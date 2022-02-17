В Ростовской области началась судебная тяжба между Роскомнадзором и журналом Prosodia. Претензии ведомства связаны с публикацией отрывка из письма писателя Ивана Тургенева, адресованного публицисту Александру Герцену, в котором употребляется нецензурное слово. При этом из словаря Владимира Даля следует, что слово *** в XIX веке употребляется в том же значении, что и слово «ублюдок», содержащее тот же корень, — «внебрачный ребенок». За цитирование классика издание могут оштрафовать. Интернет-пользователи в социальных сетях высказали своё мнение, раскритиковав нападки ведомства.

Илья Репин. Портрет писателя Ивана Сергеевича Тургенева (фрагмент). 1874

«Вот оно — пристальное прочтение!» — прокомментировала в Facebook Ольга А.

«Очень сочувствую», — высказал слова поддержки Леонид Ю.

«Ну и ну. Пусть всё обойдётся!» — пожелала Юлия П.

«Скоро классику нашу под нож цензора пустят!» — считает Юрий А.

«Прекрасные какие надзиратели», — заметил Юрий С.

«Бред какой-то. Удачи!» — написала Алина В.

«Можно также указать, что это слово Тургенев использовал в романе «Новь», вполне себе признанном классикой», — привёл пример Лев О.

«Ресурс «Национальный корпус русского языка» выдаёт это слово в текстах русских писателей аж на трёх страницах. От [Александра] Пушкина, Ивана Шмелёва до [Сергея] Довлатова. Кого штрафовать будем?» — задалась вопросом Галина К.

«Роскомнадзору надо наложить штраф на потомков писателей», — отметила Юлия Б.

«И ведь только вчера читал про слово *** у [Льва] Толстого», — написал Андрей Р.

«Удачи в суде. Если будет штраф, то внесу немного денег в фонд журнала. Впрочем, мне и так его давно хотелось поддерживать. Красивый проект. Тому, кто написал донос, — моё неуважение», — высказалась Наталья С.

«Просто удивительное время. [Иосифа] Бродского, видимо, по их мнению, вообще не печатать и не подвергать анализу. А про классика [Ивана] Баркова можно забыть», — сетует Дмитрий Р.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Бюст Владимира Даля в Евпатории

«Получается, и слово «употреблять» нельзя употреблять», — считает Aleksandr P.

«Хммм. В житии протопопа Аввакума корень этого слова встречается неоднократно. Я эту деталь хорошо запомнил, когда читал полный текст», — привёл пример Тихон С.

«К сожалению, на данный момент, история вполне типичная. Оборотная сторона цифровизации. Поддерживаю вас», — написал Игорь К.

«Какой абсурд!» — прокомментировала Людмила Д.

«Кошмар на пустом месте. Удачи вам в суде!» — отметил Евгений Р.

«Что за бред? В прозе Дины Рубиной такие слова на каждой странице встречаются. «Бабий ветер», — советует перечитать Elena D.

«Маразм крепчает!» — прокомментировал Ian P.

«Бред!!! Владимир Иваныч Даль вообще слово на [букву] *** считал литературным, и нас этому учили в советской школе!» — написал Андрей К.

«Возьмём жёлтый советский двухтомник Маяковского. В одном случае точки поставлены (где «с хулиганом»), а в другом — слово полностью (где про ананасовую воду)», — привёл ещё один пример Александр Р.

«Публичный суд над классиками?! Эдак и до костров дойдем», — не исключил Александр С.

«Как достала эта дурацкая цензура», — высказался Николай П.