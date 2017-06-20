На днях одного из русскоязычных жителей Латвии обвинили в шпионаже только на том основании, что он, в числе прочих местных зевак, делал селфи на фоне эшелона с военной техникой НАТО, прибывшей в эту страну на учения.

Иван Шилов ИА REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг

На фоне этого вполне курьезного случая прибалтийской шпиономании, современные российские реалии, производят куда более тревожное впечатление. В том смысле что военная деятельность российского государства находится под постоянным, пристальным и всеобъемлющим мониторингом так называемых любителей военно-прикладной тематики.

С их подачи западные специализированные издания регулярно публикуют подробные сведения о деятельности, дислокации и степени оперативной готовности частей российских вооруженных сил, в том числе в ключевых для безопасности РФ регионах. Таких, например, как Калининградская область. Вот вполне типичный случай.

В 7 номере американского журнала «Air Forces Monthly» за 2017 год опубликована статья «Рыцари Чкаловска» посвященная Морской Авиации России на Балтийском море. А точнее — 72-й авиационной базе Балтийского флота в Черняховске.

Weibo.com 72-й авиационная база Балтийского флота в Черняховске

В ней приведена подробная таблица, в которой изложены исчерпывающие данные о боевом и численном составе группировки морской авиации ДКБФ по состоянию на апрель текущего года. В частности имеется указание на прибытие в состав части новейшего истребителя Су-30СМ, а также о восстановлении технической готовности ранее непригодного к эксплуатации учебно-боевого истребителя Су-27УБ.

Автор данного материала, некто Владимир Трендафиловский, что характерно, не является ни жителем Калининградской области, ни даже России. А, судя по данным из интернета, проживает в Македонии. Тем не менее не похоже на то, что он испытывает какие-либо затруднения с получением подробных сведений о состоянии российской морской авиации на другом краю континента.

Как ему это удается, большого секрета не составляет. К его услугам десятки, если не сотни всевозможных военно-технических форумов, на которых обсуждается решительно всё. Например, здесь же — в комментариях к данной статье, словоохотливые местные жители свободно обмениваются данными о жизни авиабазы, в частности, походя раскрывают проблемы с мобилизационной готовностью приписного состава этой воинской части.

gunnerminer

2017−06−16 10:33 am (UTC)

Видимо пресс-служба ЗВО настоятельно рекомендует не фотографировать военнослужащих. Особенно срочников.

ДмитрийЖуков

2017−06−16 05:44 pm (UTC)

А зачем в ТЭЧ срочники?

gunnerminer

2017−06−17 07:28 am (UTC)

Потому что контраткников остро не хватает.

andyk_2012

2017−06−17 08:14 am (UTC)

У нас в ТЭЧ, к примеру, гражданские работали.

gunnerminer

2017−06−17 08:22 am (UTC)

Гражданские не всегда прибывают в часть при приведении в повышенную степень готовности. Особенно во время комплексных проверок.

Air Forces Monthly Таблица

Между тем вся информация, касающаяся оперативной и боевой подготовки частей Вооруженных Сил РФ, а также их перемещения и дислокации, законодательно отнесена к предмету государственной и военной тайны. За разглашение которой существует весьма серьезная уголовная статья. Вот только не похоже, чтобы это кого-нибудь сильно пугало. Остается добавить, что такие же «коллекционеры» военных секретов, многие из которых действительно по простоте душевной не ведают, что творят, буквально роями крутятся практически возле каждой российской военной базы. А потом выкладывают плоды своих «творческих изысканий» во всемирную сеть. Вот и спрашивается — зачем Западу тратить бешеные деньги на содержание своих спецслужб? Русские, по доброте душевной, сами все расскажут.