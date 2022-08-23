Несколько зданий, расположенные в центре Донецка, попали под обстрел со стороны ВСУ 23 августа. Киевские боевики нанесли удар по зданию администрации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. ИА REGNUM публикует кадры с места событий.
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Осколки снаряда американской ракеты HIMARS
Ярослав Громов ИА REGNUM
Осколки снаряда американской ракеты HIMARS
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Артиллерийский удар был нанесён по Ворошиловскому району Донецка. По администрации главы ДНР киевские боевики целились, предположительно, американскими ракетами HIMARS. Пострадали верхние этажи здания. По жилым кварталам вдоль проспекта Ильича ВСУ стреляли из артиллерии НАТО снарядами калибра 155 мм. В окнах многоквартирных домов выбиты стёкла.
Ярослав Громов ИА REGNUM
В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Воронка от снаряда
Ярослав Громов ИА REGNUM
Осколок снарядов НАТО калибра 155 миллиметров
Ярослав Громов ИА REGNUM
Осколок снаряда НАТО калибра 155 миллиметров
Ярослав Громов ИА REGNUM
В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года
Пострадали жилые дома, здания и автомобили по улицам 25 лет РККА, Челюскинцев, 50 лет СССР и Артёма, на площади Нурмагомедова, по проспекту Дзержинского.
«Друга моего убили. Моего хорошего друга. Мы ехали по делам. Вот только меня забрал из Киевского района — и прилёт», — поделился сотрудник МЧС ДНР, попавший под обстрел ВСУ.
Ярослав Громов ИА REGNUM
Ул. Артёма после ударов ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Ул. Артёма после ударов ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Ул. Артёма после ударов ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Ул. Артёма после ударов ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Ул. Артёма после ударов ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Ул. Артёма после ударов ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года
Повреждения получала гостиница Central.
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года
Как сообщает штаб территориальной обороны ДНР, число раненых мирных жителей при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 11 человек, 3 человека погибли.
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Волонтёр из России
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года
Ярослав Громов ИА REGNUM
Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года