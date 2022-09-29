В данном обзоре мы сосредоточимся на рассмотрении ливней и ураганов в Европейской России, которые атаковали регион в июле с периодичностью в несколько дней, а в промежутках сменялись аномальной жарой. Главной ареной стихийных бедствий стала Европейская Россия, конкретнее два ее региона — Москва и Краснодарский край. В Западной Европе в этом месяце господствовала необыкновенная жара, также как и на востоке Азии в Якутии, где месяц начался жаркой погодой, вызвавшей лесные пожары. В середине месяца жара здесь сменилась ливнями, которые вызвали наводнения на р. Яне. Разговор об июльской жаре в Евразии и связанных с ней природных пожарах продолжим в следующем обзоре.

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона (ОСО) 4 июля 2022 г. в Северном полушарии

В данном обзоре нами использованы карты аномалий общего содержания озона, полученные в основном по данным наземных озонометрических станций. Карты взяты на двух сайтах, первый из которых, наш обычно используемый автором сайт Select Ozone Maps. Пример — Рис. 1.

К сожалению, этот привычный для наших публикаций сайт в середине сентября перестал работать, что вынудило нас использовать карты сайта

OZONEMAPS — WMO Ozone Maping Centre. Собственно научное содержание озоновых карт на этих сайтах совершенно одинаковое, они различаются только стилями оформления. Пример — Рис. 3.

Ливень в Москве 5 июля

5 июля 2022, 19:47 . После недельной жары столица столкнулась с освежающими ливнями и сносящим ветром. 5 июля в Москве МЧС сообщило о шквалистом ветре до 22 м/с и грозе. В социальных сетях стали появляться фото и видео последствий плохой погоды уже к двум часам дня: а ливень и град в регионе не заканчивались до вечера. …молния ударила в Останкинскую башню и в жилой дом, подмосковный Клин засыпало градом, а в Измайлово упали деревья на детскую площадку. … в районе Братеево молния ударила прямо в жилой дом, предположительно, на Алма-Атинской улице, 3к2.

По всей Москве и в некоторых местах Московской области прошли сильные ливни. Наиболее интенсивные осадки обрушились на ВАО. Чуть более чем за час на востоке столицы выпало 35 мм (примерно 30% месячной нормы) осадков, до конца суток объем осадков может превысить половину месячной нормы, — говорится в сообщении.

Но этот день начался для жителей Подмосковья совсем не с дождя, а с мощного града. Жители подмосковного Клина распространяли пугающие видеоролики с места событий. Первые поваленные деревья заметили на востоке Москвы. Там пострадала детская площадка. К счастью, никто из людей не пострадал. Из Одинцово сообщают, что половину дерева срубило молнией на улице Говорова, 36.

На озоновых картах за 4 и 5 июля (Рис. 1 и 2) мы видим, что Москва в эти дни оказалась на стыке разнознаковых аномалий общего содержания озона (ОСО) в субмеридиональной зоне контакта, протянувшейся от Крыма на юге до Белого моря на севере. При этом на южном фланге (Краснодарский край) также прошли ливневые дожди, вызвавшие наводнения.

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона (ОСО) 4 июля 2022 г. в Северном полушарии

Рис. 2. Аномалии ОСО 5 июля 2022 г. в Северном полушарии

Ливень и наводнение в Краснодарском крае 4–5 июля.

Разыгравшаяся в Краснодарском крае стихия на побережье Черного моря 4 и 5 июля стала проверкой на прочность для муниципалитетов. Экстренное предупреждение краевого управления МЧС России от 3 июля полностью подтвердилось: край испытал настоящий ливневый апокалипсис. Предвестником бури стал смерч в море, который заметили отдыхающие села Кабардинка.

В Анапе во время шторма на море утонули три человека. Дожди пронеслись по всему побережью от Анапы до Сочи. В Туапсинском районе 5 июля отметили опасный уровень воды в реках. Ситуация спровоцировала пробки на дорогах. Главный курорт страны пострадал больше всех. В Сочи и Туапсинском районе выпало около 50–80 мм осадков. Еще одним испытанием стал ветер, порывы которого достигли 23 метров в секунду. Из-за него в Адлерском районе упавшее дерево 4 июля убило молодого мужчину.

