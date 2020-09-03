С первых дней пребывания и участия в различных событиях в мятежных республиках Донбасса не покидает ощущение какой-то ирреальности происходящего. Причём рассудок отказывался принимать вовсе не тот факт, что украинская армия утюжит из артиллерии и авиации недавних соотечественников — это как раз было предсказуемо. В картину не укладывались люди, которые пытались жить обычной жизнью в совершенно необычных условиях — как будто всё вокруг происходит понарошку.

ИА Красная Весна Нашивка ВС ДНР

В особенности это касалось граждан, которые тем или иным образом связав свою жизнь с новорожденными республиками, действовали как во сне. Как будто ситуация вот-вот переменится и жизнь вернётся на круги своя. Как только снаряды и ракеты перестали падать на улицы Донецка и Луганска, для многих война ушла куда-то на околицы сознания. Для многих местных функционеров и чиновников на этом и Новороссия, и ЛДНР закончились, уступив место привычной борьбе за власть и финансовые потоки, распилы и прочие атрибуты чиновничьего бытия. Благодушествуя, вместо решения вполне реальных проблем, правительства ЛНР и ДНР всё чаще занимаются имитационной деятельностью; к сожалению, не без поддержки пресловутых «кураторов». Это и мертворождённые Общественные палаты, и профсоюзы, которые ни на йоту не защищают подопечных, и общественные движения с обязательным формальным членством для всех бюджетников и госслужащих, и гуманитарная программа, единственный результат которой — распил десятков миллионов рублей, и кастрированные СМИ, и многое другое…

Алтай ИА Красная Весна Въезд в Донецк

В том числе информационная война, в которой играючи побеждает украинская пропаганда. Что и не удивительно, учитывая тот факт, что она вольготно расположилась прямо на центральных улицах Донецка и никто её деятельности не препятствует. Даже несмотря на нарушение законодательства и вполне конкретные результаты работы — достаточно вспомнить нашумевший осенью 2016 года случай, когда группа студентов в Ясиноватой готовила теракты во имя майданных вождей. Это поразительно, но в ДНР действуют десятки интернет-ресурсов (о тех, кто хулит власть за бюджетные деньги мы уже писали ранее), регулярно распространяющих опасную дезинформацию, украинскую пропаганду, антироссийские высказывания и т. д., имена и фамилии авторов и владельцев многих из них прекрасно известны всему Донецку, а то и далеко за его пределами, но ни правоохранительные органы, ни правительство никак не реагируют на эту активность.

Ничуть не удивительно, что, как только власти «ущемляют» интересы сторонников Украины, отменяя, наконец, изучение украинского языка в школах или ограничивая пересечение линии разграничения в связи с пандемией коронавируса, в сетях разверзается ад. Сегодня донецкий сегмент интернета на 50% наполнен украинской пропагандой, на 30% — ядерной критикой и проклятиями в адрес правительства ДНР и РФ (частично работают те же украинцы, частично — оппозиция Пушилину). И ещё на 20% — приторной до отвращения продукцией республиканских СМИ, потреблять которую рискнёт не каждый.

Что странного, что обласканная украинской пропагандой молодёжь всерьёз считает, что главная проблема в их жизни — это комендантский час? Они же даже осознают, что эта мера направлена против украинских ДРГ, которые никого не убивают не потому, что Киев не даёт таких распоряжений, а потому, что их достаточно эффективно отлавливают… Украина в их понимании — не враг, а Россия — не цивилизационный выбор и не Родина.

Александр Иванов Объявления. Красный Луч (ЛНР)

Ещё бы, при таком количестве украинских рупоров, формирующих «правильную» позицию. В Донецке, в отличие от ЛНР, провалили принятие поправок (в ДНР, кстати, до сих пор пользуются украинским админкодексом 2013 года), предполагающих ответственность за распространение «заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений». Весной 2020 года в ДНР начал действовать закон о наказании за распространение фейков о коронавирусе, предусматривающий штрафы в размере 300 — 700 тыс. рублей или общественные работы, однако не известно ни одного случая применения данной статьи. Хотя нелепейших «вбросов» о принудительном вакцинировании, экспериментах над жителями ЛДНР с целью усовершенствования вакцины, сотнях тысяч заболевших и умерших (власть скрывает!) и даже о том, что коронавирус не существует, более чем достаточно. Равно как и о других, не менее важных, но не учтённых законодателями материях.

Напомним, речь идёт не о цензуре и не о плюрализме мнений (которого в ЛДНР попросту нет — все существующие СМИ жёстко цензурируются), а об информационной войне, безопасности граждан и, в конце концов, о банальном соблюдении действующего законодательства. Которое, кстати, явно надо дорабатывать и частично пересматривать. Абсурдная ситуация: в ДНР любые данные, включая тендерные процедуры, бюджет (который обещали предать гласности), налоги — всё это государственная тайна, которую ни в коем случае нельзя публиковать или оглашать, потому что враг коварен и немедленно использует полученную информацию во вред республике. Но когда прямо под носом у силовиков и правительства нахально «сливают» документы или же публикуют фейковые указы, разгоняют украинскую пропаганду и антироссийскую истерию — это всё в порядке вещей. То ли потому, что гоняться за блогерами и администраторами сложно и недосуг, то ли потому, что это всё знакомые и достойные люди или же их дети.

James Ledbetter Цензура в Интернете

Так ведь и гоняться даже не надо; не требуется никаких спецопераций — буквально на днях в донецком сегменте социальных сетей была опубликована информация о том, как и где искать лиц, причастных к проукраинскому ресурсу «Типичный Донецк» или грешащему фейками агрегатору «Донецкий телеграмм», не говоря уже о тех, кто действует открыто (Манекин, Сенечка Варм).

Но реакции нет и, судя по всему, не предвидится. Проблема тут, конечно, не в отсутствии опыта (тем более что им всегда готовы щедро поделиться российские коллеги) и, скорее всего, даже не в лени или несоответствии занимаемым должностям. Наверное, даже не столько в отсутствии понимания вредоносности подобной деятельности — СМИ ведь задавили, как смогли! Вероятно, дело в том, что некоторые высокопоставленные лица продолжают общение с украинскими коллегами и, скорее всего, представителями украинского правительства и силовых структур. И, в рамках этого общения, предоставляют защиту донецким рупорам украинской пропаганды.

Наводит на мысли об измене, шпионаже, коллаборационизме и т. д., но, видимо, в Донецке это видится как-то иначе?