпуса 26-й армии КОВО Павел Абрамидзе:

«До вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз я и командиры частей моего соединения не знали содержание мобилизационного плана, так называемого МП-41, но после его вскрытия, в первый час войны, все убедились, что вся оборонительная работа по обеспечению государственной границы, все командно-штабные учения с выходом в поле исходили строго из Мобилизационного плана 1941 года, разработанного штабом КВО и утвержденного Генеральным штабом…

Как только все части соединения расположились в перечисленных районах, я получил общий план оборонительной работы, с приложением схемы, где были указаны типы и виды сооружений и примерные опорные пункты и узлы сопротивления. Оборонительные сооружения строились, главным образом, на путях вероятного наступления противника»

Павел Абрамидзе

Данное предельно недвусмысленное свидетельство имеет особую ценность, поскольку исходит от командира дивизии дислоцированной во Львовской области — в непосредственной близости от госграницы. Очевидно, что даже если такие передовые части не имели наступательных задач, то об остальных и говорить не приходится. Кроме того, следует подчеркнуть, что в армии так не бывает, чтобы одна дивизия готовилась к обороне и строила оборонительные рубежи, а другая в это время же готовилась к наступлению. Следовательно, оборонительные задачи, которые решала дивизия Абрамидзе на Западной Украине были частью общего оборонительного плана РККА на 1941 год. Можно сколько угодно фантазировать на тему, что «просто тогда Сталин еще не был готов, а потом все равно бы напал». Но железный факт заключен в том, что на 1941-й год таких агрессивных планов у СССР не было. А про дальнейшее и вовсе говорить бессмысленно.

Опубликованные Минобороны РФ документы вносят также существенные коррективы и в получившую широкую распространение точку зрения, согласно которой Красная армия из-за «бездарности и трусости» своего командования, чуть ли не до последней секунды не предпринимала никаких мер для подготовки к отражению нападения и была застигнута агрессором врасплох. Честно скажу, эта версия всегда казалась мне очень странной. Согласитесь — трудно представить себе армию, настолько непрофессиональную, чтобы она даже не была способна принять элементарные меры к повышению боеготовности, вытекающие из сложившейся обстановки. Конечно же, это еще одна грубая ложь, которая выгодна тем, кто пытается изобразить нашу армию и страну набором китайских болванчиков не способных ни думать, ни действовать сообразно ситуации.

В действительности командование РККА имело на этот счет соответствующие инструкции и действовало вполне адекватно ситуации. В частности, домыслы о том, что войска оставались без движения «на «зимних квартирах», вплоть до тех пор, пока немцы не открыли по ним огонь, подтверждения не находят.

Читаем генерала Собенникова:

«Таким образом, в течение дня 19 июня были развернуты (в приграничной полосе — ред.) три стрелковые дивизии (10, 90 и 125). Части этих дивизий располагались в подготовленных траншеях и дзотах… В штабе армии я узнал, что части 12-го мехкорпуса в ночь на 19 июня выводились в район Шауляй. Этой ночью все дороги в районе Йелгава были заняты танковыми и моторизованными колоннами 12 мехкорпуса».

Согласитесь — все это как-то не очень похоже на беззаботную спячку людей, полностью утративших чувство реальности. Примерно ту же картину накануне войны фиксируют и очевидцы на юго-западе. Пишет Иван Баграмян:

«Оперативные резервы фронта начали выдвижение из районов постоянной дислокации: стрелковые корпуса за пять дней до начала военных действий… В ночь с 21 на 22 июня командиры всех авиасоединений ВВС округа получили указание из штаба округа о рассредоточении и маскировке самолетного парка на аэродромах. Это приказание было приведено в исполнение. Благодаря этому потери ВВС округа от внезапных ударов авиации немцев были резко сокращены».

Таким образом, дилетантские, псевдоисторические «объяснялки», сводящие всё к пресловутым «бездарным полководцам», которые, дескать, все на свете проспали, к «никудышной армии», которая чуть ли не вся поголовно норовила податься в бега, и, наконец, о «мерзавце Сталине», который всем этим безобразием командовал, с вышеозначенными документами и очевидцами, мягко говоря, не стыкуются. А строго говоря — изобличаются ими как полнейшая, нарезанная из картона чепуха, не имеющая никакого отношения к реальной жизни.

Участники штурма Рейхстага (слева направо): К. Я.Самсонов, М. В.Кантария, М. А.Егоров, И. Я.Сьянов, С. А.Неустроев у Знамени Победы. Май 1945 года

Была у нас в 1941 году армия. И занималась она тем, чем положено — училась военному делу настоящим образом и готовилась к войне. Неизбежность которой ни у кого не вызывала сомнений, несмотря на дипломатически туманные заявления ТАСС. А что касается того, что в том году нашей стране и её защитникам пришлось терпеть тяжелые поражения и отдавать врагу территории, то этот факт имеет куда более прозаическое и правдивое объяснение, чем все те инсинуации, на которые горазды нынешние сочинители «волшебных историй».

Удар по нам был нанесен колоссальной, невиданной силы. Против нас ополчилась практически вся Европа, а не только одна Германия. Это как пуля, летящая на огромной скорости и обладающая гигантской кинетической энергией. Поэтому сразу, так сказать — в легкую, остановить её было в принципе невозможно. И не стоит при этом забывать, что Советский Союз оказался единственной в мире страной, сумевшей, в конце концов, погасить эту смертоносную энергию. Остальные просто безвольно подняли руки в гору. И спасибо той армии, которая у нас была и оказалась настолько крепка духом и телом, что сумела вопреки всему, выполнить свой воинский долг до конца и победить. Уже в 1941-м году!