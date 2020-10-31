Что на самом деле случилось на Камчатке, и почему там гибнет морская фауна
Предварительные итоги беспрецедентных усилий по расшифровке причин экологического бедствия на Камчатке подвел 23 октября 2020 года Следственный комитет России, 20 специалистов которого занимались изучением этой проблемы.
Главный вывод — массовый замор морской фауны в районе Халактырского пляжа произошел по естественным причинам. Следов промышленного загрязнения в угрожающих для здоровья людей и окружающей среды количествах не обнаружено.
Приоритетной версией названо массовое размножение («цветение») микроорганизмов, способных выделять ядовитые вещества. Давно известный в природе, в том числе и ранее наблюдаемый на Камчатке феномен «красных приливов».
В статье «Учёные МГУ установили причины катастрофы в Тихом океане у берегов Камчатки», опубликованной 14 октября 2020 года, по этому поводу сообщалось:
На следующий день, 15 октября 2020 г., академик РАН, заведующий кафедрой биоинженерии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Михаил Кирпичников в ходе пресс-конференции по итогам расследования экологической катастрофы на Камчатке рассказал:
Согласимся с основными выводами коллег из МГУ и специалистов СК РФ — массовая гибель морской биоты у восточных берегов Камчатки имеет естественную природу и связана с так называемым аноксическим (бескислородным) событием.
А вот с названной причиной исчезновения кислорода в водах Камчатки («красные приливы») мы не согласны и представляем иную, собственную точку зрения. Массовое цветение микроводорослей и цианобактерий является не причиной гибели аэробной биоты, а ее следствием, точнее следствием общей причины, вызвавшей сначала гибель аэробной биоты, а затем способствовавшей массовому размножению анаэробных микроорганизмов. Эта общая причина — выбросы глубинных восстановительных газов: водорода, метана, сероводорода, аммиака, ядовитого угарного газа и других. Сразу отметим, что водород, метан и оксид углерода малорастворимы в воде. Первые два газа очень быстро поднимаются со дна на поверхность и уходят в атмосферу. Сероводород и аммиак хорошо растворимы, они накапливаются в придонных водах. Более подробно этот процесс рассмотрен нами ранее [Сывороткин, 2001].
Дегазация земного ядра, в котором сконцентрированы основные планетарные запасы водорода, — ведущий геологический процесс, определяющий в твердых оболочках Земли сейсмические и вулканические события, а в динамических оболочках (гидро‑ и атмосфере) широкий спектр природных катастроф, среди которых особое значение имеют: разрушение озонового слоя, погодные аномалии и массовая гибель биоты [Сывороткин, 2002].
Дегазация Земли процесс неравномерный во времени и пространстве. Масштабы его огромны, что показали международные исследования выделений метана в начале нашего века в Северном Ледовитом океане и, особенно, в шельфовых морях Восточной Арктики: Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском [Шахова, Семилетов и др.]. Не сложно представить, что происходит с аэробной биотой, когда со дна поднимаются выбросы восстановительных газов, поглощающие кислород. Происходят массовые заморы, что часто фиксируется в морях и океанах, особенно если речь идет об акваториях, приуроченных к тектонически активным рифтовым зонам, в которых действуют основные центры глубинной дегазации.
В первую очередь гибнут аэробные бентос и планктон. Косяки рыбы, стаи китообразных выбрасываются на берег. Последние отказываются возвращаться в воду при попытках спасателей оттащить их туда. Для них вода, насыщенная восстановительными газами, смертельно опасна, там их ждет быстрая смерть. На берегу тоже смерть, но медленная (3−4 дня), так как дышат китообразные кислородом. Более того, когда-то они были обитателями суши.
После этого начинается массовое развитие цианобактерий — «сине-зеленых водорослей», самых древних обитателей планеты, которые зародились более 3 млрд лет назад и жили в докислородную эпоху при отсутствии озонового слоя. От повышенного потока губительного ультрафиолета они защищались различными пигментами, в первую очередь, хлорофиллом, обладая уникальной способностью адаптировать состав фотосинтетических пигментов к спектральному составу света, так что цвет их варьирует от светло-зелёного до тёмно-синего [Цианобактерии, Вики].
