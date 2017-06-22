Если даже озвученные цифры интерпретировать по максимуму, то есть приравнять ротные тактические группы к батальонным, то получится, что к немедленной обороне западных границ РФ — самого угрожаемого для России — «натовского» стратегического направления, готовы приступить что-то около 10 полков трехбатальонного состава, что равнозначно примерно трем развернутым дивизиям. То есть где-то 35−50 тысяч военнослужащих. В реальности надо полагать меньше, поскольку не указанное число ротных тактических групп вполне может оказаться равным половине озвученной цифры и тогда это вообще кошкины слезы. Из сообщений СМИ не вполне ясно, идет ли речь обо всей западной границе, или только о зоне ответственности Западного военного округа. Но в любом случае — ЗВО прикрывает до 70% этого направления.

Если эта информация не искажена в процессе её ретрансляции в прессе и соответствует реальной действительности, то тогда придется сделать вывод, что западная граница РФ практически не защищена.

Конечно, помимо частей немедленного реагирования, существуют и другие, возможно даже значительно более многочисленные формирования второй, третьей и последующих стадий боеготовности. Но еще не факт, что этим оперативным подкреплениям суждено сыграть в будущей войне существенную роль, поскольку они могут быть уничтожены еще в пунктах своего развертывания в процессе доведения до полноценной боеготовности.

А то, что процесс такого развертывания неизбежен, косвенно следует из того, что Сергей Шойгу сделал акцент на полной укомплектованности личным составом и материальными запасами именно частей немедленного реагирования. Если бы это касалось всех без исключения войск, то ему не было бы нужды выделять в этом смысле только их категорию. Получается, что остальные должны будут получать резервистов и технику уже под обстрелом противника?

Конечно, военно-политический НАТО в его сегодняшнем состоянии, особых опасений не внушает. По крайней мере, его меры усиления на востоке Европы ограничены пока развертыванием нескольких отдельных батальонов и мизерным количеством боевой авиации. Конечно же, это даже отдаленно не напоминает те 190 полностью развернутых дивизий, которые сконцентрировала для нападения на СССР 22 июня 1941 года гитлеровская Германия. Правда, не стоит забывать и о присутствии на российских границах, либо вблизи них, национальных натовских контингентов в т. ч. вооруженных сил Польши, прибалтийских государств и некоторых других, которые в своей сумме дают значительно больше, чем три российские дивизии немедленного реагирования.

Но и это еще не самое тревожное. Пронатовская Украина, контролируемая крайне враждебным по отношению к России политическим режимом, держит, фактически на российской границе, более чем стотысячную армию. Которая, при всех своих известных минусах, уже фактически отмобилизована, развернута и находится в режиме постоянной боевой готовности, поскольку реально участвует в карательной операции на Донбассе. Таким образом, одна эта войсковая группировка в несколько раз превосходит по численности то количество российских войск, которые министр Шойгу обозначил как полностью боеготовые на западном направлении.

Не исключено, что именно эта, пусть даже чисто количественная диспропорция, дает отдельным киевскими экстремистам известные основания для самых воинственных заявлений в отношении России. В частности стоит напомнить в этой связи о недавнем высказывании главы СНБО Украины Турчинова о необходимости взять Москву.

Понятно, что подобного рода призывы являются откровенно авантюрными, а чисто количественное преимущество «украинской армии» никак не компенсирует абсолютного превосходства российских вооруженных сил в силах и средствах огневого поражения противника. Тем не менее этот кулак на границе с Россией может способствовать формированию иллюзорных надежд на хотя бы временный военный успех у части киевских правителей, тем более в ситуации, которая вполне может стать для них политически и экономически безвыходной.

Во всяком случае, с учетом такого незначительного количества полностью боеготовых российских войск в западном приграничье, киевские русофобы могут чувствовать себя вполне уверенно в планировании и осуществлении операции по силовому захвату всего Донбасса. Что, естественно, никак не будет способствовать благоприятному для России исходу украинского кризиса.

Таким образом, остается надеяться на то, что журналисты, как это, к сожалению, иногда бывает, не вполне верно поняли высказывание российского министра обороны, который вовсе не имел в виду, что Россию на Западе готовы немедленно защищать только три полнокровных дивизии.