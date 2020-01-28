Самоопределившиеся республики Донбасса в процессе интеграции с РФ в 2019 году достигли большего, чем в предыдущие четыре года.

Луганская Народная Республика

Интеграция ЛДНР в российское социально-экономическое и культурное пространство в 2019 году происходила форсированными темпами. Кажется, невнятная политика 2015−2017 годов осталась позади. В Луганске и Донецке спешно синхронизируют республиканское законодательство с российским, выстраивают архитектуру власти.

Работы предстоит много — стыдно сказать, но все эти годы в республиках активно пользовались украинским законодательством. Законодательная база ЛДНР — это коктейль из украинских, российских и местных законов. В ДНР до сих пор пользуются Административным и Трудовым кодексами Украины. Что мешало заняться этой немаловажной работой раньше — загадка. Теперь предстоит наверстывать упущенное. Одновременно наводя порядок в налоговой системе, таможенном регулировании и других сферах, оптимизируя их под российское законодательство.

В начале 2020 года в ДНР приняли ряд концептуальных законов. Так, был принят закон «О государственной гражданской службе» (практически полная калька с российского). Также был, наконец, принят закон «О Верховном суде ДНР» и «О Судебном департаменте при Верховном суде ДНР».

Также в январе этого года в ДНР сделали большой шаг в сторону формирования полноценного и открытого правительства. Так, были внесены правки в «Закон о государственной тайне» и «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в ДНР». До 16 января все экономические, и в том числе бюджетные, показатели республики считались гостайной. Теперь в Донецке обещают публиковать бюджет (кстати, в 2020 году он в республике впервые годовой, а не поквартальный).

Mcxdnr.ru Сельское хозяйство ДНР

Сам закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в ДНР» был принят в 2019 году. Также в прошлом году приняли Гражданский кодекс, закон «О Центральном Республиканском банке ДНР» и норму об обязательном автостраховании.

Знаковым в 2019 году стало синхронное принятие в Луганске и Донецке закона «Об Общественной палате» на российский манер и закона «О государственной границе», решением которого границы ЛДНР стали пролегать по границам бывших Луганской и Донецкой областей. Данная мера многими была воспринята как пустое бахвальство, однако, учитывая тот факт, что когда законы в республиках принимаются одновременно — значит, это директива сверху, логичнее было бы считать это предупреждением Киеву.

Важной вехой можно считать повышение в 2019 году пособий и пенсий, а также зарплат бюджетникам и госслужащим, которое происходило в два этапа — 1 июля и 1 января 2020 года, причем каждый раз коэффициент повышения составлял 20−30%. Правительство обещает, что аналогичные повышения произойдут еще трижды — в январе 2021, в июле 2021 и в январе 2022 года. Также запланировано повышение зарплат шахтерам и металлургам.

Несмотря на истерику в соцсетях, вызванную небольшим подорожанием в республиках коммунальных услуг и энергоносителей, нужно признать, что рост коммунальных платежей на 200−300 рублей никак не может нивелировать уже состоявшийся рост доходов. Стоит отметить, что тарифы в ЛДНР даже после повышения в 3−4 раза ниже, чем в России или тем более на Украине.

Повышение зарплат работникам бюджетной сферы вновь сделало работу педагога, врача или библиотекаря привлекательной. Буквально в последний момент отток кадров был остановлен. Сегодня молодой специалист без дополнительной нагрузки получает около 11 тысяч рублей, в то время как ставка квалифицированного сотрудника составляет около 20 тыс. рублей.

Судьбоносным можно считать решение президента РФ Владимира Путина о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса. На сегодняшний день российские паспорта уже получили 227 тысяч жителей ЛДНР. Процесс постепенно вышел на достаточно приемлемый уровень — с такими темпами понадобится еще 4−5 лет, и республики будут преимущественно населены не просто русскими, а российскими гражданами.

Pmintek-dnr.ru Шахтёры ДНР

Хочется верить, что это обстоятельство будет предполагать заботу России о безопасности жизни и здоровья своих новоиспеченных граждан. Говоря проще — есть надежда, что боевые действия останутся в прошлом.

Да, сегодня это выглядит практически недостижимой мечтой. Но когда в феврале 2019 года в Луганске и Донецке заговорили о том, что скоро жители Донбасса получат российские паспорта, эту новость восприняли как глупую шутку. Так что есть основания надеяться на лучшее.