Поднимаясь в атмосферу, залповые водородно-метановые выбросы с примесью угарного газа убивают птиц. Обладая маленькими по объему легкими, птицы гибнут десятками, сотнями и тысячами. Вот такими апокалиптическими событиями фиксируется усиление планетарной дегазации. Но самый точный индикатор этого процесса — отрицательные озоновые аномалии. Обратимся к нашей предыдущей публикации в ИА REGNUM от 26 октября (см. «Монреальский протокол — главное научное фиаско XXI века»), в которой мы показали, что 2020 год отметился сильнейшим за всю историю наблюдений разрушением озонового слоя в Северном полушарии, которое началось в декабре 2019 года и закончилось в мае 2020 года. Максимальное разрушение было зафиксировано в марте (Рис. 1).
В Южном полушарии разрушение озонового слоя в этом году стало одним из сильнейших за всю историю наблюдений. Началось оно в середине августа, максимума достигло в начале октября и продолжается до сих пор (Рис. 2).
Повторим, что, согласно нашей концепции разрушение озонового слоя, происходит за счет усиления водородной дегазации. Если текущий 2020 год является аномальным по степени разрушения озонового слоя, значит, произошло аномальное усиление дегазации земного ядра, которое должно сопровождаться массовой гибелью биоты, согласно выше рассмотренному нами сценарию.
Вот несколько примеров сообщений в СМИ о проявлениях этого процесса по всему миру.
«Биологи в США бьют тревогу из-за массовой гибели перелетных птиц»:
Далее мы приводим только даты и заголовки сообщений СМИ об аналогичных событиях этого года. По приведенным названиям читатели смогут сами найти полный текст, наша задача была показать распространенность явления во времени и пространстве.
«Дождь из мёртвых синиц. Жителей Челябинска испугала массовая гибель птиц» (16.10.2020).
«Массовую гибель птиц на Сахалине проверит прокуратура» (04.06.2020).
В парке Урицкого в Казани массово гибнут птицы — что произошло (13.10.2020).
«В Нью-Мексико птицы тысячами падают с неба замертво» (15.09.2020).
Главный ветеринарный врач столичного госпиталя птиц прокомментировал их массовую гибель в Рязани (02.12.2019).
«В Омске массово гибнут чайки» (12.08.2019).
Массовая гибель птиц в Омске (07.07.2020).
«Тайна мертвых ворон: почему под Саратовом массово гибнут птицы» (21.09.2020).
«Трупы птиц усеяли улицы Саратова. Что могло стать причиной массовой гибели?» (21.11.2020)
«Жертвы» коронавируса: массовая гибель голубей зафиксирована в Алматы (23.03.2020).
«Улицы столицы Черногории усыпали тысячи мертвых воробьев» (07.08.2020).
Климатическая катастрофа, вымирание птиц. Глобальное потепление 2020(20.01.2020)
«В чем причина массовой гибель рыбы в озере Ак-гель?» (02.03.2020)
Около 300 дельфинов погибли за последние месяцы на Черном море (10.06.2020).
«В Австралии на берег выбросились сотни китов» (22.09.2020):
Отдельно следует сказать о массовой гибели насекомых, в частности, пчел.
«Режим «стихийного бедствия» введен в Хорватии после внезапной гибели более 50 миллионов пчел»:
«Мертвых пчел с пасеки вывозили мешками»: к чему может привести массовая гибель насекомых» (02.07.2019):
В том же году, пожалуй впервые в таком объеме, замелькали сообщения о массовой гибели птиц по всей планете, а также сообщения о заморах рыбы, выбросах на сушу китообразных. Ниже приводим краткие сообщения на эту тему или только заголовки сообщений СМИ, опубликованные в 2011 году.