В течение суток 4 июля в спасательные службы МО Сочи поступило более 30 заявок об упавших деревьях. Порывами ветра сорвало 104 кв. м кровли с 8-этажного дома, повреждено 5 автомобилей. Из-за шторма без света остались 5 тысяч жителей Адлера. Электроснабжение удалось восстановить ночью 4 июля.

В Лазаревском районе на дорогу сошел грязе-камневый оползень. Ведутся работы по его расчистке. В Хостинском районе от наводнения пострадала больница. Ее цокольный этаж был затоплен. Утром 5 июля в социальные сети хлынули сообщения местных жителей о затоплении домов. В Кудепсте мощным потоком сносило автомобили.

Ливень и ураган в Москве 7 июля.

08.07.2022, 00:04. «Залповый ливень» и ураганный ветер днем обрушились на столицу. Всего за час в городе выпало больше трети месячной нормы осадков. Некоторые улицы — в основном в центре города — превратились в настоящие реки. Порывы ветра достигали 23 метров в секунду.

В аэропортах Москвы отменили или задержали десятки рейсов. Столичные коммунальные службы работали в усиленном режиме, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия непогоды.

Многие москвичи пошли на работу в футболках, легких брюках, а москвички — в летних платьях. В городе стояла 30-градусная жара. К вечеру о выбранном утром гардеробе большинство пожалели.

Москву накрыл «дельфин» — именно так на карте осадков выглядело огромное черное облако, которое шло на столицу. Оно принесло ураган, шквалистый ветер, местами даже град.

Первым удар стихии почувствовал юго-восток. Из-за наклонившихся деревьев поезда от станции «Автозаводская» не ходили в сторону «Технопарка», а в обратном направлении интервал движения увеличили. Дальше на пути урагана оказалась «Павелецкая» — там, в метро образовался потоп. На «Пролетарской» вместе с пассажирами в вестибюль зашла и вода. Работу транспорта регулировали в оперативном режиме.

Китай-город превратился в Венецию. На Таганке люди шли по колено в воде.

На карте аномалий ОСО (Рис. 3) мы видим, что в Москве 7 июля озоновая ситуация по сравнению с 5 июля (Рис. 2) значительно изменилась — затянулась отрицательная «европейская» аномалия, располагавшаяся к западу от Москвы. Она сменилась слабоположительной аномалией, например, в Санкт-Петербурге избыток озона составил +6%. Здесь прекратилось выделение водорода, однако в районе Москвы оно продолжалось (-2% ОСО). Положительная аномалия ОСО, расположенная к востоку от Москвы продолжала существовать, в районе Астрахани избыток озона составил +13% (Рис. 3). Холодные порывы ветра пришли в Москву, скорее всего, отсюда (из Прикаспия), хотя на следующий день в Москве задул северный ветер из-под положительной Балтийской аномалии и температура в Москве упала с 30 до 23 °С. Но принципиально наш алгоритм подтвердился, так как кратковременный, но мощный московский ливень 7 июля произошел в зоне контакта разнознаковых аномалий озона.

Рис. 3. Аномалии ОСО 7 июля 2022 г. в Северном полушарии

Ливень и ураган в Москве 10 июля

Из-за непогоды пострадали 12 человек, еще один погиб.

Сильный ветер повалил несколько деревьев в городе. Так, в результате очередного такого происшествия погиб мужчина 1995 года рождения. По состоянию на 22:00 мск из-за непогоды пострадали 12 человек. У входа в сад «Эрмитаж» травмы получили ребенок и женщина. На Подольской улице дерево упало на женщину, о ее состоянии здоровья не сообщается. В подмосковном Воскресенске молния ударила в семью, отдыхавшую около озера. Родители госпитализированы с ожогами спины и груди, их несовершеннолетний сын не пострадал.

На Нижегородской улице три автомобиля придавило упавшим деревом. На Петровско-Разумовском проезде упавшее дерево преградило проезд.

Кроме того, из-за шквалистого ветра в столице упала остановка общественного транспорта. Никто не пострадал.

