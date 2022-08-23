Несколько зданий, расположенные в центре Донецка, попали под обстрел со стороны ВСУ 23 августа. Киевские боевики нанесли удар по зданию администрации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. ИА REGNUM публикует кадры с места событий.

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколки снаряда американской ракеты HIMARS

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколки снаряда американской ракеты HIMARS

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Артиллерийский удар был нанесён по Ворошиловскому району Донецка. По администрации главы ДНР киевские боевики целились, предположительно, американскими ракетами HIMARS. Пострадали верхние этажи здания. По жилым кварталам вдоль проспекта Ильича ВСУ стреляли из артиллерии НАТО снарядами калибра 155 мм. В окнах многоквартирных домов выбиты стёкла.

Ярослав Громов ИА REGNUM В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Воронка от снаряда

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколок снарядов НАТО калибра 155 миллиметров

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколок снаряда НАТО калибра 155 миллиметров

Ярослав Громов ИА REGNUM В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года

Пострадали жилые дома, здания и автомобили по улицам 25 лет РККА, Челюскинцев, 50 лет СССР и Артёма, на площади Нурмагомедова, по проспекту Дзержинского.

«Друга моего убили. Моего хорошего друга. Мы ехали по делам. Вот только меня забрал из Киевского района — и прилёт», — поделился сотрудник МЧС ДНР, попавший под обстрел ВСУ.

Ярослав Громов ИА REGNUM Ул. Артёма после ударов ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Ул. Артёма после ударов ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Ул. Артёма после ударов ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Ул. Артёма после ударов ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Ул. Артёма после ударов ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Ул. Артёма после ударов ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года

Повреждения получала гостиница Central.

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года

Как сообщает штаб территориальной обороны ДНР, число раненых мирных жителей при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 11 человек, 3 человека погибли.

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Волонтёр из России

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года

Ярослав Громов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года

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На месте организована работа экстренных служб. Пострадавшие госпитализированы.