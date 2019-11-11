Бесконечная и бессмысленная канитель вокруг разведения войск в Золотом и Петровском с каждым днем выглядит всё более нелепо. Украинские военные и националистические формирования играют в те же странные игры, что и в 2015-м, 2016-м и т. д. Долго сопротивляются, затем отводят технику, не прекращая при этом обстрелов, а когда утихнет шумиха в прессе, победоносно захватывают городки и поселки в серой зоне и вводят технику обратно. При этом, как правило, в сухом остатке единственный осязаемый эффект по окончании эпопеи — новые разрушения, жертвы среди гражданских и бойцов Народной милиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Вполне вероятно, что так будет и на этот раз. По крайней мере, уже в воскресенье ВСУ обстреляло Петровское, правда, пока всего лишь из стрелкового оружия. Наверное, скоро начнут бомбить — благо артиллерия вполне способна накрыть позиции ЛДНР из более отдаленных сел, которые останутся под контролем ВСУ.

Кстати, на поселке Петровском эпопея с разведением закончится. По крайней мере, до следующей весны — заместитель командующего штабом так называемой «ООС» Богдан Бондарь заявил, что при температуре ниже нуля разминирование невозможно, а значит, придется ждать тепла.

Мина

Всерьез говорить о каком-то положительном эффекте от разведения войск, в двух точках 400-километровой линии фронта могут разве что политологи. Для того чтобы добиться более или менее ощутимого эффекта (в первую очередь снижения количества жертв среди мирных жителей), «расходиться» нужно в нескольких десятках населенных пунктов. А потом еще и выполнять условия Минских договоренностей, удерживаясь от соблазна вернуть технику на позиции и вновь применить тактику «жабьих прыжков» — так Порошенко назвал порочную практику постепенного захвата ВСУ серой зоны.

В целом ситуация на линии разграничения нисколько не похожа на примирение и выполнение Минских соглашений. По данным украинской разведки за первую неделю ноября, ЛДНР потеряли 11 бойцов убитыми и 19 ранеными. Потери украинской стороны неизвестны, но, скорее всего, речь идет о сопоставимых цифрах — так, например, в понедельник штаб ВСУ заявил о четырех раненых за сутки; ранее сообщалось о 10 погибших и 27 раненых за октябрь. По понятным причинам обе стороны скрывают точные данные о потерях.

В различных источниках регулярно появляются скорбные жалобы на то, что Народной милиции якобы запрещено отвечать на провокации украинской стороны. Возможно, на каких-то особенно близких к начальству и, соответственно, хорошо контролируемых участках ситуация обстоит именно таким образом, но в целом привыкшим различать на слух, что и куда летит, жителям Донбасса поверить в нее непросто. Тем более, что на украинских ресурсах время от времени появляются материалы с ужасающей статистикой потерь и обвинениями в адрес генштаба.

ИА Красная Весна Солдаты в окопах. ДНР

Следует признать — то, что подается как победа и большой успех, больше напоминает фарс. В Донбассе идет самая настоящая война с применением бронетехники, артиллерии, танков — единственное, о чем в последнее время не доводилось слышать, это о системах залпового огня. Только за субботу ВСУ выпустили по ДНР 238 снарядов, причем пострадали частные домовладения. Один из разрушенных до основания домов принадлежал жителю ДНР, всего неделю назад ставшему гражданином России, — в российских и республиканских СМИ об этом не сказали ни слова.

Попытка прикрыть бойню фиговым листочком условного разведения сил выглядит издевательством. Причем в первую очередь над жителями прифронтовых поселков, который год вынужденными жить в нечеловеческих условиях. «Миролюбие» Зеленского для них оказалось труднопереносимым.

Безусловно, простым смертным не понять тонких интриг и блестящих планов политиков и дипломатов. Но им всё равно хочется верить в осмысленность и пользу происходящего. К сожалению, время идет, потери растут, но никаких решительных шагов или качественных сдвигов не заметно. Всё время откладывается даже обещанный обмен военнопленными, который мог бы стать не просто жестом доброй воли или элементом дипломатических игрищ, но и вполне реально осчастливить несколько сотен семей.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Подразделения ВСУ

В итоге, помимо бравурных заявлений политиков и СМИ, единственное, что видно в Донбассе, — постепенно разгорающийся костер большого кровопролития. Через месяц-другой, когда мороз скует льдом распутицу, война в Донбассе вполне может перерасти в ту стадию, когда развлекаться дипломатией и утешаться «глубокой озабоченностью» станет уже невозможно.

Что же касается местных фольклорно-конспирологических гипотез о природе столь шумного, продолжительного и избирательного разведения войск в двух отдельно взятых поселках, наибольшее внимание привлекает версия о создании шлюзов, которые позволят обеспечить бесперебойные и безопасные поставки угля на Украину.

Официальные подтверждения или мотивированные опровержения поступят едва ли, но, по крайней мере, благодаря этой гипотезе происходящее приобретает хоть какой-то смысл.