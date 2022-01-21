Первый месяц 2022 года оказался щедрым на погодные аномалии рекордного уровня. Таким образом, он продолжил тренд развития климатической системы планеты, проявившийся отчетливо еще 15−20 лет назад. В средних широтах обоих полушарий области аномальной погоды представляют собой лоскутное одеяло перемежающихся территорий регионального масштаба. При этом контактируют зоны с резко контрастными — условиями (аномальный холод — аномальное тепло). На границах таких зон генерируются аномальные ливневые (дождь, снег) осадки, а также шквалы, бури, ураганы. Контролируются зоны аномальной погоды зонами аномального содержания озона. Во времени контрастность сопряженных аномалий озона, и, соответственно, аномалий погоды нарастает, что фиксируется ежегодно сообщениями метеорологов о рекордных показателях погодных аномалий. В первую очередь это касается суточных рекордов, которые активно обновляются в последние годы, но в то же время оказываются сопоставимыми с погодными рекордами давно прошедшего времени (многие десятки лет). Именно на такой эскалатор погодных рекордов уверенно ступил прошедший январь.

Exp-studies.tor.ec.gc.ca Рис. 1. Глобальные аномалии общего содержания озона (ОСО) 1 января 2022 г

Аномальное тепло в Южной Европе1 января 2022 года

Конец 2021 и начало 2022 года проходит в Испании в условиях аномально теплой погоды: на этой неделе сразу в нескольких городах на Пиренейском полуострове были зафиксированы рекордные температурные показатели. Об этом информирует The Guardian. Так, в Бильбао, расположенном на севере Испании, столбики термометров достигли абсолютного максимума с 1947 года — момента, когда здесь начался вестись учет. Воздух прогрелся до 24,7°C. В находящейся неподалеку от столицы Испании Мадрида Сеговии температура поднялась до 22,7°C. Это максимальный показатель с 1920 года. Рекордное тепло зафиксировано и в соседней Авиле — 20,2°C, что является самым высоким уровнем с 1983 года. Метеорологи отмечают: такие температурные показатели не являются нормой, они характерны для апреля, но не для декабря и января. Аномальное тепло наблюдается и в Италии. В частности, в Риме в первый день нового года столбики термометров будут на уровне 18 °C. Италия и Франция находятся во власти антициклона высокого давления. Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин в Альпах. «Повышенная температура в сочетании с сильным ветром создают условия для схода лавин», — сообщают метеорологи. В настоящее время в Альпах на высоте 1600 метров температура воздуха в районе 15 °C. Даже в ночное время суток показатели не опускаются ниже 10 °C, что крайне необычно. Горнолыжные курорты на высоте до 2000 метров лишены снега. Из-за теплой погоды отсутствует возможность производить искусственный снег.

На Рис. 1 мы видим, что вышеописанные зоны аномального тепла по времени и месту совпадают с обширной отрицательной аномалией общего содержания озона (ОСО) с центром, расположенным над Италией, где дефицит ОСО достигает 20%.

Алгоритм возникновения таких аномалий описывался нами неоднократно, тем не менее, повторим его. Выделение глубинного водорода согревает приземный воздух на несколько градусов и синхронно разрушает озоновый слой над Европой. Давление нагретого воздуха падает и создается градиент давления относительно антициклонических масс воздуха, расположенных на севере Африки. Горячие африканские антициклоны втягиваются под озоновые аномалии Европы, принося сюда аномально высокую (до 29 °C во Франции) погоду. Вынос тепла из Африки в Европу в зимнее время не проходит бесследно, так как здесь замыкается ячейка Гадлея — элемент планетарной циркуляции тропосферных воздушных масс, которая начинается на экваторе. Здесь теплый и влажный воздух поднимается до тропопаузы, остывает и сбрасывает влагу. Холодный и сухой, а значит, и тяжелый воздух (антициклоны) опускается в районе 20°-40° с.ш. (планетарный пояс пустынь). В летнее время спустившийся сверху холодный воздух быстро нагревается, а в зимнее время он нагреться не успевает, особенно в ситуации, когда уже нагретый воздух перемещается к северу под озоновые дыры.

Аномальное похолодание в Египте и Саудовской Аравии

В Африку приходит холодная погода, усугубленная положительными аномалиями ОСО, как и произошло 1 января этого года (Рис.1).

Рис. 1. Глобальные аномалии общего содержания озона (ОСО) 1 января 2022 г.

На Рис. 1 нам пришлось использовать глобальную карту озоновых аномалий для того, чтобы показать положительную аномалию ОСО, протянувшуюся широтной полосой по северу Африки и Аравийскому полуострову, которая на карте Северного полушария видна не полностью.

