Жители Ростовской области возмущены предложением донского губернатора Василия Голубева, которое касается повышения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2023 года до 9%. В социальной сети «ВКонтакте» интернет-пользователи выразили своё мнение, практически не стесняясь в выражениях.

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«Вася засиделся на посту губернатора, берега путает. Пора ему на пенсию», — считает Владимир С.

«Ну ничего. Скоро на коммуналку люди начнут брать кредит», — сетует Иван Г.

«Ростовский губернатор, даже язык не поворачивается его этим словно назвать. Зарплаты пусть повысит, да вернёт ветераном труда бесплатный проезд. Позорище так по-хамски поступить с нами, люди этого не заслужили», — высказался No’c Zen.

«Когда эти гады нажрутся?» — задался вопросом Валерий Ю.

«Наверное, дачу нужно расширить», — предположил Вячеслав У.

«Пусть сам их и платит, особенно с тем [плохим] качеством», — предлагает Анастасия Б.

«У Голубева надо забрать все деньги, давать ему зарплату в 15 тыс. рублей и посмотреть, как он будет оплачивать коммуналку и как долго он протянет», — отметила участница дискуссии Анюта М.

Официальный портал правительства Ростовской области Василий Голубев

«Не нажрутся всё, мало им», — раздосадована Альбина М.

«Не мелочись, Василий Юрьевич! Давай сразу всю пенсию отбирать. Назначь коммуналку каждому индивидуально, в сумме доходов», — обратился к руководителю региона Виктор Ш.

«А людям зарплату не хотите поднять?» — задал вопрос Андрей К.

«Долго сидит. Уже впадает в Байдена», — высказался Андрей В.

«Скоро люди с такими зарплатами будут на одну коммуналку работать», — пишет Kamilla K.

«А зарплаты не предложил поднять», — обратил внимание Игорь К.

«Это уже наглость, которая превышает все разумные пределы и рамки дозволенности. А с чего это он решил? Что-то улучшилось? А вы со своих зарплат, которые не поднимаются, как хотите, так и платите», — пишет Анна Р.

«Пусть работает за прожиточный минимум! Может, тогда будут думать о людях?» — не исключил Андрей Ж.

«Вы в своём уме? Не хватает вам на хлеб? Обнищал?» — спрашивает Оксана Ш.

«Что ж не на 90% сразу? И зачем ждать до 2023-го? Давай уже завтра», — сыронизировал Антон Р.

«Люди и так по уши в долгах из-за этой коммуналки», — написала Ольга И.

«Куда ещё повышать, когда зарплаты на том же уровне и осталась, а продукты питания и лекарства взлетели в три-семь раз?» — задаётся вопросом Вита С.

«А морда не треснет?» — спрашивает Ольга К.

«Дайте ему 10-15 тыс. рублей и детских подачку, чтобы детей одеть, обуть и накормить. И посмотрим, как этого хватит, чтобы ещё коммуналку оплатить», — предложила Любовь Д.

«А нельзя его самого понизить?» — пишет Rais G.

«Весь народ в нищету вгонят?» — посетовала Татьяна С.