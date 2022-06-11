Заголовок статьи требует небольшого уточнения — аномально холодный май был на территории Европейской России, в Сибири картина была обратной, там господствовало аномальное тепло. Этот контраст — хороший синоптический материал для проверки дегазационно-озонового алгоритма генезиса погодных аномалий. Подробнее остановимся на эпизодах аномально холодной погоды в европейской части России, где май и начался холодной погодой.

Аномальный снег в Москве 4 мая 2022. Месть зимы в России. Природные аномалии 2022:

Снег, который выпал в Москве в среду, 4 мая, появился из-за холодных воздушных масс из приполярной зоны. Так объяснил осадки руководитель прогностического метеоцентра Александр Шувалов. «Утро 4 мая было безоблачным, а потом начала расти кучевые облака достаточно быстро образовались в холодном воздухе, их верхняя граница оказалась в области отрицательных температур. Далее капли в облаках оледенели. Затем эти льдинки, которые образовались на высоте 1500 метров, полетели вниз и «обрадовали» москвичей майским снегом», — объяснил специалист. Также в среду 4 мая, в Москве и Подмосковье местами выпал снег, жители некоторых районов также рассказывали о граде.

Такую погоду до этого спрогнозировала метеоролог Елена Волосюк — она рассказала, что в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями и дожди, местами возможен мокрый снег.

О ненастной погоде в мае жителей центральной части России также предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, минусовые температуры ожидаются даже в Краснодарском крае, Ростовской области и Калмыкии — там температура воздуха опустится до одного-трех градусов мороза.

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона (ОСО) 4 мая 2022 г. в Северном полушарии

Здесь требуется небольшое примечание к последнему абзацу — прогнозу, который давался на ближайшие дни. Он не сбылся. В первой декаде мая в Ростове самые низкие температуры, согласно данным Гисметео, были 3 мая: +14°С днем и +9°С ночью, а в Краснодаре и Элисте 2 мая: +10°С и +9°С, +8°С и +5°С, соответственно. Примечание это автор сделал только потому, что в вышеприведенном тексте несбывшийся прогноз руководителя Гидрометцентра преподнесен как успешный.

Что же касается причины холодной погоды 4 мая, она видна на озоновой карте (Рис. 1). В Москве избыток ОСО — 8%, что говорит об отсутствии выделения водорода и притока избыточного ультрафиолета, то есть тех факторов, которые и определяют аномальное тепло.

13 мая 2022

На этой неделе отмечены яркие противоречивые события. В четверг, 12 мая, зафиксирована самая высокая и первая летняя температура в этом сезоне (+22). Но мы помним, как в начале недели, 9–10 мая, было холодно (до +10), прошли осадки, в том числе в виде мокрого снега и снежной крупы. Всю неделю ветрено. Вообще, май уже превысил месячную норму по сильному ветру. За неполную первую половину таких дней уже было 4.

Как ни странно может показаться, но текст с «холодным» названием мы использовали, чтобы сказать о самом теплом майском дне — 12 мая. Действительно в этот день термометры показали 22°С. Чтобы понять причину этого локального и краткого потепления, придется рассмотреть 3 озоновых карты, а именно за 12, 11 и 13 мая (Рис. 2-4). Три карты нужны потому, что на карте за 12 мая над Москвой ОСО повышенное. Возникает вопрос, откуда пришло тепло? Первый ответ — с запада из области отрицательной аномалии, которая явно продвинулась к востоку по сравнению с положением на 11 мая (Рис. 3), и ветер в этот день дул с запада.

Рис. 2. Аномалии общего содержания озона (ОСО) 12 мая 2022 г. в Северном полушарии

Рис. 3. Аномалии общего содержания озона (ОСО) 11 мая 2022 г. в Северном полушарии

Рис. 4. Аномалии общего содержания озона (ОСО) 13 мая 2022 г. в Северном полушарии

Кроме того, сравнивая Рис. 2–4, мы видим, что 12 мая ОСО над Центральной Россией значительно уменьшилось. Это означает, что в этот день «включился» механизм водородной дегазации с присущими ему тепловыми эффектами — отрицательным дроссельным эффектом и окислением водорода в приземном слое. Он не смог образовать отрицательную аномалию ОСО, но значительно его (содержание озона) понизил.