«Массовая гибель птиц и рыб в штатах Арканзас и Луизиана»:
«Массовая гибель птиц вызвала панику» (09.01.2011):
«Таинственная массовая гибель птиц» (07.01.2011):
«Массовая гибель птиц вызвала апокалиптические настроения» (08.01.2011).
«В Северной Америке снова массово гибнут птицы» (11.01.2011):
«Массовая гибель птиц — на этот раз в Швеции» (06.01.2011):
«Массовая гибель птиц и рыб провоцирует разговоры о конце света» (06.01.2011):
«Птицы массово гибнут в Канаде. Аналогичные инциденты произошли ранее в США и Швеции и Италии» (08.01.2011).
По всему миру загадочным образом гибнут птицы и рыбы (06.01.2011):
«Вслед за США и Швецией массовая гибель птиц» (07.01.2011):
«Массовая гибель птиц: химическое оружие или кара» (06.01.2011):
«Массовая гибель птиц продолжается» (09.01.2011):
«В Даугавпилсе найдены мертвые птицы» (14.02.2011).
«Пляжи Нетании завалены гниющей рыбой» (12.09.2011):
РИА Новости (21.01.2011):
«Массовая гибель уток в США» (20.02.2011):
«Более сотни черных дельфинов выбросились на берег Новой Зеландии» (21.02.2011):
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Подведем кратко итоги: в годы максимального разрушения озонового слоя планеты, что означает резкое усиление дегазации её ядра, по всей Земле происходит массовая гибель птиц и учащаются случаи заморов водных обитателей, как в морях, так и в пресных водах. Нужно отметить, что места биотических катастроф часто повторяются. Особого внимания заслуживают случаи синхронной гибели рыбы и птиц, пролетающих в данный момент над водоемом. Такие случаи имели место в р. Арканзас в США в новогоднюю ночь 2011 года; на озере Онтарио в Канаде 20 февраля 2011 года; в Омской области на озере Калач в апреле 2020 года. Такая синхронность гибели животных в воде и в воздухе подтверждает гипотезу о выбросах глубинных газов, как об их (катастроф) основной причине.
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Вернемся вновь на Камчатку. На карте за 27 сентября (Рис. 3) отчетливо проявлен центр озоновой аномалии над Южной Камчаткой и островом Парамушир (самый северный остров Курильской гряды). Потери озона, согласно озонометрической станции П. — Камчатский в центре аномалии составили 17%. Полагаем, что в этот день произошел замор биоты возле Парамушира, в частности, у Северо-Курильска.
«Берег Парамушира завалило мертвыми морскими гадами»:
28 сентября центр аномалии сместился к северу. Дегазация усилилась, потери озона составили уже 25%. Это главный момент камчатской катастрофы, на озоновой карте мы находим место, время и причину массовой гибели биоты.
29 сентября здесь разыгрался сильный шторм, который и выбросил на берег жертвы дегазации. При этом, возможно, локальный нагрев океана и воздуха над ним через озоновую дыру и послужил причиной этого шторма, так как при нагреве воды и воздуха давление здесь должно было упасть.
Рис. 5 показывает нам, что озоновый слой над Камчаткой был разрушен уже в середине сентября, то есть через тектонические разломы, которые маркируются руслами рек, линейными участками берегов уже сочились глубинные восстановительные газы. Выделение их должно было усилиться в момент новолуния 17 сентября. Вот такая ситуация и может быть предвестником более существенной катастрофы.
В заключение добавим еще один аргумент в пользу нашей версии. На Всероссийском совещании по Дегазации Земли в 2010 году известный российский океанолог А. И. Обжиров рассказал, что в Охотском море по расстановке судов, занимающихся ловом крабов, можно картировать подводные тектонические разломы. При мощных газовых выбросах, приуроченных к разломным зонам, гибнет аэробная фауна, на обильные «залежи» трупов со всех сторон сползаются известные падальщики — крабы. За крабами подтягиваются люди на кораблях. При обычном уровне дегазации зоны разломов отличаются повышенной биологической продуктивностью. При усилении дегазации — становятся местом массовой гибели биоты [Сывороткин, 2002].