Мирные жители Донецка (ДНР) возвращаются к привычной жизни после массированной атаки ВСУ. Город оживает: на улицах появляется всё больше флагштоков с реющими флагами России и ДНР, установке которых пытались помешать киевские боевики. ИА REGNUM публикует кадры, снятые в Донецке 24 августа.

Ярослав Громов ИА REGNUM
Памятник Ленину в Донецке
Ярослав Громов ИА REGNUM
«Донецк непокорённый»
Ярослав Громов ИА REGNUM
Флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Ярослав Громов ИА REGNUM
Украшение главной площади Донецка к Дню города
Ярослав Громов ИА REGNUM
Реющие флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Ярослав Громов ИА REGNUM
Памятник Ленину в Донецке

В Донбассе и на освобождённых территориях б. УССР продолжаются работы по восстановлению социально-гуманитарной сферы. В учреждения здравоохранения обратились около 8 тыс. человек. Важным событием стал запуск в эфир объектов связи в Мариуполе. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Наряду с этим дорожные работы были развёрнуты на автомобильных дорогах «Великая Новоселка — Амвросиевка» и «Мариуполь — Урзуф», а на железнодорожных станциях «Волноваха», «Мариуполь», «Красный Лиман» и перегоне «Карань — Урзуф» восстанавливали железнодорожные пути.

Ярослав Громов ИА REGNUM
Украшение главной площади Донецка к Дню города
Ярослав Громов ИА REGNUM
Работа коммунальных служб города Донецка
Ярослав Громов ИА REGNUM
Установка флагштоков
Ярослав Громов ИА REGNUM
Работа коммунальных служб города Донецка
Ярослав Громов ИА REGNUM
Флагштоки
Ярослав Громов ИА REGNUM
Установка флагштоков с флагами России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Ярослав Громов ИА REGNUM
Работа коммунальных служб города Донецка

Несмотря на возникающие трудности, связанные с отсутствием электроэнергии и воды, жители Донецка настроены позитивно. Они верят, что в недалёком будущем забудут об обстрелах, как о страшном сне.

«Нас не запугать! Пусть бандеровцы это знают и запомнят навсегда! Мы любим наш Донбасс и верим, что справедливость восторжествует!» — поделилась мирная жительница Донецка.

Ярослав Громов ИА REGNUM
Установка флагштоков с флагами России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Ярослав Громов ИА REGNUM
Установка флагштоков с флагами России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Ярослав Громов ИА REGNUM
Реющие флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке
Ярослав Громов ИА REGNUM
Площадь Ленина в Донецке
Ярослав Громов ИА REGNUM
Сотрудники коммунальных служб города Донецка
Ярослав Громов ИА REGNUM
Реющие флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 августа несколько жилых домов и зданий, расположенные в центре Донецка, попали под обстрел со стороны ВСУ. Киевские боевики нанесли удар ракетами HIMARS по зданию администрации Донецкой Народной Республики. Натовской артиллерией была повреждена гостиница, в которой останавливались журналисты. ИА REGNUM публиковало кадры с места событий.

Ярослав Громов ИА REGNUM
Сегодня поступали сообщения о минировании ТЦ «Континент» в Донецке
Ярослав Громов ИА REGNUM
Недалеко от ТЦ «Континент», Донецк
Ярослав Громов ИА REGNUM
Граффити «Новороссия» на улице Донецка
Ярослав Громов ИА REGNUM
Недалеко от ТЦ «Континент», Донецк