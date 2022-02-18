«Его назвали земляным червяком?» — как сити-менеджер заблокировал ростовчан
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко занёс в черный список страницу жителей аварийного дома в переулке Кривошлыковском в Instagram. Теперь горожане не могут писать и комментировать сообщения сити-менеджера. Аккаунт был создан для того, чтобы люди могли держать связь с властями. В социальных сетях горожане активно обсуждают случившееся и пытаются понять мотивы поступка главы администрации Ростова-на-Дону.
«А типа до этого был лицом к городу и горожанам», — заметила участница паблика «Ростов главный» в соцсети «ВКонтакте» Елена Д.
«Возможно, они ему гадости писали? Называли лягушкой и земляным червяком?» — предполагает April S.
«В паблике правительства Ростовской области блокируют жителей, в ЦУР Ростовской области — тоже, да и [глава региона] Василий Голубев этим постоянно грешит», — привела пример Алина К.
«За Логвиненко ростовчане не голосовали, потому что выборов мэра города больше нет. Его «выбрала» узкая группа лиц на закрытом заседании», — напомнил участникам обсуждения Иван И.
«Может, там какая-то «выгодная инвестиция» от «очень серьёзных людей» горит?» — предполагает причину борьбы за аварийный дом Влада Б.
«С домом, конечно, жуть какая-то творится: люди на эмоциях, рядом перспективный к застройке пустырь. А почему нельзя открыто сказать про инвесторов и не предложить людям жильё в этом же районе, а не в микрорайоне Суворовском?» — задалась вопросом подписчица.
«По факту есть ущерб для жителей и выгода для будущего инвестора, ну, может быть, и город в лице кого-то что-то приобретет, но горожанам выгоды никакой нет даже теоретически», — отметил Сергей В.
«Нам же не показывают проект и не говорят, почему так упорно нужно это место. За неимением фактической информации можно что угодно додумывать. Как хорошее, так и плохое», — предположила участница дискуссии.
«Ничего удивительного. Всё как обычно в этой замечательной стране», — заметил Михаил Р.
«Решил таким образом проблему», — написала Анита З.
«Напишите президенту — он призывал чиновников общаться с народом в соцсетях. Покажите, как чиновник уважает президента и его просьбы. В администрации президента нормально и оперативно реагируют на самодурство чиновников в регионах», — предлагает Вера А.
«Место козырное. Неудивительно», — отметил Михаил О.
«Он должен заниматься проблемами своего населения, а ему не до людей», — заметил Макс Р.
«Не хочет решать, хочет только отжать», — высказал своё мнение Тагир В.
«Предлагаю всем его внести в чёрный список», — написал Александр Н.
«Ему бы только ларьки сносить», — считает Николай Ф.
«Логвиненко нужно выгнать. Для города не делает ничего», — сетует Сергей А.