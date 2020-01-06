Этот Новый год самоопределившиеся республики Донбасса встретили не слишком радостно — финансовые структуры, ответственные за экспорт из Новороссии угля и промышленной продукции, не выполнили свои обязательства перед угледобывающими предприятиями ЛДНР, в связи с чем на шахтоуправлениях возникла значительная задолженность перед сотрудниками. В результате недополученной прибыли угледобывающая отрасль не смогла расплатиться не только с шахтерами, но и с железной дорогой. В результате градообразующие предприятия оказались перед праздниками на нуле, а вслед за ними рухнул рынок и сфера услуг. Денег в конце 2019 года в ЛДНР не хватало всем, кроме бюджетников и госслужащих.

ДНР

Правительства республик отчаянно пытались решить ситуацию, направляя депеши в Москву. В ДНР даже пошли на беспрецедентный в истории Новороссии шаг, когда власти напрямую пытались общаться с представителями шахтеров. Прозвучало обещание погасить долги до конца 2019 года, которое, увы, так и не было выполнено. Скорее всего, в Донецке просто не сумели выбить долги из экспортера, а собственного бюджета не хватило.

ИА Красная Весна Вагоны с углем. Шахта Скочинского. Донецк. ДНР.

В конце декабря 2019 года в российском РБК появился материал, согласно которому беглый украинский олигарх Сергей Курченко, которого неофициально называют владельцем ЗАО «Внешторсервис», ООО «Луганские электросети» и других структур, ответственных за экспорт промышленной продукции и угля, а также энергетический сектор республик, потерял монопольное право на экспорт твердого топлива из ЛДНР.

Вслед за этим интернет наполнился «инсайдами» и разоблачительными материалами, касающимися непорядочности самого Курченко и злоупотреблений подконтрольных ему структур. Донбасс все это «торжество справедливости» воспринял скептически — большая часть опубликованной информации давно уже обсуждается в блогосфере ЛДНР, не говоря уже о народной молве.

Откровенно говоря, бессмысленно обсуждать информационную составляющую происходящего — не имея достоверных данных, мы не имеем ни малейшей возможности отделить зерна от плевел; кроме того, нежданная лавина компромата позволяет обоснованно размышлять о заказном характере информационной кампании.

На самом деле жителям Донбасса не так уж и важно, кого именно вышестоящие инстанции назначат осуществлять контроль над экспортом и работой промышленности — лишь бы все это происходило эффективно, а рабочие вовремя получали зарплату. Тем не менее определенное недоумение вызывает тот факт, что украинский олигарх и подконтрольные ему структуры вновь и вновь становятся причиной скандала, принося существенный вред республикам.

Smdnr.ru Парламент ДНР

Еще в сентябре 2015 года покойный глава ДНР Александр Захарченко подписал указ, запрещающий любым компаниям, принадлежащим Сергею Курченко, работать в республике. Причиной стал срыв поставок ГСМ, в связи с которым чуть было не провалили уборочную кампанию и подготовку к зиме. Аналогичный указ был подписан и в ЛНР:

«Запретить компаниям украинского предпринимателя Курченко, а также компаниям и физическим лицам, аффилированным с ним, либо вступившим с ним в договорные отношения, поставлять, транспортировать, хранить либо закупать на территории республики нефтепродукты, уголь, продукцию металлургической, химической промышленности и сельского хозяйства».

А уже 15 октября 2015 года несколько тысяч жителей ДНР митинговали против деятельности подконтрольной Курченко компании «Донецкоблгаз» — несмотря на своевременно полученные поставщиком от республики в качестве предоплаты средства, давление газа упало в несколько раз, что и стало причиной протестов, скорее всего, организованных правительством в качестве сигнала «кураторам».

Были и другие неприятные истории. Поэтому, когда в 2018 году практически вся местная угольная, металлургическая и химическая промышленность перешла под контроль ЗАО «Внешторгсервис» (по информации многочисленных источников в ЛДНР и России, также подконтрольное Сергею Курченко), данное решение у многих вызвало недоумение. Как показали итоги 2019 года — вполне обоснованное. Сегодня, когда на место украинского олигарха вполне вероятно может быть назначен новый «эффективный менеджер», никакого ликования в республиках не последовало.

Людей волнует не только вопрос о том, кто именно и когда будет погашать долги по зарплате, — хотя этот момент является весьма волнительным для горняков и железнодорожников с их небольшими зарплатами. Не менее важными являются другие, куда более концептуальные вопросы: а почему вообще так получилось и есть ли основания надеяться на улучшение ситуации в будущем?

Андрей Бутко Донецкий металлургический завод

Почему в Москве упорно не замечали жалоб со стороны официального Луганска и Донецка, не обращали внимания на разоблачительные публикации в СМИ и социальных сетях, при этом вновь и вновь прибегая к помощи скандально известного украинского олигарха?

Понесет ли кто-то ответственность и будет ли компенсирован причиненный ущерб?

Есть ли шансы на прозрачную и добросовестную работу экспортера? На инвестиции в отрасль (шахты Донбасса в них остро нуждаются)? Получат ли республиканские власти возможность влиять на экспортера или их уделом и дальше будет глас вопиющего в пустыне?

В конце концов, не могли бы многоуважаемые кураторы хотя бы слегка обнадежить население ЛДНР, которому, кроме как на Россию, более надеяться не на кого? Потому что если республики все эти годы шли на жертвы лишь ради того, чтобы быть отданными на потраву беглому украинскому олигарху или другим, не менее «достойным» людям, то был ли смысл во всех этих жертвах?