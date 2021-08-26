Напомним, что 5 июля Земля прошла точку афелия своей околосолнечной орбиты. Это самое удаленное от Солнца положение нашей планеты, и здесь она совершает разворот на орбите и начинает обратный путь к Солнцу. Напряжения, возникающие при таком развороте, могут активизировать разломные зоны планеты, усиливать дегазацию земного ядра, что приводит, соответственно, к усилению частоты и силы погодных аномалий, согласно нашему дегазационно-озоновому алгоритму.

Александр Подгайко ИА REGNUM Затопленный двор в Керчи после сильного дождя

В июле на территории Евразии продолжилась череда погодных катаклизмов, очень похожих на июньские, некоторые буквально повторяли их в тех же местах. Так в самом начале месяца случилось с аномальной жарой в Европейской России и с крымскими наводнениями.

В начале июля на Крымский полуостров снова обрушился ливень. Не прошло и месяца после масштабных наводнений, которые потрясли Керчь и Ялту, а Крым вновь заливают дожди. В ночь с 4 на 5 июля (Рис. 1 и 2) сильные ливни обрушились на Бахчисарайский район. Из берегов вышли реки Бельбек, Коккозка и Брага. Среди жителей есть пострадавшие и даже жертвы. Трагедия развернулась в поселке Куйбышево, который принял на себя один из самых сильных ударов стихии. В результате сходе селей в экстренном порядке были эвакуированы около 50 сельчан. К несчастью, повезло не всем. До прибытия спасателей поток воды смыл двух женщин. Тело одной из них спасатели обнаружили в двух километрах вниз по течению реки Бельбек. Сельчане говорят, что она на улице была в тот момент. Вода с горы летела таким потоком, что за 5 минут все смыло. Бревна, доски, бочки, все несло. Люди на крышах домов сидели, их потом пожарные забирали.

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 4 июля 2021 г

На Рис. 1 мы видим, что 4 июля Крым оказался на границе положительной и отрицательной аномалий ОСО. Так, на площадке Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории на юго-востоке полуострова содержание озона превышало норму на 6%, а на юго-западе был дефицит озона — 5%.

Рис. 2. Аномалии ОСО в Северном полушарии 5 июля 2021 г

На Рис. 2 фронт положительной озоновой аномалии продвинулся к северо-западу и пересек Крымский полуостров. Ливень прошел над горами, откуда берут начало реки, перечисленные выше в сообщении СМИ. Горные реки мгновенно переполняются водой и из мелких ручьев, которые можно перейти по камням практически в любом месте, превращаются в бурные потоки.

На этом же рисунке мы видим, как на севере Скандинавского полуострова зародился центр озоновой аномалии с потерей озона до — 5%.

6 июля полоса разрушенного озона протянулась от Белого моря до Италии (Рис. 3). Над центром водородной дегазации, маркированной аномалией ОСО, нагрелся воздух, упало давление, и сюда был втянут горячий субтропический антициклон. Уже 6 июля температура в Москве достигла 28 °C, а давление — 750 мм. рт. ст.; 8 июля температура — 30 °C, давление — 755 мм. рт. ст. С конца первой декады и до 16 июля температура в Москве превышала 30 °C, достигая 13 и 14 июля 33 °C.

Рис. 3. Аномалии ОСО в Северном полушарии 7 июля 2021 г

10 июля отрицательная аномалия ОСО приняла изометричную форму, центр ее обозначился у Санкт-Петербурга. Источник водородной дегазации — рифтовая структура Финского залива. 11 июля дефицит озона достиг здесь 20% (Рис. 4).

