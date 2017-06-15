Многие, даже очень многие военные заводы превратились в металлолом, не выдержав такого эксперимента на выживание. Многие, но не все. Некоторые не стали ждать своей тихой кончины, махнули рукой на собственное правительство и стали активно работать с иностранными. Все-таки как-никак советским оружием оснащена добрая половина армий этой планеты.

Armyman.info Военная техника США в Ираке

Во многом именно благодаря незаурядной разворотливости российских оборонщиков России удалось перепрыгнуть через пропасть 90-х годов и сохранить, по крайней мере, ключевые военные производства, на основе которых сегодня происходит возрождение оборонной мощи страны.

Чем они только ни занимались в те годы! Строили вертолеты для десятков иностранных армий, разрабатывали и продавали за границу новейшие танки, в том числе Т-90, сохранили производство боевых самолетов, во многом благодаря контракту с Индией на поставку истребителей Су-30, построили тем же индийцам фактически новый авианосец из старого советского «Адмирала Горшкова». И так далее и тому подобное. И таки дождались лучших времен, когда собственное государство обратило на них внимание и завалило военными заказами на годы вперед. Так что для российской оборонки это испытание полным безденежьем закончилось относительно благополучно.

Вы спросите — а зачем я об этом сейчас вспоминаю? А вот зачем. Судя по некоторым признакам, которых с каждым годом становится все больше, американский военно-промышленный комплекс вступает в такой период своего существования, прямая аналогия которому — российские 90-е годы.

Несмотря на чудовищно раздутый военный бюджет США, который на самом деле не такой уж и большой — с учетом фантастически высоких цен на американское оружие, Пентагону становится все трудней заниматься своевременным обновлением своего военного арсенала. Минобороны США по очень многим позициям не заказывало новую военную технику уже десятки лет. Например, основу боевой мощи сухопутных войск по-прежнему составляют танки «Абрамс» и БМП «Брэдли», созданные еще полвека назад.

Отсутствие достаточных внутренних заказов на поставку вооружений вынуждает американских оборонщиков идти по тому же пути, который российский ОПК проделал в конце прошлого столетия. То есть делать все большую ставку на заграницу.

Так, например, у Минобороны США нет денег, да и особого желания выдать заказ на действительно массовое производство новейшего истребителя Ф-35. Но деньги на его разработку потрачены колоссальные — сотни миллиардов долларов. И сегодня, чтобы избежать крупнейшего скандала, который наверняка разразится, если эти деньги придется просто списать, США идут на беспрецедентный шаг — буквально насильно принуждают своих ближайших союзников, от Израиля до Австралии, вооружаться новейшими самолетами, которых и у самих-то американских ВВС кот наплакал. Ситуация беспрецедентная своей крайностью. Обычно американцы берегли самое передовое для себя и даже союзникам предлагали лежалый товар. А тут — строго наоборот! Что говорит именно о том, что соображения военно-стратегического характера отступили далеко на второй план по сравнению с резонами финансово-экономическими. И это отнюдь не единичный случай, даже по линии ВВС.

Например, сегодня правительство США и фирмы-производители активно проталкивают за границу истребители предыдущего поколения Ф-15, Ф-16 и Ф-18. ВВС США пока только думают — покупать их дополнительно вместо сомнительного Ф-35, или нет. Но промышленные линии не могут долго стоять без дела. Они должны быть загружены заказами.

И вот уже президент Трамп едет в свое первое заграничное турне не куда-нибудь, а в самую денежную страну Ближнего Востока — Саудовскую Аравию и триумфально подписывает там оружейную мегасделку на общую сумму свыше 400 млрд долларов. Которая, что нетрудно обнаружить, очень близка по товарной номенклатуре к перечню критических позиций американской оборонки!

Но и это еще не конец истории. Саудовские шейхи, явно впав в эйфорию от такого неслыханного «аванса доверия» со стороны США, моментально решили его «капитализировать» в формате ускоренного разрешения некоторых застарелых региональных проблем. И, не долго думая, объявили всестороннюю блокаду соседнему Катару.

