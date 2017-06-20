И это при том, что практически каждое из этих государств на собственном горьком опыте познакомилось с так называемыми цветными революциями, майданами и прочими противозаконными попытками силового захвата государственной власти. Белоруссию, например, трясет от разгула проплаченной западными спецслужбами уличной «демократии» перед каждыми выборами. Армения совсем недавно едва справилась с атакой якобы стихийных «активистов» на органы высшей власти. Киргизия также прекрасно знакома с этой майданной технологией. Не говоря уже о Таджикистане, который приходится защищать от наплыва очередных «инсургентов» даже российскими «Искандерами».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Тем не менее лидеры всех этих стран предпочитают уходить от прямой оценки противозаконного характера смены власти на Украине. Почему?

Расхожее объяснение состоит в том, что у них есть сильное желание сохранить хорошие отношения с Западом и с той же Украиной, ради чего они готовы закрывать глаза даже на шило явно торчащее из мешка. При этом такое поведение рассматривается еще и как признак дистанцирования этих стран от Москвы и, в общем виде, как свидетельство шаткости российских интеграционных проектов, типа ЕАЭС, ТС или ОДКБ.

Что же касается позиции самой России по данному вопросу, которая далеко не всегда отличается последовательностью, то она имеет вполне традиционное объяснение из серии «путинслил». Москве часто ставят в вину то. что она фактически признала явно переворотный, узурпаторский киевский режим. И действительно, кроме Президента РФ, который периодически напоминает об этом бесспорном факте, вся остальная официозно-информационная машина явно развернута в противоположную сторону.

Однако всё ли на самом деле так просто и грустно? Уверенности в этом нет, прежде всего, потому, что вооруженные государственные перевороты совсем не та тема, которая предполагает легкое к себе отношение. Тем более — со стороны стран, находящихся под точно такой же угрозой. Явно странной, даже в контексте каких-то сиюминутных выгод, выглядит к примеру позиция белорусского президента Александра Лукашенко, который практически постоянно находится под угрозой точно такого же силового «импичмента», которому подвергся его украинский коллега Янукович. Казалось бы, элементарная логика самосохранения и защиты законной государственности требует от него и от других евразийских лидеров, предельно жесткого и бескомпромиссного осуждения подобных действий и отторжения власти украинских мятежников.

Но они, причем все как один, предпочитают помалкивать. Так сильно боятся гнева Запада? Но чего им еще бояться, если Запад и без того является главным источником и финансистом всех постсоветских майданов! Или экономические связи с Украиной им так дороги, что не дают даже слова худого в адрес Киева сказать? Но та же Россия, например, уже три года, по официальной киевской версии воюет с Украиной, и тем не менее торговля с ней остается на весьма приличном уровне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

Здесь явно что-то не так. И у банальных версий концы с концами определенно не сходятся. Тем не менее корректное объяснение все-таки должно быть.

И заключается оно, на наш взгляд, в трезвой оценке Москвой и её евразийскими союзниками ситуации на Украине. И, прежде всего, четким пониманием того, что законным, конституционным путем нынешний киевский режим сменить в принципе невозможно. По той простой причине, что на Украине фактически сформирована военно-полицейская диктатура гангстерского типа, а все демократические институты сведены к чисто декоративному уровню. В таких условиях нечего даже рассчитывать на проведение сколько-нибудь объективных выборов, результаты которых не будут сфальсифицированы правящим режимом.

Таким образом, отстранение от власти киевской вооруженной банды государственных преступников априори возможно только и исключительно силовым путем.

Но если это так, тогда в чем заключается рациональный смысл полномасштабного педалирования темы киевского госпереворота? Да, действительно, Владимир Путин периодически напоминает об этом, давая понять Западу, что никто и ничто не забыто, и эти весомые козыри однажды могут быть ему предъявлены.

Но в остальном ни российский президент, ни ориентирующиеся на Москву лидеры других стран СНГ (подчеркиваю — именно на Москву, а не на Запад), предпочитают эту тему особо не заострять. Потому что все и вполне консенсусно понимают, что на Украине клин придется вышибать клином. И вооруженных мятежников, которые будут цепляться за власть до последней возможности, придется убирать только силой. Как именно — то ли путем формирования новых несистемных политических сил под руководством «украинских националистов», типа Медведчука, то ли это дело будет поручено непосредственно донбасским республикам, это уже вопрос технологий. Но в любом случае постоянное акцентирование темы «антиконституционных действий» в преддверии возможных дальнейших жестких событий является скорее контрпродуктивным, нежели целесообразным. Скорее подходит другая логика — раз одним можно таким неформальным путем брать власть, то и другим это, стало быть, не возбраняется.

Именно такими текущими практическими резонами, а не мифической «западобоязнью» лидеров СНГ, или их фатальной забывчивостью, объясняется весьма сдержанный тон их высказываний по украинской ситуации. Никто из них элементарно не хочет лишний раз накалять без нужды тему, которая в недалеком будущем возможно снова станет предельно актуальной.

И только когда на Украине нынешняя абсолютно невменяемая и деструктивная власть окончательно будет снесена и в стране будут проведены все необходимые демократические преобразования, включая полную денацификацию, только тогда тема ответственности переворотного режима за попрание Конституции вновь станет полностью актуальной и по — настоящему громкой. Но тогда это будет уже не столько заботой лидеров государств СНГ, сколько делом военно-полевого трибунала демократической Украины.