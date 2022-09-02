Всеволод Немов
Автор
Журналист, блогер.
Последние публикации
ВСУ целятся в жителей Донбасса минами «Лепесток» — фоторепортаж
«Кружит осенний листопад…» Эта фраза могла бы положить начало стихотворению или рассказу, если бы речь не шла об опасных минах «Лепесток», которыми киевские боевики целятся в мирных жителей Донбасса. Корреспондент ИА REGNUM в поездке по Донбассу своими глазами увидел, как коллеги обезвреживают их...
2 сентября 2022
«Нас не запугать!» — Донбасс ожил после массированной атаки ВСУ
Мирные жители Донецка (ДНР) возвращаются к привычной жизни после массированной атаки ВСУ. Город оживает: на улицах появляется всё больше флагштоков с реющими флагами России и ДНР, установке которых пытались помешать киевские боевики. ИА REGNUM публикует кадры, снятые в Донецке 24 августа. В...
24 августа 2022
ВСУ атаковали администрацию Пушилина — кадры с места обстрела
Несколько зданий, расположенные в центре Донецка, попали под обстрел со стороны ВСУ 23 августа. Киевские боевики нанесли удар по зданию администрации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. ИА REGNUM публикует кадры с места событий. Артиллерийский удар был нанесён по Ворошиловскому...
23 августа 2022
ОБСЕ бросила машины в Ростове-на-Дону. Сеть: «В Донбасс их передать»
Брошенные в марте 2022 года на Привокзальной площади в Ростове-на-Дону автомобили миссии ОБСЕ до сих пор стоят на парковке неподалёку от станции «Ростов-Главный». Интернет-пользователи считают, что бесхозные иномарки надо пустить в дело. К примеру, перекрасить и передать в Донбасс. «Передать...
11 августа 2022
Сеть: «США и есть вирус!» — Вашингтон мог запустить пандемию COVID-19
В том, что США приложили руку к созданию коронавируса и таким образом запустили пандемию COVID-19, в России уже, кажется, не сомневаются. Интернет-пользователи комментируют сообщение Минобороны РФ о том, что к возникновению нового коронавируса, вероятнее всего, причастно Агентство США по...
5 августа 2022
Сеть: «Потом каяться будут!» — Латвия уничтожит памятник Освободителям Риги
Ростовчане резко осудил заявление мэра столицы Латвии Мартиньша Стакиса о том, что памятник освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен. Власти приняли решение на том основании, что Музей оккупации не признал монумент художественной ценностью. В социальной сети «ВКонтакте» и...
4 августа 2022
Сеть: «Когда эти гады нажрутся?» — ростовчане возмущены повышением тарифов
Жители Ростовской области возмущены предложением донского губернатора Василия Голубева, которое касается повышения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2023 года до 9%. В социальной сети «ВКонтакте» интернет-пользователи выразили своё мнение, практически не стесняясь в выражениях. «Вася...
26 июля 2022
«Что за урод это сделал?» Сеть шокировало убийство семьи в Новошахтинске
Жители Ростовской области потрясены убийством семьи, случившимся 15 июля на улице Рабоче-Крестьянской в Новошахтинске. Предположительно, выстрелами из охотничьего ружья злоумышленник расправился с двумя женщинами, мужчиной и трёхлетним мальчиком. Маленькой девочке удалось выжить, однако ребёнок...
15 июля 2022
С «Азовстали» вывезли пленных. Сеть: «Фашисты! Их надо пешком гнать!»
На металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе сложили оружие 959 человек, за последние сутки в плен сдались 694 боевика, в том числе 29 раненых. Судьбу сдавшихся киевских боевиков должен решить суд, считает глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Часть пленных поместили на...
18 мая 2022
«Байден диктует, а плесень шестерит» — Зеленский предъявил претензии Турции
Украинский лидер Владимир Зеленский предъявил претензии Турции из-за её нейтральной позиции по ситуации на Украине и из-за приёма страной российских туристов. В интервью греческому общественному телевидению ERT он назвал такое поведение турецких властей недопустимым, если Анкара в будущем хочет...