Рис. 4. Аномалии ОСО в Северном полушарии 11 июля 2021 г

15 июля отрицательная аномалия ОСО в европейской части России резко расширилась к югу (что означает резкое усиление водородной дегазации и соответствующий нагрев приземного воздуха) и достигла западного берега Черного моря (Рис. 6). В это же время восточнее, над территорией Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии, а также Каспийского региона, включая Кавказ и Закавказье, возникла положительная аномалия ОСО с превышением озона в центральной части в 10%. Центр аномалии располагался над Аральским морем (+12% ОСО). На западном фланге аномалии, в Самаре, превышение ОСО было 6%, а в Москве дефицит — 3%. Скорее всего, отдельный язык относительно холодного тяжелого воздуха из-под положительной аномалии затек в отрицательную аномалию в Москве, что вызвало резкое ухудшение погоды. Отметим, что расстояние от Самары до Москвы по прямой — 853 км. Оно кажется большим, однако в сопоставлении с размерами описанных выше озоновых аномалий наше предположение об отдельном языке холодного воздуха, прорвавшемся в Москву ранее всего фронта, вполне реально.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Около десяти улиц в разных округах Москвы и часть территории аэропорта Шереметьево подтоплены из-за ливня.

Рис. 5. Аномалии ОСО в Северном полушарии 14 июля 2021 г

Рис. 6. Аномалии ОСО в Северном полушарии 15 июля 2021 г

Нижеприведенное описание погоды в Москве 15 июля подтверждает предположение о локальности холодного внедрения.

Архив погоды в Москве (Россия, Москва) за 15 июля 2021 года

Погода в Москве ночью 15 июля 2021 года: ясно, дымка, ясно или облачность менее 5 баллов, облачность увеличилась от менее 5 баллов до более 5 баллов. Атмосферное давление было ниже нормы. Температура воздуха +20…+21°C. Ветер северный слабый, 0 м/с. Относительная влажность 80−89%.

Днем 15 июля 2021 года в Москве характер погоды был таким: ясно, гроза с осадками, гроза с осадками или без них, ливневые осадки. Давление было ниже нормы. Температура воздуха +20…+31°C. Ветер в переменных направлениях слабый, 1 м/с. Влажность воздуха 40−96%.

В этом описании мы видим хаотическое смешение контрастных РТ-параметров, указывающих на взаимодействие резко различных воздушных масс. Кроме того, 16 июля температура воздуха в Москве вновь достигла 32 градусов, 17-го — упала до 21 °C, 18-го — поднялась до 32 °C, после чего держалась высокой до конца второй декады месяца на фоне низкого содержания озона. Таким образом, Москва в середине июля стала ареной дистанционной борьбы двух фронтов разнознаковых озоновых аномалий, победителем в этой борьбе стала отрицательная аномалия, точнее, водородная дегазация.

В то же время (14−15 июля) катастрофическое наводнение произошло в Германии.

169 человек. Несколько населенных пунктов фактически отрезаны от внешнего мира из-за проблем со связью. 15 июля. Обновлено 20 июля. В Германии из-за проливных дождей притоки Рейна — Ар, Мозель, а также небольшие реки — Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт вышли из берегов. В результате наводнения, по последним данным, погибли . Несколько населенных пунктов фактически отрезаны от внешнего мира из-за проблем со связью.

1,3 тыс. пропавших без вести из-за наводнения. Для поиска людей задействованы полицейские вертолеты. Правоохранительным органам в настоящее время известно о 749 пострадавших. В коммуне Шульд наводнение привело к обрушению жилых домов, десятки зданий находятся под угрозой разрушения. Особенно сложная ситуация сложилась в городах Альтена, Золинген и Райнбах, в районах Арвайлер и Унна. Во многих населенных пунктах объявили режим ЧС. Минобороны Германии ввело режим военной катастрофы на западе страны. Без питьевой воды остались жители города Эшвайлер. Наводнение повредило водопроводную систему, которая снабжает питьевой водой более 56 тыс. жителей. Более 100 тыс. жителей региона остались без электричества. Наводнения привели к задержкам в железнодорожном сообщении. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель выразили соболезнования родным и близким погибших. ТАСС собрал все, что известно на данный момент об инциденте. Под ударом стихии в первую очередь оказались земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Власти округа Арвайлер на западе ФРГ сообщили из-за наводнения. Для поиска людей задействованы полицейские вертолеты. Правоохранительным органам в настоящее время известно оВ коммуне Шульд наводнение привело, десятки зданий находятся под. Особенно сложная ситуация сложилась в городах Альтена, Золинген и Райнбах, в районах Арвайлер и Унна. Во многих населенных пунктах. Минобороны Германии ввелона западе страны. Без питьевой воды остались жители города Эшвайлер. Наводнение, которая снабжает питьевой водой более 56 тыс. жителей. Более 100 тыс. жителей региона остались. Наводнения привели к задержкам в железнодорожном сообщении. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркельродным и близким погибших.