На улице Гастелло с 12-го этажа упал кусок обшивки дома. На Большой Калитниковской улице ветер сорвал часть кровли одного из домов.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в больницы доставлены 10 пострадавших. Он обратил внимание на сложную обстановку в городе, вызванную непогодой.

Озоновая ситуация в Москве (Рис. 4) вновь изменилась по сравнению с вышеописанной ситуацией 7 июля. Москва оказалась на восточном фланге положительной аномалии ОСО. В столице избыток озона составил +4%, а сразу к востоку от нее располагалась отрицательная аномалия ОСО. Таким образом, озоновая ситуация, в которой зародились ливень и ураган в Москве 10 июля 2022 года, оказалась принципиально такой же, как и в предыдущие дни, а именно контактом разнознаковых аномалий общего содержания озона.

Рис. 4. Аномалии ОСО 10 июля 2022 г. в Северном полушарии

Ливни и грозы в Черноземье 18 июля 2022 года

19.07.22, 10:53. В понедельник, 18 июля, география обрушившихся на европейскую территорию России дождей была обширной. Над Черноземьем также гремело и сверкало. Сильные дожди с грозами накрыли Липецкую и Тамбовскую область: 31 мм осадков выпало в Ельце, 20 мм — в Липецке; метеостанции «Мичуринск» и «Кирсанов» отметили 22 и 29 мм осадков соответственно. На Воронеж обрушился ливень с грозой и шквалом. Часть улиц подтопило. В некоторых районах и пригородах столицы Черноземья выпал крупный град.

Обратимся к озоновой карте на 18 июля (Рис. 5). Все вышеперечисленные в сообщении СМИ регионы Черноземья расположены в зоне контакта разнознаковых аномалий ОСО. Эта зона протянулась субмеридионально от Крыма до Белого моря, при этом положительная аномалия расположена к западу от границы, а отрицательная — к востоку. Если мы вспомним ситуацию на 4–5 июля (Рис. 1-2), то она окажется зеркальной относительно ситуации 18 июля, а именно: аномалии ОСО «поменялись» знаками, при этом их граница сохранила субмеридиональное простирание.

Рис. 5. Аномалии ОСО 18 июля 2022 г. в Северном полушарии

Нужно заметить, что расположение зоны контактов относительно стран света имеет большое значение для интенсивности природных катаклизмов, здесь возникающих. Если зона контакта имеет широтное простирание, а отрицательная (теплая) аномалия ОСО расположена ближе к экватору (к природному теплу), а положительная (холодная) аномалия ОСО удалена от экватора, то катаклизмы (ливень, снегопад, ураган и пр.) будут иметь максимальную в данных условиях силу. Если же взаимное расположение аномалий ОСО обратное вышеописанному, то сила катаклизмов будет минимальной для тех же условий. Объяснение этому феномену простое: в первом случае широтные температурные контрасты усиливают озоновые, а во втором — ослабляют их. Меридиональная ориентированность зоны контактов аномалий ОСО — средний вариант, в котором нет ни усиления, ни ослабления температурных контрастов, широтного генезиса.

Ливень и ураган в Москве 21 июля

Москву настиг жуткий вечерний ливень.

21 июля 2022, 23:03. Вечером в четверг, 21 июля, в Москве начался жуткий ливень. Пока счастливчики наблюдали за дождем из теплых и уютных мест, кто-то, кому повезло меньше, промок до нитки по пути с работы домой. Накануне метеорологи предупреждали, что в Москве на этой неделе будет по-осеннему прохладно, и прогнозировали на сегодня скоротечные дожди, ветер и до +20 градусов тепла. Прогнозы сбылись.

Причиной катаклизма стала зона контакта разных аномалий ОСО, которая прошла в этот день практически по меридиану 30° восточной долготы, от Санкт-Петербурга до известного острова Змеиный в Черном море. К западу от этой линии дефицит озона составлял до −5%, к востоку избыток озона достигал +18% именно в Москве.

Движение воздушных масс в зоне контакта происходит часто по следующему сценарию: теплые (легкие) воздушные массы, сформировавшиеся над отрицательной аномалией, поднимаются и натекают на холодный (тяжелый) воздух положительной аномалии, который совершает встречное движение под теплым воздухом. Резкое охлаждение теплого влажного воздуха приводит к интенсивной конденсации влаги, то есть образованию ливневых осадков. В зимнее время так формируются «ледяные» дожди.

