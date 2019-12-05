Долги по зарплате — явление для шахтеров в целом привычное, однако после введения в 2017 году в самоопределившихся республиках внешнего управления горняки на некоторое время позабыли об этой напасти. К сожалению, в связи с невыясненными причинами в июле-августе текущего года горняки вновь столкнулись с проблемой. В кризисе обвиняют ответственное за закупку угля ЗАО «Внешторгсервис». В сети активно обсуждается опубликованная несколькими телеграм-каналами докладная записка, якобы принадлежащая перу министра угольной промышленности и энергетики ДНР Руслану Дубовскому. Речь в ней идет о существенной задолженности ВТС перед предприятиями республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтеры

В правительстве ДНР подлинность данного документа никак не прокомментировали, однако несомненен сам факт долгов по зарплате на всех шахтах ДНР и ЛНР, а также наличия задолженности шахтоуправлений перед железной дорогой, которая, в свою очередь, также вынуждена была приостановить выплату заработной платы.

Шахтеры Донбасса

Учитывая тот факт, что ЗАО «Внешторгсервис» является надгосударственной структурой и оказывать на нее давление правительство ДНР не в состоянии, все, что оставалось Донецку, — срочно выделить средства для погашения создавшейся задолженности перед шахтерами, которую обещают полностью погасить уже к концу декабря 2019 года.

Также правительство республики пообещало изыскать средства на зарплаты железнодорожникам. 4 декабря заместитель председателя правительства ДНР Владимир Пашков заявил, что правительством рассматривается вопрос о предоставлении кредита железной дороге для выплаты задолженностей. В данный момент путейцы получили только 25% зарплаты за октябрь.

В принципе, проблема носит технический характер — ранее подобные трудности переживали без скандалов, а аналогичные проблемы в ЛНР практически не вызвали резонанса. Тем не менее в ДНР, в связи со сложившейся ситуацией, разгорелся скандал, чреватый далеко идущими последствиями — в данный момент речь идет о возможности масштабной забастовки шахтеров, которая может всерьез ударить по экономике ДНР, не говоря уже об имидже правительства.

Со второй половины октября в социальных сетях развернулась широкомасштабная кампания, направленная на дискредитацию правительства ДНР. Появлялись сообщения об аресте главы ДНР Дениса Пушилина, скудном питании в детских садах и больницах, эпидемии туберкулеза, долгам по зарплате учителям и медикам и т. д. На поверку все «вбросы» оказывались дезинформацией.

Информационная война

С 25 ноября в социальных сетях стали массово появляться сообщения о долгах по зарплате перед шахтерами, закрытии шахт, задолженности ЗАО «Внешторгсервис» перед республиками (стоит признать, что аналогичные сообщения появлялись и раньше, однако прежде они не подтверждались) и т. д.

Вскоре в сети стало известно о создании «Комитета шахтерских жен», который призывал горняков не выходит на работу, а также направил несколько петиций в адрес правительства ДНР и даже президента России Владимира Путина. «Комитет» явно носил виртуальный характер — на обещанный организацией митинг никто не пришел; основная активность на странице в социальных сетях исходила от фейковых аккаунтов.

Вскоре выяснилось, что за «Комитетом шахтерских жен» стоят местные социалисты, в том числе депутат Верховного совета ДНР (первый законодательный орган республики, позже сменившийся Народным советом) Александр Васьковский, выступающий от имени местного отделения Рабочей партии России. На странице республиканского отделения политической партии (в ДНР она не зарегистрирована) появилась информация о создании независимого профсоюза шахтеров и подготовке всеобщей забастовки.

В беседе Александр Васьковский заявил, что независимый профсоюз вынужденно действует вне правового поля республики в связи с тем, что местные власти отказались регистрировать организацию.

«В данный момент мы вынуждены действовать исключительно в социальных сетях, опасаясь преследования. Ранее мы уже пытались несколько раз организовывать шахтерские стачки, после чего против их участников начинались репрессии. Когда на нашей стороны будет не менее 50% всех шахтеров республики, мы объявим одновременную забастовку на всех шахтах республики, требуя повышения зарплаты шахтерам и улучшения условий работы», — утверждает Васьковский.

При этом донецкий политик считает, что проблемы с ЗАО «Внешторгсервис» находятся вне компетенции местных властей и решать их должны в России, а потому забастовка должна привлечь внимание непосредственно российских властей, которые, по мнению Александра Васьковского, должны разобраться в сложившейся ситуации.