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16.07.21 « Лента. ру » пообщалась с ведущим специалистом центра погоды «Фобос» Михаилом Леусом и выяснила причину стихийного бедствия. Он отметил, что подобная ситуация может случиться в любом регионе, который находится достаточно близко к побережью и имеет неровный рельеф.

«Этот циклон образовался на картах еще 11 числа. Это было воскресенье. Немецкие метеорологи назвали его Bernd. Он закачивал потихонечку влагу из северной части Атлантики, накапливал ее и 14-го или 15-го разродился. За эти дни местами выпало до 240 миллиметров осадков. Это где-то около трех месячных норм. Там очень похож рельеф на наши регионы. С одной стороны, много влаги из-за близких морей, с другой стороны — это горные и предгорные районы. То есть вода успевала набраться и разогнаться на этих склонах», — поделился синоптик.

По прогнозам Леуса, вода в регионе уйдет достаточно быстро, поскольку он находится не на равнинном участке. Он сообщил, что Bernd уже ослабел. «Уже вчера немецкая метеорологическая служба сняла все ограничения, связанные с опасностью погоды, и вчера во второй половине дня погода уже никому не угрожала в плане гроз и дождей. Оставалась сложной ситуация из-за уже возникших подтоплений и того, что вода продолжала стекать с гор», — отметил специалист. Резюмируя, Леус отметил, что Немецкая метеослужба (DWD) вовремя публиковала все сообщения о сильных дождях и грозах.

Ранее издание Bild сообщало, что прошедшее в Германии наводнение стало самым смертоносным в стране за несколько десятилетий. Вода поднялась выше нормального уровня на 5,75 метра — это на 2 метра выше, чем предыдущее рекордное наводнение — и поднимется еще. Известно о разрушениях десятков домов.

Рис. 10. Аномалии ОСО в Северном полушарии 25 июля 2021 г

Прочитав описание катастрофического наводнения в Германии и объяснение причин, его породивших, вернемся вновь к картам озоновых аномалий за 11, 14 и 15 июля (Рис. 4−6). 11 июля в новолуние, когда усиливается глубинная дегазация, в Северной Атлантике образовалась обширная отрицательная аномалия озона, которой на синоптических картах соответствует область пониженного давления — циклон. Повышенная температура воды и приводного воздуха действительно способствовали испарению морской воды и увеличению влажности воздуха. 14 и 15 июля дугообразная аномалия озона сместилась к югу и достигла северных границ Германии.

В то же время на альпийском юге Европы, где берет начало р. Рейн, концентрация озона повысилась вплоть до положительных значений, что означает прекращение водородной дегазации и прекращение нагрева атмосферы. Так, в Мюнхене, на юге Германии, где ОСО в эти дни было повышенным, среднесуточная температура снизилась 14 и 15 июля до 15,2°C. Охлажденный горный воздух, спустившись к северу, мог стать причиной конденсации теплого влажного воздуха под отрицательной аномалией, который мог двигаться в обратном (южном) направлении, наплывая на более холодные массы воздуха.

От наводнения середины июля пострадали также и другие страны. Так, в Бельгии погибло более 30 человек. 20 июля в стране был объявлен национальный траур.

23 июля ливень в Сочи привел к подтоплению трассы Адлер — Сочи, движение транспорта было прекращено. На пляже Лоо была разрушена подпорная стена и брусчатка, его закрыли для купания. Месячная норма осадков выпала за несколько часов, ливни шли до полуночи. В восстановительных работах принимают участие 270 человек и 40 единиц техники.

