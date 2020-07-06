Долгие мольбы властей ЛДНР, наконец, были услышаны — пошатнулась власть монопольного экспортёра продукции металлургической и добывающей отрасли республик ЗАО «Внешторгсервис» (считается, что структурой управляет беглый украинский олигарх Сергей Курченко). С апреля 2020 года Донецк и Луганск получили возможность самостоятельно управлять добычей угля и его экспортом. Вполне вероятно, что, если местные власти справятся, впоследствии «ВТС» может полностью исчезнуть.

Smdnr.ru Флаги ДНР и ЛНР

Впервые можно говорить о том, что в республиках Донбасса началась самая настоящая национализация. До 2017 года большинство промышленных предприятий продолжали находиться в украинском правовом поле, платить налоги в украинскую казну и вывозить продукцию на Украину. Затем появилось ЗАО «Внешторгсервис», осуществлявшее внешнее управление над наиболее перспективными объектами и отраслями республиканской промышленности, однако «ВТС» очевидно не справилось с поставленными задачами, накопив задолженность перед поставщиками, перевозчиками, рабочими и шахтёрами. Теперь, впервые в недолгой истории ЛДНР, правительству доверена ответственность самостоятельно зарабатывать (а значит, и тратить) миллиарды рублей.

Mpt-dnr.ru На промышленном предприятии. ДНР

Достижение, бесспорно, весьма выдающееся, однако, добившись расширения полномочий, власти ЛНР и ДНР столкнулись с массой проблемных вопросов. Прощаясь с угольной отраслью, «Внешторгсервис» оставил после себя печальное наследие: миллиардные долги перед шахтёрами, уже спровоцировавшие две подземные забастовки шахтёров на шахтах Комсомольская и Никанор-Новая, ЛНР. Причём, если республиканским властям не удастся в ближайшее время добиться от вышестоящих инстанций помощи (самостоятельно заставить «ВТС» заплатить по счетам правительство ЛДНР не может — нет рычагов влияния), за нашумевшими забастовками могут последовать новые акции протеста.

Стоит отметить, что напряжённостью в среде шахтёров относительно успешно воспользовалась для собственной популяризации малоизвестная российская Рабочая партия, член которой Александр Васьковский (экс-министр транспорта ДНР), возглавляющий созданный им же и существующий преимущественно в социальных сетях «Независимый профсоюз шахтёров», вероятно, причастен к организации забастовок, а во время проведения которых распространялась дезинформация о пытках шахтёров, попытках властей погубить бастующих и озвучивались от их имени различные безумные требования. Порадовались и украинские пропагандисты, на время забывшие о том, что на подконтрольной Украине части Донбасса горняки из-за безденежья кончают жизнь самоубийством и посвятившие не одну сотню статей «издевательствам террористов над шахтёрами».

Необычный характер акций протеста привлёк внимание спецслужб ЛНР, после чего Антрацит, в котором находится шахта Комсомольская, внезапно был закрыт на карантин, а в республике «поломалась» связь украинского мобильного оператора и пропал доступ к социальной сети «ВКонтакте». В итоге ситуация благополучно разрешилась (не для всех — по имеющейся информации, у МГБ ЛНР возникли определённые вопросы к части организаторов забастовки на Комсомольской), но, если не удастся добиться погашения задолженности (накопленной ещё «ВТС») и своевременной выплаты зарплаты, новых забастовок не миновать — шахтёры и так утверждают, что им порезали зарплаты и надбавки.

ИА Красная Весна Шахтёры. ДНР

Не менее серьёзной проблемой является необходимость закрыть часть нерентабельных шахт. Судя по всему, ЗАО «Внешторгсервис» продолжала добычу на некоторых предприятиях благодаря различным уловкам, экономя на пенсионных отчислениях, расходах на материально-технической части, затягивая все возможные выплаты и т. д. Поскольку у властей ЛДНР нет выбора, кроме как играть открыто и честно (по крайней мере, сейчас им нужно проявить себя с лучшей стороны, чтобы доказать свою способность контролировать прибыльную отрасль), часть шахт придётся либо модернизировать, либо закрыть.

В ДНР данный проект пока находится на стадии обсуждения — под восторженный клёкот оппозиции власти рядятся как бы подсластить пилюлю и избавиться от рентабельных шахт без лишнего резонанса. В ЛНР, привычной к более жёсткому стилю управления, о необходимости реформирования угольной отрасли заявили ещё в конце апреля.

Стоит отдать должное Луганску — местные власти позаботились о трудоустройстве сотрудников закрывающихся предприятий. Все желающие досрочно уйдут на пенсию, остальные будут трудоустроены на других шахтах или же в не связанных с добывающей отраслью сферах, для чего республика уже выделила субсидии (как будет реализоваться этот утопический проект, всплывающий каждый раз, когда речь идёт о закрытии очередной шахты, покажет время).

Minpromlnr.su На промышленном предприятии. ЛНР

Разумеется, громкое слово «реформирование» в данной ситуации не слишком применимо. Модернизация нерентабельных шахт требует колоссальных вложений; некоторые предприятия вообще едва ли стоили того, чтобы их открывать. Так, шахта Никанор-Новая (на которой прошла первая забастовка шахтёров) открывалась с помпой, как первое в Донбассе угледобывающее предприятие, основанное с нуля уже после распада СССР. В итоге выяснилось, что угля шахта даёт всего ничего — в самом удачном 2003 году там добыли всего 199,5 тыс. тонн угля. Причём Никанор-Новая являлась сверхкатегорийной по метану, а разработка пласта там чревата внезапными выбросами угля и газа, а также взрывами угольной пыли. Не совсем понятно, для чего вообще её открывали в ЛНР — вероятно, не столько ради угля, сколько ради демонстрации восстановления экономики.

Нужно сказать, что добыча угля в Донбассе — дело непростое и чаще всего низкорентабельное. В данный момент на подконтрольной Украине части Донбасса отрасль находится на грани коллапса. Так, 25 февраля 2020 года, в ходе Всеукраинского совещания работников угольной отрасли глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец прокомментировал намерение украинских властей остановить большую часть шахт в регионе.

«Останется от 4-х до 7-ми шахт — от премьера я слышал в сентябре. Какие это шахты — мы должны знать! Где будут задействованы шахтеры? Как будут функционировать шахтерские города? А это 55 шахтерских городов! Что мы можем сказать конкретному рабочему?» — заявил Волынец

То есть огульно обвинять власти ЛДНР в неумении или нежелании добиться от нерентабельных шахт каких-то оптимистичных показателей неразумно. Откровенно говоря, будущее всей отрасли в Донбассе под вопросом, однако это весьма обширная тема, достойная отдельного материала.

В целом необходимо сказать, что, несмотря на все проблемы, с которыми ЛДНР столкнулись, взяв под свой контроль экспорт угля, справляются они относительно неплохо. Хотя, конечно, речь идёт лишь о первых шагах, и делать поспешные выводы не стоит — слишком много уже доносилось из Донецка и Луганска безосновательно оптимистичных заявлений; слишком много озвучено прожектов, которые закончились, не начавшись, или же потерпели фиаско.

ИА Красная Весна Вагоны с углем. ДНР

Вероятно, начавшуюся национализацию — на этот раз реальную — можно воспринимать как свидетельство возросшего доверия со стороны так называемых «кураторов». Расширение полномочий и контроль над доходами — это уже шаг к формированию полноценной властной вертикали, которая, быть может, когда-нибудь осилит российские стандарты или, по крайней мере, сможет заниматься насущными вопросами без постоянной опеки и бдительного контроля.

Лишь бы на этот раз всё получилось.