«Кружит осенний листопад…» Эта фраза могла бы положить начало стихотворению или рассказу, если бы речь не шла об опасных минах «Лепесток», которыми киевские боевики целятся в мирных жителей Донбасса. Корреспондент ИА REGNUM в поездке по Донбассу своими глазами увидел, как коллеги обезвреживают их подручными средствами.

Ярослав Громов ИА REGNUM Дорога на Лисичанск

Ярослав Громов ИА REGNUM Взорванный мост перед Лисичанском

Ярослав Громов ИА REGNUM Разрушенный ВСУ мост перед Лисичанском

Ярослав Громов ИА REGNUM Сгоревшее здание на въезде в Лисичанск

Противопехотные мины «Лепесток», применяемые ВСУ, запрещены к использованию Женевской конвенцией. Они очень коварны, так как их сложно заметить не только в траве, но и на асфальте, ведь они имеют схожий грязно-зелёный цвет. Эти мины станут куда опаснее осенью, когда начнёт опадать листва.

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколок мины

Ярослав Громов ИА REGNUM Мина «Лепесток» на расстрескавшемся асфальте

Ярослав Громов ИА REGNUM Мина «Лепесток» на пешеходном тротуаре

Ярослав Громов ИА REGNUM Фрагмент разорвавшейся мины «Лепесток»

Такими минами киевские боевики обстреляли не только Донецк. Опасные находки обнаружены и на въезде в Лисичанск (ЛНР). «Лепесток» малозаметен, а потому крайне опасен. Наступив на мину, взрослый человек может лишиться конечности, ребёнку неосторожность и невнимательность грозят гибелью.

Ярослав Громов ИА REGNUM Административное здание Лисичанскводоканала

Ярослав Громов ИА REGNUM Разрушенное здание в Лисичанске

Ярослав Громов ИА REGNUM Памятник Героям, павшим за власть Советов

Ярослав Громов ИА REGNUM Памятник зверски расстрелянным немецкими фашистами жителям Лисичанска

При падении «Лепестки» не разрываются, а ждут более сильного внешнего воздействия. Чтобы мина сдетонировала, больших усилий не нужно. Кто-то берёт автомобильную шину и толкает, чтобы боеприпас придавило весом и он разорвался. Кто-то берёт в руки кирпич или кусок асфальта. Затем, отойдя на безопасное расстояние, бросает тяжёлый камень на мину, пока она не сработает.

Ярослав Громов ИА REGNUM Ограждение автомобильной покрышкой мины «Лепесток»

Ярослав Громов ИА REGNUM Мина «Лепесток», огражденная автопокрышкой

Ярослав Громов ИА REGNUM Попытка обезвредить на расстоянии куском асфальта мину «Лепесток»

Однако безопаснее всего обратиться к сотрудникам МЧС ДНР и МЧС ЛНР с просьбой о разминировании взрывоопасных предметов. Ежедневно спасатели обезвреживают десятки мин «Лепесток».

Ярослав Громов ИА REGNUM Удачная попытка обезвредить мину «Лепесток»

Правда, сегодня этими минами уже никого не удивишь и все знают, как они выглядят. Многие обходят их стороной. Ни для кого не секрет, что эти действия ВСУ направлены против мирных жителей. Но каждый день люди задают себе и друг другу одни и те же вопросы: «За что? Почему им выпали такие страдания?»

Ярослав Громов ИА REGNUM Разбитая обстрелами заправка, вокруг которой рассыпаны мины «Лепесток»

Ярослав Громов ИА REGNUM Уничтоженная заправка на трассе