1 января в Хургаде, расположенной на берегу Красного моря, прошла гроза, сопровождавшаяся сильными осадками, включая снег и град. Очевидцы и туристы сняли погодные сюрпризы на видео. На кадрах в соцсетях видно, что городские улицы засыпало довольно плотным белым покрывалом, а с неба продолжают лететь обильные осадки. Аномалия привела к тому, что туристы были вынуждены искать для себя теплую одежду. Также снег на Новый год выпал и в Саудовской Аравии. Многие саудиты впервые в жизни увидели это природное явление.

Описанный катаклизм (гроза, обильные осадки) был вызван контактом различных по РТ-условиям воздушных масс — холодных и сухих африканских и теплых и влажных средиземноморских.

Аномальный снегопад в Москве 9−10 января

Последствия снегопада в Москве сегодня, 10 января 2022 года. Еще несколько дней назад представители Гидрометцентра России опубликовали информацию о том, что Москву ждет снегопад. Прогноз синоптиков воплотился в реальность. Снегопад и метель начались в российской столице вечером в воскресенье 9 января 2022 года. В отдельных районах Москвы всего за несколько часов выпало до двух сантиметров осадков в виде снега. Очищать российскую столицу от последствий снегопада будет максимальное число техники и бригад ручной уборки.

Exp-studies.tor.ec.gc.ca Рис. 2. Озоновые аномалии в Северном полушарии 10 января 2022 г

На озоновой карте за 10 января (Рис. 2) мы видим мощную положительную аномалию ОСО, воздух под которой аномально холодный. Он является конденсатором атмосферной влаги, поступающей с юга из области отрицательных аномалий ОСО. Теплый и влажный южный воздух наплывает на холодный, влага конденсируется и превращается в снег.

Аномальное тепло и рекордно низкое давление в Москве 14 января

14 января 2022. В Москве не наблюдалось такого низкого давления на протяжении 75 лет. В Москве установилось рекордно низкое давление. Ее вызвал циклон «Эльза», который обрушил фон атмосферного давления ниже «барического плинтуса». В качестве него выступает рекордно низкое для этого дня атмосферное давление, которое было зафиксировано в 1948 году, написал ранее на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его заявление подтверждают на главной метеостанции ВДНХ в Москве. К полудню атмосферное давление на станции понизилось до 719,9 миллиметра ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости». Это абсолютный рекорд для этого дня. Последний раз такое низкое давление фиксировалось только в 1948 году, когда оно достигло 720,5 миллиметра ртутного столба.

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Метель и порывистый ветер: синоптики предупреждают жителей столичного региона об очередном снежном ударе в выходные. Только за сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. До критических значений опустилось атмосферное давление. Всему виной атлантический циклон, который стремительно пронесся над мегаполисом.

Погода сегодня показала, насколько она может быть капризной . Еще с утра все таяло, и под ногами были сплошные лужи, но уже сейчас столбик термометра медленно опускается. Потихоньку подмораживает, и некоторые улицы превратились буквально в настоящий каток.

При этом с неба сыпать не перестало. Мелкий моросящий дождь продолжался весь день. В итоге на дорогах и тротуарах образовалась скользкая снежная каша: ни пройти, ни проехать. Некоторые дороги полностью затопило. На городских трассах — десятки аварий.

Массовое ДТП — на Дмитровском шоссе. Из-за обледенелого асфальта столкнулись семь автомобилей. На данный момент известно о двух пострадавших.

Кадры потопа прислали покупатели одного из столичных торговых центров. Талая вода с улицы хлынула на подземный паркинг и преградила выход на стоянку. Коммунальные службы буквально сбиваются с ног, устраняя последствия непогоды. Сотрудники Мосводостока в экстренном порядке весь день прочищают ливневки и решетки водоприемников.

Целый десант дворников с лопатами и снегоуборщиками расчищал пешеходные дорожки в городе и обрабатывал их противогололедными средствами. А промышленные альпинисты тем временем в спешном порядке освобождали кровли от снега и наледи.

рекордно низкие 719 миллиметров ртутного столба (Выделено нами — В.С.). Последний раз подобные показатели были в 1948 году. По словам медиков, это весьма чувствительно ударило по самочувствию метеозависимых людей. Резкие скачки температуры не могли не сказаться и на атмосферном давлении. Городские метеостанции зафиксировали(Выделено нами — В.С.). Последний раз подобные показатели были в 1948 году. По словам медиков, это весьма чувствительно ударило по самочувствию метеозависимых людей.