Рис. 6. Аномалии ОСО 21 июля 2022 г. в Северном полушарии

Ливень и наводнение в Сочи 22–23 июля

В результате сильного дождя река Бзугу в Хостинском районе вышла из берегов и затопила цокольные и первые этажи домов. Пока известно об одном погибшем. Тротуары города превратились в реку, вода уносит машины, а люди спасаются на верхних этажах зданий. Улицы города стали непроходимы, так как водяной поток настолько сильный, что уносит с собой легковые автомобили десятками. Эпицентром событий стала улица Донская.

О продолжительных дождях было заранее известно, но никто не представлял, что стихия окажется настолько разрушительной.

В результате природного бедствия погибла женщина, сообщили в «Аргументах и фактах». Глава города Алексей Копайгородский выразил семье соболезнования.

В оперштабе говорят, что в городе также нет электроэнергии из-за подтопления подстанции. Работы по ликвидации последствий продолжаются. «Мы задействовали все возможные силы — это больше 1000 специалистов, больше 400 единиц техники», — сообщают в штабе.

Отметив, что сильные дожди в Сочи прошли в ночь с 22 на 23 июля 2022 года, рассмотрим озоновую ситуацию в эти дни. Она существенно отличается от рассмотренных ранее. На территории Краснодарского края в дни описанного выше стихийного бедствия не было зоны контакта разнознаковых аномалий ОСО, однако ливни и вызванные ими наводнения были. В чем причина? Обратим внимание на то, что на озонометрической станции Цимлянск, расположенной ближе всего к Краснодарскому краю, ОСО 22 июля было выше нормы на 12% (Рис. 7), а 23 июля избыток озона составил уже 18% (Рис. 8). Соответственно, с ростом ОСО понизилась температура воздуха, что привело к интенсивной конденсации влаги, породившей ливни, а те очень быстро в горных условиях вызвали наводнения.

Рис. 7. Аномалии ОСО 22 июля 2022 г. в Северном полушарии

Ливень и ураган в Москве 25 июля.

Многие улицы Москвы вечером 25 июля оказались под водой из-за залпового ливня с грозой и ураганным ветром до 17 м/с. Больше всего осадков обрушилось на восток и юго-восток города. По данным метеорологов, меньше чем за час в столице выпало свыше 10% месячной нормы осадков.

Отмечается, что под эстакадой на Ботаническом саду образовался целый водопад, на шоссе Энтузиастов вода доходит до колена прохожим. В Telegram-канале столичного дептранса сообщили о локальных задержках наземного транспорта. Городские службы попросили москвичей не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. На улицах Москвы дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», добавили в Telegram-канале столичного городского хозяйства.

Рассмотрим озоновую ситуацию вышеописанного залпового ливня (Рис. 9 и 10).

Рис. 9. Аномалии ОСО 24 июля 2022 г. в Северном полушарии

Рис. 10. Аномалии ОСО 25 июля 2022 г. в Северном полушарии

Она (ситуация) оказалась похожей на вышеописанную ситуацию в Сочи, т.е. отчетливой контрастной границы аномалий ОСО мы не видим, но 25 июля концентрация озона в Москве и Цимлянске выросла относительно концентрации 24 июля. В Москве произошло принципиальное изменение ОСО — со слабоотрицательного (-1%) до положительного (+2%), что указывает на прекращение процесса водородной дегазации. Повышение ОСО (прекращение дегазации) привело к охлаждению воздуха 25 июля и быстрой конденсации водяного пара.

Ливень и ураган в Москве 28 июля

28 июля 2022 г. Ураган в Москве и сильная гроза с дождем и градом обрушилась на столицу и затопила улицы 28 июля. МЧС вынужденно выпустило экстренное предупреждение. Согласно данным, ухудшения погоды ожидаются до конца суток. Ураган, ливень и сильные грозы ударили по югу столицы. Осадки также выпали в центре столицы, а вот сильнее прочих досталось юго-востоку, востоку, северо-востоку и северу столицы. Пешеходов попросили не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям и не укрываться под деревьями. Водителям рекомендовано сбавить скорость, не совершать скоростных маневров, воздержаться от обгонов, перестроений и опережений, также не оставлять автомобили под деревьями.