13 мая процесс пошел в обратную сторону, выделение водорода прекратилось, и граница положительной и отрицательной аномалий озона продвинулась обратно на запад (Рис. 4), то есть здесь прошел атмосферный фронт, который вызвал штормовую погоду в Центральной России.

13 мая 2022

Наиболее бурные события развернулись в зоне атмосферного фронта. Эпицентр первого конвективного шторма в сезоне пришелся на Брянскую, Орловскую и Курскую области. Порывы ветра достигали 22–27 м/с. Такой ветер считается штормовым. Прохождение атмосферного фронта сопровождалось сильным ливнем с грозой.

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15 мая 2022

Май 2022-го в Москве может стать самых холодным в XXI веке — в этом прогнозе единодушны синоптики Московского метеобюро и центра «Фобос».

Средняя температура первых двух недель месяца +10,5 градуса, а это на 1,6 градуса холоднее, чем положено по климатическим нормам. В эпоху глобального потепления отставание от нормы — штука очень редкая.

Самый холодный май за все 140 лет метеонаблюдений москвичи пережили в 1918 году. Тогда средняя температура финального месяца весны едва дотянула до +6 градусов. И этот рекорд, конечно, устоит.

Самый неласковый май в XXI случился в 2017 году, со средней температурой +10,7 градуса. Сейчас она ниже. И ощутимого потепления в прогнозах на ближайшие дни нет.

Удивительно, но в Москве сейчас холоднее, чем на Ямале! На севере Сибири стоит аномальная для этих краев жара, температура зашкаливает за климатические нормы на 11-13 градусов, рекорды бьются один за другим. В Ямало-Ненецком округе метеорологи на днях с изумлением зафиксировали +20,5 градуса. А в Туруханском районе Красноярского края (это тоже Крайний Север) +23,5 градуса. Жителям столицы остается только завидовать!

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16 мая, 12:52

В мае регулярные вторжения северных воздушных масс определяют преобладание холодной погоды. В Воронеже по итогам первой половины месяца отрицательная аномалия температуры превышает 3 градуса. Минувшие выходные не стали исключением — погода была прохладной и ветреной, с кратковременными дождями. Днём дожди местами обретали характер залповых ливней, в отдельных районах прогремела гроза.

Сравнив два вышеприведенных текста, отметим, что искать аномальный холод на севере, где температура в эти дни достигала 23 градусов, по крайней мере, странно. На Рис. 5 мы видим источник аномального тепла на Ямале — это отрицательная аномалия ОСО с дефицитом озона в 20%, а также — источник аномального холода в Центральной России — положительную аномалию ОСО с избытком озона в 15–16%.

Рис. 5. Аномалии общего содержания озона (ОСО) 16 мая 2022 г. в Северном полушарии

21 мая 2022, 07:29 Центр ФОБОС

Вторжение холода на территорию Европейской России продолжается. Минувшей ночью в условия локальных прояснений в регион вернулись заморозки, причём слабые отрицательные температуры отмечались далеко на юге — их зафиксировали в северных районах Волгоградской, Саратовской и даже Ростовской областей!

А самой холодной точкой на карте погоды Центрального округа оказался город Тутаев Ярославской области, где минимальная температура воздуха составила −3,0°. Таких низких температур в этот день в Тутаеве не было, по крайней мере, последние 10 лет.

Не обошли заморозки стороной и столичный регион. Причём если в пределах МКАД обошлось без заморозков — на главной метеостанции города, ВДНХ, минимум составил +2,5°, то на окраинах мегаполиса заморозки были зафиксированы: например, в Бутове термометры показали −0,4°. А холоднее всего в Подмосковье было по традиции в Черустях — там минимальная температура воздуха составила −2,3°. Что интересно, на противоположной стороне Московской области, в Шаховской, минимальная температура воздуха составила +5,2°.