Exp-studies.tor.ec.gc.ca Рис. 3. Озоновые аномалии в Северном полушарии 14 января 2022 г

Аномальные снегопады в Турции, Греции и в Краснодарском крае

Афины объявили выходной из-за снегопада, а Turkish Airlines продлили приостановку рейсов в аэропорту Стамбула до 26 января.

Природный катаклизм в виде обильного снегопада внес коррективы в спокойную и размеренную жизнь таких теплых стран, как Турция и Греция. С 21 января (здесь и далее по тексту даты выделены нами — В.С.) метель преимущественно бушует на северо-западе Турции, сильнее всего от непогоды пострадал Стамбул. В аэропорту этого города Turkish Airlines продлила приостановку всех рейсов до 00:00 26 января. В результате в Стамбуле застряли порядка двух тысяч туристов из России. В Греции же и вовсе из-за непогоды 25 января объявили выходным днем.

Турция. В этой стране непогода наблюдается с 21 января, преимущественно на северо-западе. Особенно сильно стихия ударила по столице. Властям Стамбула даже пришлось запретить жителям использовать личный автотранспорт до 13:00 во избежание транспортного коллапса. В нескольких районах Мраморного моря в среднем уже выпало до 50−60 сантиметров снега.

Также осадки выпали в некоторых центральных провинциях Турции. Кроме того, 25 января снег впервые за 29 лет был замечен в курортной Анталье на юге Турции. В ближайшее время синоптики обещают осадки в Мармарисе и Бодруме.

Тысячи пассажиров в аэропорту Стамбула оказались заблокированы из-за снегопада. Все рейсы в воздушной гавани были отменены, а также закрыты дороги, ведущие в аэропорт. Проведена эвакуация пассажиров, застрявших в самолетах на взлетно-посадочных полосах.

24 января из-за сильных порывов ветра обрушилась крыша одной из построек грузового терминала в аэропорту Стамбула. Обошлось без пострадавших. Городские власти ранее временно закрыли движение по проливу Босфор. Причиной этого решения стала плохая видимость. Пока Turkish Airlines продлили приостановку всех рейсов в аэропорту Стамбула до 00:00 26 января, но не исключено, что из-за плохой погоды запрет на полеты будет действовать еще несколько дней.

Мэрия Стамбула заверила горожан, что коммунальники работают без перерывов, чтобы улучшить ситуацию на дорогах. Власти рекомендовали всем жителям регионов, где продолжаются снегопады, по возможности оставаться дома и не выходить на улицу. Синоптики прогнозируют, что сильные осадки в столице Турции продлятся до 26 января.

Греция. На Грецию 24 января обрушился циклон «Элпис» («Надежда»). Он принес с собой обильные снегопады и сильное похолодание. После обрыва проводов, на которые упали стволы и ветки деревьев, без электричества и интернета остались около десятка районов Афин и пригородов на севере. Пока многие дома остаются без отопления.

В настоящий момент на дорогах Греции образовались многокилометровые пробки, не работают аэропорты и вокзалы. В частности, из-за снегопада на национальной автотрассе «Аттики одос» заблокированы пять тысяч водителей. Многие люди находятся в снежной ловушке уже более 12 часов.

Министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис объявил, что снегопад буквально парализовал Грецию, поэтому 25 января объявлено выходным днем. На помощь коммунальным службам брошены пожарные, полиция и военные. Отмечается, что в ряде районов страны закроют детсады, школы, университеты. Будут открыты лишь продовольственные магазины и аптеки.

Краснодарский край. В 34 городах и районах Краснодарского края 22 января в связи с непогодой был введен режим повышенной готовности. Ситуация осложнялась снегом, ливнем, а также порывами ветра до 25 метров в секунду. В аэропорту Краснодара из-за непогоды было задержано несколько рейсов, пассажирам пришлось ждать вылета в терминале. Воздушная гавань была закрыта до полудня 24 января для противообледенительной обработки самолетов и очистки взлетных полос от снега. Кроме того, в центре Сочи прошел сильный снегопад. В регионе из-за снегопадов было ограничено движение грузовиков через Молдовановский перевал на федеральной автодороге М-4 «Дон», там наблюдалось скопление приблизительно из 120 грузовиков. Из-за непогоды было приостановлено автомобильное движение в районе Шаумянского перевала на трассе «Майкоп — Туапсе». Более 33 тысяч жителей Краснодарского края и Адыгеи оставались без электроснабжения из-за аварий, которые произошли на фоне непогоды — мокрого снега и ветра.