Помимо этих районов, от ливней пострадали Лоо, Вардане, Дагомыс и Адлер. Из-за ливней были подтоплены 4 трансформаторные подстанции в горной местности, которые обесточили для обеспечения безопасности.

Как сообщается, ливни превратили улицы в реки, были подтоплены подвалы и придомовые территории, потоками воды сносило машины. Поднялся уровень воды в местных реках, с гор потоками воды несло камни и породу. Только в Хосте за час вечером 23 июля выпало 52,6 мм осадков. Реки Хоста, Западный Дагомыс, Кудепста и Мацеста вышли из берегов. Как сообщили местные жители, в Кудепсте уровень воды достигал метра. Для информирования жителей включали сирены и оповещение. Погиб 1 человек, 3 человека пропали без вести

Рис. 11. Аномалии ОСО в Северном полушарии 26 июля 2021 г

На Рис. 8 между Каспийским и Черным морями светло-зеленое поле небольшого (до 5%) дефицита озона. К нему с севера приближается светлое поле палево-желтого цвета повышенного (до 5%) ОСО. В полдень южный край этого поля накрыл Азовское море и часть Крыма и вплотную подошел к Кавказу. Отметим, что г. Сочи расположен примерно посередине восточного берега Черного моря.

Александр Подгайко ИА REGNUM Затопленный двор в Керчи после сильного дождя

К полудню следующего дня область повышенного озона продвинулась далее к югу и накрыла все Черное море и огромную площадь к югу от него (Рис. 9). На восточном берегу Черного моря граница поля повышенного озона прошла примерно 2/3 его длины, то есть где-то в ночное время прошла над Сочи, где и вызвала ливневые осадки, которые в условиях горной местности стали причиной наводнения.

25.07.21. Продолжающиеся обильные ливни приводят ко все новым наводнениям в ряде регионов планеты. Теперь стихия снова атаковала Бельгию. В южной части страны паводок затронул даже столицу Валлонии г. Намюр. По информации местного телеканала RTBF, помимо намюрских кварталов, наибольший ущерб был причинен городу Динану. Там грязевыми потоками снесло несколько автомобилей. Специалисты подтвердили, что главный источник масштабных наводнений — интенсивные осадки, нахлынувшие на бельгийский юг (подчеркнуто нами, так как именно здесь произошел контакт разнознаковых аномалий ОСО — В. С.)

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25.07.21. Лондонский метрополитен работает в ограниченном режиме из-за затопления восьми станций после ливневых дождей. Более других терпят ущерб от стихии в Клапеме и Камберуэлле (районы в южной части Британской столицы). Есть данные о подтоплении восточных и северо-восточных территорий мегаполиса. Городская пожарная служба сообщила, что приняла свыше трех сотен звонков из этих районов. Жители сообщают о затопленных дорогах и подвалах. Медицинские учреждения Ньюхэма попросили граждан, которым требуется неотложная помощь, обратиться в больницы других районов.

В воскресенье, 25 июля, дожди и град обрушились на центральный регион Швейцарии. Крепко досталось Люцерну и Цугу. К счастью, обошлось без пострадавших.

Определим теперь озоновую обстановку в зоне европейских наводнений 25 июля (Рис. 9 и 10).

Рис. 11. Аномалии ОСО в Северном полушарии 26 июля 2021 г

На Рис. 9 мы видим, что 24 июля (полнолуние) практически вся Западная Европа находилась в зоне слабого (-5%) дефицита озона. Над центром Европы (Германия) дефицит достигал 10%. В Бискайском заливе севернее португальского берега появилось небольшое изометричное пятно повышенного озона. На следующий день оно разрослось, накрыло юг Португалии и Испании и всю Францию. На севере Франции и юге Бельгии область повышенной концентрации озона вошла в соприкосновение с отрицательной аномалией ОСО.

Западная граница положительной аномалии протянулась из Бискайского залива до пролива Ла-Манш, где также сблизилась с полем дефицита озона над Англией. Обе контактные зоны и стали ареной вышеописанных ливневых осадков и наводнений.

