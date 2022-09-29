Владимир Сывороткин

Автор

Доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. С 1994 года председатель программного комитета Всероссийского междисциплинарного семинара (конференции) геологического и географического ф-тов МГУ имени М. В. Ломоносова «Система Планета Земля». Председатель секции «Дегазация Земли» Московского общества испытателей природы (МОИП). В 1976 окончил с отличием геологический факультет МГУ по кафедре Исторической и региональной геологии, в 1979 — аспирантуру там же. С 1979 по 1992 год проводил полевые исследования на вулканах Камчатки и Курильских островов. В 1990 году предложил «водородную» концепцию разрушения озонового слоя, а затем на её базе создал «дегазационную концепцию глобальных катастроф», которую защитил в 2003 году как докторскую диссертацию по теме «Экологические аспекты дегазации Земли». Автор 360 научных публикаций, из них 15 личных и коллективных монографий. 130 выступлений в СМИ.