Вышеприведенный текст, несмотря на несколько хаотичное изложение последовательности развития синоптических событий в указанных регионах, все-таки позволяет сделать следующий вывод. Аномальный холод и обильные снегопады в южных регионах развивались в период с 21 по 25 января в связи возникновением над территорией Польши положительной аномалии ОСО (Рис. 4) и дальнейшим ее смещением на восток и одновременно расширением на юг (Рис. 5−8).Холодная положительная аномалия послужила конденсатором влаги, поступающей к ней со стороны прилегающих отрицательных аномалий ОСО вместе с теплым и влажным воздухом.

Exp-studies.tor.ec.gc.ca Рис. 4. Озоновые аномалии в Северном полушарии 14 января 2021 г

Exp-studies.tor.ec.gc.ca Рис. 5. Озоновые аномалии в Северном полушарии 22 января 2022 г

Exp-studies.tor.ec.gc.ca Рис. 6. Озоновые аномалии в Северном полушарии 23 января 2022 г

Exp-studies.tor.ec.gc.ca Рис. 7. Озоновые аномалии в Северном полушарии 24 января 2022 г

24.01.2022

Стали известны детали природной аномалии, которой в теплом Краснодарском крае не было никогда. Впервые за всю историю метеонаблюдений в регионе выпало больше 40 сантиметров снега. Дважды закрывался местный аэропорт. Огромные сугробы парализовали не только автомобильное, но и железнодорожное сообщение.

Поезда, кажется, не едут, а плывут по снежному насту. Чтобы просто выйти из вагона на своей остановке, нужно приложить немало усилий. Новые кадры из Краснодара после рекордного снегопада. В Туапсинском районе несколько населенных пунктов остались без воды. Чтобы приготовить еду, приходится топить снег в кастрюлях. Его столько, что не выдерживают даже деревья — они с треском падают на припаркованные машины. На дорогах десятки аварий. Некоторые водители и вовсе не могут тронуться с места. Вытаскивать их помогают даже трамваи. Из-за рекордного снегопада сегодня в Краснодаре объявлен выходной для всех школьников. В течение дня коммунальщики должны будут расчистить подходы к образовательным учреждениям, чтобы уже на следующий день дети смогли без проблем попасть на учебу.

Exp-studies.tor.ec.gc.ca Рис. 8. Озоновые аномалии в Северном полушарии 25 января 2022 г

Последние дни января в столичном регионе поддержали «снежную» традицию месяца

31.01.2022

Сообщается, что может быть побит рекорд по уровню сугробов 1956 года.

Столицу охватил снежный циклон. Ожидается, что снегопад будет идти весь понедельник, а также вторник. Циклон «Надя» в ближайшее время принесет четверть осадков нормы за месяц. В столичных аэропортах уже задержаны и отменены четыре десятка рейсов. Прогнозируется, что высота сугробов увеличится до 50 сантиметров. Таким образом, по сообщению РИА Новости, может быть побит рекорд 1956 года по уровню снежного покрова в Москве.

В то же время снежная непогода бушует в отдельных районах России. Так, в аэропорту Калининграда задержаны и отменены десятки рейсов по причине непогоды. Порывы бокового ветра на взлетно-посадочной полосе достигают 20 метров в секунду. По этой причине решение о взлете и посадке принимается каждой авиакомпанией в индивидуальном порядке. Также в Калининграде минувшей ночью ветер повалил десятки деревьев, покосил светофор. В одном из районов прорвало дамбу и затопило набережную. В прибрежной зоне наблюдаются волны высотой до шести метров. По причине смещения циклона в регионе сохраняется штормовой ветер.

Ранее сообщалось, что ввиду повышения температуры уже не первый день продолжает таять в Краснодаре снег . Там завершилась аномалия снегопада. Метель резко сменилась оттепелью, на дорогах образовались грязевые заносы. Коммунальные службы кубанской столицы к этому оказались не готовы.

Московский снегопад в последние январские дни происходил в зоне контакта положительной и отрицательной аномалий ОСО, протянувшейся (зоне) от Петербурга в южном направлении (Рис. 9). Положительная аномалия ОСО, соответствует положению циклона «Надя», перемещение которого 30 января в районе Калининграда вызвало там вышеописанные катастрофические явления.

Причина повышения температуры в Краснодарском крае, вызвавшего здесь таяние снега, также отчетливо видна на озоновой карте (Рис. 9). Это отрицательная аномалия ОСО с центром, расположенным над Центральной частью ЕТР (Европейской территории России).