Но тут случился натуральный подвох. Правительство США как ни в чем не бывало объявило о подписании соглашения с попавшим в аравийскую опалу Катаром о поставке крупной партии авиационной военной техники на сумму 12 млрд долларов. Конкретно речь идет о 36 тяжелых истребителях Ф-15 новейшей модификации с перспективой удвоения этого количества.

Таким образом, американская геополитика в данном случае очень простая, и её основная функция сводится не столько к построению каких-либо хитроумных внешнеполитических комбинаций, сколько к элементарному обслуживанию интересов военно-промышленного комплекса США, которому необходимо выживать любой ценой.

Практически то же самое происходит и на линии вооружения сухопутных войск. Пентагон все сильнее экономит на заказах новой техники. Вплоть до того, что пару лет назад Конгресс США буквально в приказном порядке заставил военных приобрести дополнительную партию танков «Абрамс», иначе единственная линия по их выпуску в городе Лайма (штат Огайо) приказала бы долго жить.

Но на приказах далеко не уедешь. Поэтому картина здесь та же, что и в авиации — «Абрамсы» усиленно навязывают всем, кому только можно, за границей. Обработали в этом отношении короля Марокко, всучив ему сразу 222 машины этого типа. Неважно, что танки не новые — из наличия американской армии. Все равно их модернизацией займется упомянутый танковый завод. Который, таким образом, протянет еще пару годиков. А на подходе уже сходный контракт с Египтом — на поставку сотен готовых машинокомплектов «Абрамсов», который обеспечит работой американских танкостроителей даже за горизонтом 20-х годов.

Единственная область вооружений, в которой американцам трудновато навязывать свои изделия иностранцам, это, пожалуй, военно-морской флот. Традиционная тяга Америки к ну очень большим кораблям, функциональность которых в случае других небольших стран стремится к нулю, делает почти невозможным широкий экспорт атомных авианосцев, универсальных десантных кораблей и ракетных крейсеров за границу. Даже эсминец Zumwalt стоимостью 7 млрд долларов к экспорту явно непригоден. И Штатам приходится тащить этот воз самим. Что получается у них с каждым годом все хуже. Как с тем чемоданом без ручки — нести тяжело, а бросить жалко. Но авианосцы по 17 миллиардов за штуку даже Америке уже не по карману.

Поэтому можно предположить, что кризисные тенденции именно в отношении флота проявятся в США быстрее всего. В Вашингтоне, похоже, это тоже чувствуют и пытаются найти противоядие. В частности, в рамках той же саудовской мегасделки рассматривается возможность строительства для Эр-Рияда серии так называемых «литторальных» боевых кораблей, предназначенных для действий в прибрежных водах. Характерно, что в самих США недавно было принято решение о существенном сокращении заказа на производство таких боевых единиц.

То есть логика та же, что и в случае с самолетами, — за счет заграницы вытащить из прорыва американских производителей оружия. Однако даже Саудовская Аравия вместе с Катаром не смогут оплатить работу всего американского ВПК. Которого нарастающее «безрыбье» внутри страны все более настойчиво толкает на поиски «кормовых баз» за границей.

Российская оборонка, как мы знаем, благополучно прошла это «око тайфуна». Сумеет ли повторить этот головокружительный полет над пропастью американская военная промышленность? Не факт. России для того, чтобы выбраться из депрессивной ямы 90-х годов, достаточно было поменять кое-какие настройки своей внутренней политики и перенацелить некоторые финансовые потоки. Современным США, обремененным десятками лет жизни не по средствам, накоплением неоплатных долгов и глобальным выводом в Восточное полушарие производительных сил, сделать это будет гораздо сложнее. Если вообще возможно. Во всяком случае, вероятность необратимого угасания оборонного потенциала в американском случае представляется значительно более высокой.