В начале недели (26 июля. — В. С.) небольшой, но активный черноморский циклон разжигал конвективные страсти над Кавказскими горами. Дожди, местами сильные, грозы, порывистый ветер отмечались на юге Краснодарского края и в Северо-Кавказском федеральном округе.

В Краснодарском крае ночью 27 июля наиболее интенсивные дожди прошли в зоне субтропиков, полусуточные суммы составили: Туапсе — 29 мм, Магри — 25 мм. В Сочи за сутки выпало 17 мм влаги. Сильный дождь (17 мм) прошел в Ставрополе. Ливни (15−37 мм) с грозами отмечались в республиках Северного Кавказа. Самый сильный дождь (46 мм) зафиксирован в Нальчике в ночь на 27 июля, суммарно с 26 по 28 июля в столице Кабардино-Балкарии выпало 60 мм влаги (немного меньше месячной нормы). Сообщается, что в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сошел сель. Поток вынесло прямо на участок федеральной трассы Прохладный — Баксан — Азау, движение было временно приостановлено.

В соседней Абхазии из-за сильных ливней реки вышли из берегов. Наиболее пострадал Гудаутский район, в котором подтопило не менее 350 домов.

Рассмотрим озоновую ситуацию. 26 июля всё Черное море и его побережья находились в зоне слабой положительной аномалии. Причиной же «конвективных страстей над Кавказскими горами» стал не «небольшой, но активный черноморский циклон», а зона контакта черноморской положительной и каспийской отрицательной аномалий ОСО, которая расположилась над центром Кавказа (Рис. 11). Она же (зона контакта), скорее всего, вызвала вышеописанные катаклизмы в ночь на 27 июля.

Рис. 12. Аномалии ОСО в Северном полушарии 27 июля 2021 г

На карте за 27 число (Рис. 12) этой зоны уже нет, то есть к утру этого дня, когда появился солнечный свет, позволяющий проводить измерения ОСО, отрицательная аномалия над Кавказом исчезла. Но на смену ей уже «спешила» другая отрицательная аномалия ОСО — западная. 27-го ее восточный край располагался на крымском меридиане, а к 28 июля он уже приблизился к кавказскому берегу (Рис. 13).

Рис. 13. Аномалии ОСО в Северном полушарии 28 июля 2021 г

Рис. 8. Аномалии ОСО в Северном полушарии 23 июля 2021 г

В заключение напомним, что в июльском обзоре мы сконцентрировали внимание читателя на природе сильных ливней и вызванных ими катастрофических наводнений.

Хотя одновременно с небывалыми ливнями и наводнениями в соседних регионах господствовала аномальная жара, бушевали природные пожары, происходили случаи массовой гибели животных. На теме природных пожаров автор предполагает сконцентрироваться в августовском обзоре, включив в него пожары всего лета 2021 года.

Выводы

В результате проведенного анализа можно утверждать, что сильные дожди, вызвавшие наводнения и обратившие на себя внимание СМИ, происходили в зоне контактов разнознаковых аномалий общего содержания озона. При этом отрицательная аномалия ОСО с повышенной температурой служит накопителем атмосферной влаги, а холодная положительная аномалия является её (влаги) конденсатором.

Характер контактов и взаимодействие соответствующих озоновым аномалиям воздушных масс может быть различным: прямое соприкосновение или дистанционное, достаточно удаленное, сопряженное с прорывом отдельных приземных языков холодного и тяжелого воздуха положительных аномалий в зону теплого влажного воздуха отрицательных аномалий. Теплый воздух последних может, наоборот, наплывать на тяжелые массы холодного. В зимнее время такие ситуации порождают ледяные дожди. Угроза наводнений, развития обвально-оползневых процессов, грязевых потоков (селей) возникает в первую очередь в горных районах, особенно сопряженных с водными бассейнами. Самая опасная озоновая ситуация, когда отрицательная аномалия возникает над водным бассейном, где воздух до предела насыщается влагой, а зона контакта с положительной аномалией приходится на прибрежные горы.