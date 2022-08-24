Мирные жители Донецка (ДНР) возвращаются к привычной жизни после массированной атаки ВСУ. Город оживает: на улицах появляется всё больше флагштоков с реющими флагами России и ДНР, установке которых пытались помешать киевские боевики. ИА REGNUM публикует кадры, снятые в Донецке 24 августа.

Ярослав Громов ИА REGNUM Памятник Ленину в Донецке

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

Ярослав Громов ИА REGNUM Флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке

Ярослав Громов ИА REGNUM Украшение главной площади Донецка к Дню города

Ярослав Громов ИА REGNUM Реющие флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке

Ярослав Громов ИА REGNUM Памятник Ленину в Донецке

В Донбассе и на освобождённых территориях б. УССР продолжаются работы по восстановлению социально-гуманитарной сферы. В учреждения здравоохранения обратились около 8 тыс. человек. Важным событием стал запуск в эфир объектов связи в Мариуполе. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Наряду с этим дорожные работы были развёрнуты на автомобильных дорогах «Великая Новоселка — Амвросиевка» и «Мариуполь — Урзуф», а на железнодорожных станциях «Волноваха», «Мариуполь», «Красный Лиман» и перегоне «Карань — Урзуф» восстанавливали железнодорожные пути.

Ярослав Громов ИА REGNUM Украшение главной площади Донецка к Дню города

Ярослав Громов ИА REGNUM Работа коммунальных служб города Донецка

Ярослав Громов ИА REGNUM Установка флагштоков

Ярослав Громов ИА REGNUM Работа коммунальных служб города Донецка

Ярослав Громов ИА REGNUM Флагштоки

Ярослав Громов ИА REGNUM Установка флагштоков с флагами России и ДНР на площади Ленина в Донецке

Ярослав Громов ИА REGNUM Работа коммунальных служб города Донецка

Несмотря на возникающие трудности, связанные с отсутствием электроэнергии и воды, жители Донецка настроены позитивно. Они верят, что в недалёком будущем забудут об обстрелах, как о страшном сне.

«Нас не запугать! Пусть бандеровцы это знают и запомнят навсегда! Мы любим наш Донбасс и верим, что справедливость восторжествует!» — поделилась мирная жительница Донецка.

Ярослав Громов ИА REGNUM Установка флагштоков с флагами России и ДНР на площади Ленина в Донецке

Ярослав Громов ИА REGNUM Установка флагштоков с флагами России и ДНР на площади Ленина в Донецке

Ярослав Громов ИА REGNUM Реющие флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке

Ярослав Громов ИА REGNUM Площадь Ленина в Донецке

Ярослав Громов ИА REGNUM Сотрудники коммунальных служб города Донецка

Ярослав Громов ИА REGNUM Реющие флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 августа несколько жилых домов и зданий, расположенные в центре Донецка, попали под обстрел со стороны ВСУ. Киевские боевики нанесли удар ракетами HIMARS по зданию администрации Донецкой Народной Республики. Натовской артиллерией была повреждена гостиница, в которой останавливались журналисты. ИА REGNUM публиковало кадры с места событий.

Ярослав Громов ИА REGNUM Сегодня поступали сообщения о минировании ТЦ «Континент» в Донецке

Ярослав Громов ИА REGNUM Недалеко от ТЦ «Континент», Донецк

Ярослав Громов ИА REGNUM Граффити «Новороссия» на улице Донецка