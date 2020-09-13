Юрий Ковальчук
Последние публикации
Вести с передовой: что происходит на линии разграничения в ЛДНР
После встречи 11 сентября в Берлине главы офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака — под неусыпным надзором советников канцлера Германии и президента Франции — стороны сделали совершенно разные заявления. Если Козак считает, что...
13 сентября 2020
ДНР под прицелом украинской пропаганды. Почему в Донецке не чистят ряды?
С первых дней пребывания и участия в различных событиях в мятежных республиках Донбасса не покидает ощущение какой-то ирреальности происходящего. Причём рассудок отказывался принимать вовсе не тот факт, что украинская армия утюжит из артиллерии и авиации недавних соотечественников — это как раз...
30 августа 2020
Новороссия и ЛДНР как русское поле экспериментов
Глядя на донецких и луганских «шатателей режима», тщетно пытающихся дождаться то ли выборов, то ли возможности опрокинуть нынешнее правительство, никак не удаётся разглядеть их программу. Да они особо и не пытаются делать вид, что имеют какой-то план выхода из создавшегося кризиса, ограничиваясь...
23 августа 2020
Непоколебимые: шахтёры и рабочие ЛДНР готовы на всё, кроме защиты интересов
Почти год различные силы пытаются сформировать среди рабочих и горняков ЛДНР протестное ядро и организовать масштабные забастовки и акции протеста, первоначальным требованием которых будет погашение задолженности по зарплате и улучшение условий труда. А дальше… дальше, скорее всего, последуют новые...
10 августа 2020
Россия для Донбасса — мать или мачеха?
В РФ и на территории ЛДНР множество людей, уверенных, что Россия к ним несправедлива. Выходец из Енакиево, ДНР, шестой год проживающий вместе с супругой в Ростовской области и строящий там дом (то есть назад в ДНР не собирающийся), пишет об очередном месте работы (орфография сохранена): «Поехал...
5 августа 2020
Игра престолов в ДНР: против Пушилина развернули информационную кампанию
Самоопределившиеся республики Донбасса традиционно являются мишенью как для украинской пропаганды, так и для многочисленных недругов и критиков российского правительства, причём одни ругают Москву за поддержку ЛДНР, другие — за то, что этой поддержки, по их мнению, слишком мало. С первых дней...
20 июля 2020
В ЛДНР пришла национализация
Долгие мольбы властей ЛДНР, наконец, были услышаны — пошатнулась власть монопольного экспортёра продукции металлургической и добывающей отрасли республик ЗАО «Внешторгсервис» (считается, что структурой управляет беглый украинский олигарх Сергей Курченко). С апреля 2020 года Донецк и Луганск...
6 июля 2020
ЛДНР на пути в Россию: 2019 год стал переломным
Самоопределившиеся республики Донбасса в процессе интеграции с РФ в 2019 году достигли большего, чем в предыдущие четыре года. Интеграция ЛДНР в российское социально-экономическое и культурное пространство в 2019 году происходила форсированными темпами. Кажется, невнятная политика 2015−2017 годов...
28 января 2020
Перемирие в Донбассе не состоялось. Ждем следующего. Вечный Минск
В очередной раз так называемое полное перемирие оказалось пустышкой. Ах, сколько их было — школьных, хлебных, других, разных — и все заканчивались, не начавшись. Если верить отчету ОБСЕ, в начале 2020 года количество нарушений огня снизилось, в сравнении с декабрем, более чем в два раза, но...
14 января 2020
Республики Донбасса прощаются с Курченко – что дальше?
Этот Новый год самоопределившиеся республики Донбасса встретили не слишком радостно — финансовые структуры, ответственные за экспорт из Новороссии угля и промышленной продукции, не выполнили свои обязательства перед угледобывающими предприятиями ЛДНР, в связи с чем на шахтоуправлениях возникла...
6 января 2020
Есть ли в ЛДНР гражданское общество?
«Русская весна» на Донбассе, изначально выглядевшая как апофеоз гражданского общества, с годами выцвела и потускнела. Бесчисленные общественные движения упразднены. На их место пришли официальные и никому, кроме властей, не интересные суррогаты. Население народных республик крайне редко вступает в...
26 декабря 2019
Можно ли объединить Донбасс сегодня? Что оставит после себя Украина?
В последнее время правительство ДНР делает много громких заявлений — отмена комендантского часа, введение криптовалюты, русский язык, как единственный государственный и т. д. Большинство этих меморандумов носит внутренний, порой даже популистский характер. Однако принятый в канун очередной встречи...
12 декабря 2019
Шахтеры в ДНР стали разменной монетой в борьбе за власть. Игры «патриотов»
Долги по зарплате — явление для шахтеров в целом привычное, однако после введения в 2017 году в самоопределившихся республиках внешнего управления горняки на некоторое время позабыли об этой напасти. К сожалению, в связи с невыясненными причинами в июле-августе текущего года горняки вновь...
5 декабря 2019
Новое правительство ДНР уже год у власти – что изменилось?
20 ноября — годовщина инаугурации главы ДНР Дениса Пушилина. В чем заключаются концептуальные отличия от ДНР времен Александра Захарченко и есть ли от них польза? Если покойный Александр Захарченко больше напоминал полевого командира, то его преемник напоминает обычного назначенца-чиновника. На...
4 декабря 2019
Народная милиция ЛДНР – между ополчением и армией
Народная милиция самоопределившихся республик празднует свой первый юбилей — пять лет прошло с того момента, когда защитники Донбасса начали получать зарплату, взамен пожертвовав вольницей. Ополчение Донбасса чрезвычайно мифологизированно — в 2014 году в ЛДНР работали профессиональны PR-воротилы...
14 ноября 2019
Разведение сил в Донбассе – что нового? Они уходят, чтобы вернуться
Бесконечная и бессмысленная канитель вокруг разведения войск в Золотом и Петровском с каждым днем выглядит всё более нелепо. Украинские военные и националистические формирования играют в те же странные игры, что и в 2015-м, 2016-м и т. д. Долго сопротивляются, затем отводят технику, не прекращая...
11 ноября 2019
Российские паспорта для Донбасса: свет в конце туннеля
Для самопровозглашенных республик Донбасса российское гражданство — первая положительная новость после победы в Дебальцевской операции. Это свет в конце туннеля, надежда, что беспросветные Минские договоренности — не навсегда, что Россия помнит о республиках и рано или поздно примет их хотя бы по...
31 октября 2019
Чем обернулась национализация в самоопределившихся республиках Донбасса?
Несмотря на то, что основные валютные поступления в украинский бюджет приносил Донбасс, регион традиционно считался дотационным. Причина крылась в том, что всю прибыль от шахт и заводов получали украинские олигархи, в то время как социальные обязательства несло государство, в том числе выплачивая...
30 октября 2019
Кто будет управлять Новороссией завтра? Кризис кадров
Когда в социальных сетях, следуя исконно русской традиции, начинают ругать местные власти, хочется спросить критиканов — а где взять других чиновников, честных и компетентных? Не то чтобы кадровый кризис являлся оправданием коррупции или непрофессионализма, просто ЛДНР сегодня действительно...
18 октября 2019
Мир? Украина начала стирать Донбасс с лица земли
Начиная с проведения в ЛДНР флешмоба «ЗеленскийпризнайвыборДонбасса#», унизительно глупого и по форме, и по содержанию, стало понятно, что Минские соглашения будут пытаться реанимировать. Одной рукой Россия дала республикам надежду, начав выдачу российских паспортов (пусть даже скорость данного...
7 октября 2019