Среднемесячная начисленная заработная плата в Ростове-на-Дону по итогам 10 месяцев 2021 года выросла почти на 12% и достигла 43,9 тыс. рублей. Такие данные приведены в отчёте о результатах деятельности главы администрации областного центра Алексея Логвиненко за 2021 год. В социальных сетях ростовчане активно обсуждают эту новость, в основном задаваясь вопросами, где такие высокие зарплаты предлагают.

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При этом горожане не забыли, как глава администрации Ростова-на-Дону на встречу с жителями аварийных домов, которые потребовали переоценки квартир, пришёл в дорогой кепке. Стоимость головного убора в интернет-магазине достигает 700 евро, или около 60 тыс. рублей, в бутике — почти 75 тыс. рублей.

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Официальный портал городской думы и администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко

«Да на неё даже кепку не купить», — сетует Лара М.

«[Такая зарплата] у друзей Логвиненко», — предположил подписчик паблика «Ростов Главный» в Instagram.

«Интересно, у кого [такая зарплата]? Педагогам обещал [губернатор Василий] Голубев повысить оклады на 50%, а воз и ныне там», — привёл пример ещё один участник дискуссии.

Donland.ru Василий Голубев

«Можно список вакансий с такими зарплатами в личку? Завтра же брошу [работу] и устроюсь», — отреагировала ростовчанка.

«За это враньё они когда-нибудь будут нести ответственность?» — задалась вопросом Наталья Л.

«Это в каком городе [такие зарплаты]?» — пытается выяснить комментатор.

«Если зарплата будет 200 тысяч, то страшно представить, сколько хлеб будет стоить!» — предположила Алла Х.

«Может, это зарплата в Ростове Великом?» — предполагает подписчик паблика.

«У кого она выросла? У людей, наоборот, бонусную часть и премии срезали. В разных реальностях живем», — сетует участник дискуссии.

«Интересно, где он живет? И где это такие зарплаты?» — задалась вопросом Елена Г.

«И моя зарплата за январь плачет в сторонке — 11 тыс. рублей», — приводит пример ростовчанин.

«Это отчёт главы администрации или реклама новой серии «Ералаша»?» — пытается найти ответ Кирилл.

«А для кого эта статистика выкладывается?» — спрашивает Арсен С.

«Где мои деньги?» — не может найти ответ Галина К.

«Когда на лыжах катаешься, и не то в голову приходит», — считает Алекс А.

«Средняя температура по больнице, включая морг», — не верит отчёту подписчица.

«Я работаю на полставки и получаю чистыми 6 тысяч рублей. Не хочет ли Логвиненко доплачивать мне до ½ средней — 16 тысяч рублей? Ладно уж, и без копеек согласна», — адресует сити-менеджеру вопрос Ольга М.

«Какой бесстыжий! Наверняка знает, что это не так! И тем не менее подтверждает!» — высказалась Тамара.

«Депутатам зарплату, что ли, подняли?» — спрашивает Алекс И.

«А цены на продукты?» — привела пример Надежда З.

«Только цены растут, больше ничего», — вторит ей участница дискуссии.

«Он с ценником кепки просто перепутал», — иронично заметил интернет-пользователь.

«Ух ты, это правда? С какого года?» — уточняет Наталья Ч.

«Во насмешил», — написал горожанин.

«Многие работники бюджетных организации и за три месяца столько не зарабатывают», — уверен комментатор.

«Он в каком измерении живёт?» — задаёт вопрос Ирина К.

«Через месяц он скажет, что это в долларах», — не исключил Борис.

«Он на Марсе живёт», — считает ещё один ростовчанин.

«Средняя зарплата должна быть не менее одной «кепки». А в идеале — две!» — уверен Роман Р.