Для самопровозглашенных республик Донбасса российское гражданство — первая положительная новость после победы в Дебальцевской операции. Это свет в конце туннеля, надежда, что беспросветные Минские договоренности — не навсегда, что Россия помнит о республиках и рано или поздно примет их хотя бы по осетинскому или абхазскому сценарию.

Иван Шилов ИА REGNUM

Российские паспорта жителям Новороссии выдают вот уже полгода. Процесс идет медленно, но положительные сдвиги присутствуют. В данный момент, согласно официальной информации, в ДНР было выдано около 25 тыс. российских паспортов, в ЛНР — 35 тысяч. Срок ожидания весьма разнится — в среднем он составляет полтора месяца, но есть люди, которые ожидают ответа еще с июня.

Очень радует прогресс в сложном вопросе наличия украинских документов. Многим жителям Новороссии въезд на Украину заказан, поэтому восстановить украинский паспорт не представляется возможным. Теперь этот вопрос решается путем написания стандартного заявления об утере. Однако все еще остается открытым вопрос восстановления свидетельств о рождении, различных справок ЗАГС и так далее.

В то же время стоит отметить, что время от времени возникают неприятные ситуации, когда локальные чиновники Миграционной службы изменяют требования к пакету документов в соответствии с собственной придурью, например, требуя от людей лишние справки, получить которые зачастую можно только на украинской территории.

Еще один немаловажный момент: изначально население республик никто не проинформировал о различных подводных камнях, связанных со специфическим статусом ЛДНР. В частности, никто не предупредил людей о штрафах за пребывание на территории России без регистрации. О том, что счастливым обладателям российских паспортов придется в обязательном порядке получить водительское удостоверение в России. Возник также любопытный казус, согласно которому всем жителям ЛДНР, которым скоро придется менять паспорт в связи с достижением 20 или 45 лет, в обязательном порядке нужно сразу оформлять также и загранпаспорт. В противном случае, оказавшись на территории РФ и получив на руки временное удостоверение (новый паспорт изготавливается в течение 30 дней), они не смогут вернуться в ЛДНР. Если же они опоздают с заменой паспорта, им грозит штраф в 2−3 тысячи рублей.

Вполне вероятно, что есть и другие нюансы, о которых пока никто не знает.

Пресс-служба ГУ МВД России

По имеющейся информации, в данный момент идет оценка количества лиц, получивших российское гражданство среди силовиков, госслужащих и сотрудников бюджетных организаций. Вероятно, тех, кто не решится на получение российских документов сам, будут мотивировать к этому всеми доступными методами, как это было ранее с получением паспортов ЛДНР. Кстати, те, кто не получил вовремя паспорт ДНР или ЛНР, теперь горько об этом жалеют. В связи с ажиотажем процесс получения местных документов теперь может растянуться на полгода.

В остальном система постепенно налаживается. Список городов, в которых работает электронная очередь, постепенно растет. Население в пункты ФМС, в которых выдают паспорта, доставляют комфортабельные автобусы (стоимость 400−600 рублей). Есть определенные надежды на то, что скорость, с которой жители Донбасса получают российское гражданство, постепенно будет расти.

В то же время стоит признать, что в сравнении с кампанией по паспортизации населения Крыма процесс в Донбассе выглядит спонтанным, неподготовленным и плохо продуманным. Вероятно, для этого есть свои причины, тем не менее многих очевидных трудностей и накладок можно было бы избежать.

Вполне возможно, что Россия просто опасается казуса, который возникнет в случае, если украинская артиллерия начнет убивать не жителей непризнанных республик, а россиян, и на это придется реагировать чем-то больше, чем «глубокой озабоченностью».