Рис. 6. Аномалии общего содержания озона (ОСО) 20 мая 2022 г. в Северном полушарии

Глядя на озоновую карту (Рис. 6), понимаем, что «вторжению» холода мы обязаны увеличившейся положительной аномалии ОСО, а аномальному теплу в Иркутской области (о чем подробнее будем говорить ниже) отрицательной аномалии ОСО.

Иркутские специалисты Гидрометцентра подытожили климатические особенности мая и в целом весны 2022 года. Так, по их наблюдениям, в мае жаркие дни преобладали над ненастными, в отличие от прошлого года.

Было примерно 10 дней, когда на термометре шкала переваливала за 25 градусов. А вот осадков было мало. Вернее, их практически не было вообще.

Такое сочетание погодных условий негативно сказывается на урожае, а также на лесных пожарах. Всего 50% осадков от нормы выпало на огороды и сельскохозяйственные посевы за апрель–май.

«Май — важный месяц, от него зависит урожай. В нашей области он бывает разным, но в этом году он был аномально-сухим, тёплым и ветреным. Вероятность такого сухого мая на территории области не превышает 6−7%», — заключают метеорологи.

20 мая в Иркутске был превышен максимум дня, температуры воздуха составила +31,5 градуса (предыдущий максимум +28 в этот день наблюдался в 1933 и 1996 годах).

Подведем и мы итог, сравнив озоновую ситуацию в Европейской России и Сибири (Рис. 7), где погодные условия в мае кардинально отличались. Вывод бросается в глаза. Повышенный озон в первом случае, и разрушенный озоновый слой — во втором!

Рис. 7. Среднемесячные аномалии ОСО в мае 2022 г. в Северном полушарии

В заключение вернемся в середину месяца. 18 мая Гисметео отметило задержку цветения сиреней в Москве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сирень

18 мая 2022

Май — самое красивое и ароматное время в году, когда цветет и благоухает сирень. Но в этом сезоне «индикатор весны» расцветает с задержкой. Почему? Потому что погода холодная. Например, в Москве первая за истекший период мая средняя температура более градуса отстает от нормы.

Действительно, весна не отвечает нашим желаниям. Частые дожди, иногда с крупой и мокрым снегом, сильный порывистый ветер и скромная температура сдерживают природные процессы.

Обычно сирень уже отцветает к середине мая. А в этом году даже на южной стороне она еще полностью не распустилась.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сирень

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Черемуха

Однако, у всякой медали — две стороны, задержка цветения не только сиреней, но и многих других растений, обернулось буквально пиршеством цветущих растений в начале июня, когда погода резко потеплела. 31 мая дневная температура в Москве была 16, а 1 и 2 июня — уже 23 и 25 градусов днем, при ночных температурах — 17 и 19 градусов, соответственно (Рис. 8).

Рис. 8. Аномалии общего содержания озона (ОСО) 2 июня 2022 г. в Северном полушарии

Этой порции тепла хватило, чтобы началось бурное и совместное цветение сиреней и магнолий, рододендронов, древовидных пионов, тюльпанов. Наблюдать этот редкий феномен совместного цветения можно было в обоих ботанических садах Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова: в центре Москвы в старинном Аптекарском огороде, и в огромном ботаническом саду возле МГУ на Ленинских горах. Здесь, кстати, находится одна из лучших в стране коллекций сиреней, как отечественных, так и зарубежных сортов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветение в начале июня в Ботаническом саду МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветение в начале июня в Ботаническом саду МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветение в начале июня в Ботаническом саду МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветение магнолии в начале июня в Ботаническом саду МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветение в начале июня в Ботаническом саду МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Древовидные пионы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рододендрон

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветение в начале июня в Ботаническом саду МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветение в начале июня в Ботаническом саду МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветение в начале июня в Ботаническом саду МГУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветение в начале июня в Ботаническом саду МГУ