2 мая 2022
Отказ от побратимства на Украине. Сеть: «Русский солдат освободит и Одессу»
С памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров Одессы власти киевского режима намерены снять указатели городов России. Это Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог. Ростовчане в социальных сетях, высказывая своё мнение по этому поводу, посоветовали далеко таблички не...
15 апреля 2022
Байден готов вылететь в Киев. Сеть: «Рамзан Кадыров, нe упусти шанc!»
Президент США Джо Байден заявил, что готов лично совершить визит в Киев. Об этом глава Белого дома сообщил 14 апреля в американском штате Мэриленд, общаясь с журналистами. Ростовчане с иронией отнеслись к заявлению Байдена. Общаясь в социальных сетях, они отметили, что здоровье и возраст президента...
15 апреля 2022
«Лишь бы содрать копейку с народа!» — ростовчане возмущены платным парком
Ростовчане недовольны сбором платы за пользование спортивными объектами на территории парка «Левобережный». Новые правила начнут действовать с 1 мая. Стоимость универсальной спортивной площадки, кортов для большого тенниса и столов для настольного тенниса, а также площадок для бадминтона, волейбола...
10 апреля 2022
«Дети будут скитаться, как бомжи» — о переполненной школе в Ростове-на-Дону
Стало известно, что в Ростове-на-Дону из-за дефицита школьных мест в микрорайоне Суворовский младшеклассников решено перевести в другие образовательные учреждения. Дети будут добираться на учёбу на школьном автобусе. Изменения в организации учебного процесса коснутся 600 детей — учеников третьих...
27 марта 2022
«Браво Путин! Восемь лет ада прошло» — ростовчане о признании ЛНР и ДНР
21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Государственная дума и Совет Федерации 22 февраля намерены ратифицировать договоры с республиками Донбасса о дружбе и сотрудничестве. В социальных сетях ростовчане активно обсуждают обращение главы...
22 февраля 2022
«Ростовский сити-менеджер на Марсе живёт?» — Сеть мечтает о росте зарплаты
Среднемесячная начисленная заработная плата в Ростове-на-Дону по итогам 10 месяцев 2021 года выросла почти на 12% и достигла 43,9 тыс. рублей. Такие данные приведены в отчёте о результатах деятельности главы администрации областного центра Алексея Логвиненко за 2021 год. В социальных сетях...
20 февраля 2022
«Его назвали земляным червяком?» — как сити-менеджер заблокировал ростовчан
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко занёс в черный список страницу жителей аварийного дома в переулке Кривошлыковском в Instagram. Теперь горожане не могут писать и комментировать сообщения сити-менеджера. Аккаунт был создан для того, чтобы люди могли держать связь с властями. В...
19 февраля 2022
«Адская Украина, сил уже на неё нет!» — ростовчане ждут жителей Донбасса
Жители Ростовской области готовы протянуть руку помощи братскому народу Донбасса. Интернет-пользователи активно обсуждают заявления главы ДНР Дениса Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника об эвакуации женщин, детей и пожилых людей. По мнению донского депутата Сергея Косинова («Справедливая Россия»)...
18 февраля 2022
«Публичный суд над классиками?» — Сеть о цитировании письма Тургенева
В Ростовской области началась судебная тяжба между Роскомнадзором и журналом Prosodia. Претензии ведомства связаны с публикацией отрывка из письма писателя Ивана Тургенева, адресованного публицисту Александру Герцену, в котором употребляется нецензурное слово. При этом из словаря Владимира Даля...
17 февраля 2022
«Грабят людей по всей стране» — ростовчан возмутил рост платы за капремонт
В Ростовской области начался сбор подписей против двукратного повышения тарифов на капитальный ремонт. Активисты считают рост платы безосновательным в условиях ухудшения социально-экономической ситуации в стране, роста инфляции, падения уровня жизни и реальных доходов граждан. В социальных сетях...
4 февраля 2022