Рассмотрим озоновые карты на 27 и 28 июля (Рис. 11 и 12). 27.07. ОСО над столицей превышало норму на 4%, а к западу от Петербургского меридиана озоновый слой был разрушен практически над всей Европой. Дефицит ОСО достигал здесь 2–5%.

Рис. 11. Аномалии ОСО 27 июля 2022 г. в Северном полушарии

28 июля разрушение озонового слоя усилилось на 1–2% над Европой и продвинулось к северо-востоку, т.е. в направлении Москвы. Здесь ОСО упало до 1%, т.е. процесс водородной дегазации усилился над всей Европой, что и привело к ливневым осадкам, грозе, граду, ураганному ветру. То, что на охлажденный московский воздух надвинулся теплый воздух Юго-Западной Европы, как мы предположили, анализируя рисунок 12, подтверждает синоптик Евгений Тишковец.

обрушился сильнейший тропический ливень с грозой, который идет в центр столицы. Об этом в четверг, 28 июля, в своем На Москву обрушился сильнейший тропический ливень с грозой, который идет в центр столицы. Об этом в четверг, 28 июля, в своем Telegram -канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

« Буквально заливает, льет стеной как из ведра, гроза гремит. Вот это шторм », — рассказал он.

Рис. 12. Аномалии ОСО 28 июля 2022 г. в Северном полушарии

Таким образом, мы видим здесь два реализованных озоновых сценария зарождения атмосферного катаклизма — контакт разнознаковых аномалий ОСО и уменьшение ОСО над Москвой, то есть усиление водородной дегазации здесь. Можно было бы не говорить о втором варианте, т. к. он противоречит сценарию, описанному выше для Сочи 22–23 июля и для Москвы 24–25 июля, где мы говорили о повышении ОСО как причине аномальных осадков. Однако вполне возможно, что и при снижении ОСО, т.е. при усилении водородной дегазации, могут зарождаться ливневые осадки. Окисление водорода не только нагревает воздух, но и продуцирует влагу, которая в условиях положительной, т.е. холодной аномалии, будет конденсироваться, генерируя ливневые осадки.

Итак, подводя итоги частого возникновения ливней и сопровождающих их стихийных бедствий в июле 2022 года, можем сделать вывод, что главным определяющим их генезис условием является наличие положительной аномалии общего содержания озона, которая играет роль конденсатора атмосферной влаги. Конкретные ситуации в озоновом слое при этом могут быть различными: контакт разнознаковых аномалий ОСО; рост ОСО в пределах положительной аномалии, охлаждающий воздух над регионом; снижение ОСО в пределах положительной аномалии, указывающее на усиление дегазации водорода. Окисление водорода приводит к увеличению концентрации паров воды в воздухе, а их конденсация в условиях холодного воздуха под положительной аномалией озона вызывает интенсивные ливни.

По-прежнему не до конца ясным остается для автора вопрос о генезисе локальных положительных аномалий озона. Являются ли они отдельными самостоятельными образованиями или же обособляются при локальных разрушениях озонового слоя с высоким ОСО над обширной территорией, например полушарием планеты, как это видно на Рис. 13.

Рис. 13. Планетарное поле озона 27 октября 2005 года

Представлена планетарная карта общего содержания озона, построенная по данным спектрометра для картирования общего содержания озона (TOMS). Данные получены Лабораторией атмосферы в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА. Прибор для мониторинга озона (OMI) на борту спутника Aura (с июля 2004 г. по настоящее время) имеет разрешение (1,0×1,0 град).

На Рис. 13 отчетливо видно, что зоны низкого содержания озона в Антарктике «вырезаны» водородом из области более высокой концентрации озона. Особенно показательна узкая линейная зона низкого ОСО, расположенная над рифтовой зоной Восточно-Тихоокеанского поднятия.

Основным фактором, формирующим положительные аномалии озона в атмосфере, по данным петербургского исследователя В. П. Кондратовича, является магнитное поле Земли. (Рис. 14).