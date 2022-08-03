Ростовчане резко осудил заявление мэра столицы Латвии Мартиньша Стакиса о том, что памятник освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен. Власти приняли решение на том основании, что Музей оккупации не признал монумент художественной ценностью. В социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канале «Это Ростов» интернет-пользователи возмутились ситуацией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уничтожение истории

«Да что тут сказать. Ни ценностей, ни истории, ни уважения к народной памяти у них нет. Такими будут и их дети. Что с ними будет дальше, время покажет», — написал Виталий К.

Руслан Г. назвал власти Риги поклонниками и сторонниками латышского легиона «Ваффен СС».

«Крысы. На своих же ветеранов гадят. Потом каяться будут», — уверен Алексей Т.

«Для начала им можно газ перекрыть. Затем нефть перестать поставлять, которую латыши перепродают в Европу. Затем зерно, удобрения, минералы и так далее», — предложил Максим Н.

«Долги сначала пусть вернут! При выходе из СССР каждая республика обязана была выплатить долги России», — ответила Наталья С.

Kalnroze Композиция «Мать-Родина». Памятник освободителям Риги. Латвия

«Да гниды», — написал Сергей Л.

«Латышские власти давно уже уничтожают память наших предков, а точнее — всю историю», — сетует Юрий Р.

«Больные люди», — пишет Сергей М.

«Будет место для памятника новым освободителям», — уверена Елена Р., имея в виду Вооружённые силы России

«Твари», — пишет Павел К.

«Вот сволочи», — негодует Александр К.

«А кто Берлин взял штурмом? Американцы, что ли? Красная армия!» — напоминает властям Риги Алина.

«Как таких уродов земля носит?» — задалась вопросом Юлия.

«Хотят уничтожить историю, чтобы другие поколения не знали ничего!» — разозлилась Анна С.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня уровень русофобии в странах Прибалтики зашкаливает. Как отмечал ранее один из политологов, «сумасшествие поглотило руководство Латвии, принимающее такие решения».