Цитата из видео Len. Ru Александр Васьковский

Готовность горняков ДНР пойти на конфликт с властями и организовать масштабную забастовку, что в условиях военного времени может быть воспринято как саботаж со всеми вытекающими из этого последствиями, вызывает сомнения. Даже если бы задолженность продолжала расти, куда вероятнее, что вместо бунта начались бы массовые увольнения, как это уже не раз случалось в самоопределившихся республиках. Создается впечатление, что независимый профсоюз существует отдельно от самих шахтеров, что, впрочем, не мешает его создателям продолжать медийную войну, в которой они, якобы целясь во «Внешторгсервис», значительно чаще попадают в местные власти.

Действительно, способность правительства республики урегулировать ситуацию и заставить ВТС ответственно выполнять свои обязательства маловероятна. В то же время стоит отметить тот факт, что после того, как ситуация с задолженностью по зарплате перед шахтерами ДНР получила огласку, власти достаточно оперативно нашли деньги на погашение долгов (в данный момент выплачивают зарплату за сентябрь — начало октября). Что мешало правительству Пушилина решить проблему раньше и как долго задолженность игнорировали бы, если бы не поднялся шум — серьезный вопрос.

Тем не менее, желание учредителей профсоюза во что бы то ни стало организовать всеобщую забастовку несмотря на готовность Донецка пойти на встречу горнякам, вызывает определенные сомнения в чистоте их намерений. Выглядит это, скорее, как попытка создать реальный противовес властям, чем как забота об интересах трудящихся, которые, вполне вероятно, первыми попадут под жернова МГБ в случае реальных попыток дестабилизировать ситуацию. А если шахты перестанут отгружать уголь, это ударит не только по экспорту, но и по энергетике (остановятся ТЭС) и металлургии, так что последствия могут быть катастрофические.

ИА Красная Весна Вагоны с углем. Шахта Скочинского. Донецк. ДНР.

Причем риторика в ресурсах «Комитета шахтерских жен» и профсоюза направлена скорее непосредственно против местных властей, чем против ВТС, или сконцентрирована на задаче привлечь внимание России к проблеме.

Параллельно продолжается медийная атака и на других фронтах — порой заслуженная критика в адрес властей, а порой нелепая дезинформация раздаются сейчас в ДНР из каждого утюга, и процесс явно не остановится, даже если в республике удастся решить все вопросы по зарплате, а руководство ВТС раздаст все деньги бедным и примет постриг.

Борьба идет не с «этой властью», не за права шахтеров и не за мир во всем мире — куда больше вся эта неоднозначная активность напоминает стандартные предвыборные коллизии. Вполне вероятно, что, имея в виду возможность проведения в ЛДНР выборов то ли по украинским законам в рамках Минских соглашений, то ли как минимум в рамках закона об органах местного самоуправления (который, скорее всего, вступит в силу в случае, если переговоры с Украиной провалятся), различные фракции в ДНР вступили в политическую борьбу.

Все эти потоки нечистот, которым позавидовали бы лучшие украинские пропагандисты, низвергаются в последние полтора месяца не столько на ВТС или пресловутых «кураторов», а в первую очередь на местные власти. Все это очень сильно напоминает стандартную украинскую предвыборную кампанию в преддверии официального ее старта. Причем, напомним, в ЛНР при наличии всех тех же экономических и социальных проблем ничего подобного нет и в помине.

При этом создается впечатление, что сами шахтеры и их интересы как раз не волнуют вообще никого, являясь лишь удобной предвыборной платформой. Не нужны ЗАО «Внешторгсервис», руководство которого, вероятно, считает, что уголь имеет свойство самостоятельно подниматься на поверхность из недр земных. Не нужны местным властям, которые в упор не замечают проблему до тех пор, пока ее не начнут озвучивать в российской прессе, считая, что те 15−20 тыс. рублей, которые зарабатывают шахтеры в ДНР, — достойная мотивация, чтобы стерпеть любые притеснения.

Забастовка шахтеров Донбасса. 1989-1990

И, пожалуй, сами шахтеры, а не их значение в качестве козыря, не нужны даже своим внезапным радетелям, которые, если им удастся завтра взять бразды правления в республике в свои руки, вполне вероятно, вскоре о них забудут, а может быть, окажутся столь же неспособны на решение концептуальных вопросов, как и их предшественники.

Все эти гнусные игрища, столь напоминающие незабвенные украинские времена, особое отвращение вызывают готовностью сторон повышать ставки до предела, вплоть до забастовок, бунтов и обрушения экономики. Готовностью ради достижения собственных целей вытирать ноги о республику, за которую проливали и проливают кровь десятки тысяч людей. И что самое отвратительное — в этой ситуации нет однозначно хорошей стороны, позиция которой выглядела бы безупречной.

Уважение вызывает позиция разве что самих шахтеров, продолжающих день за днем опускаться в забой, пока на поверхности идет потная борьба «патриотов» всех мастей и калибров.