Рассмотрим озоновую историю Крымского урагана, случившегося 30 ноября 2021 года. 28 ноября (Рис.1) озоновая ситуация на юге не предвещала особых угроз, хотя внимание могла привлечь граница положительной и отрицательной озоновых аномалий, протянувшаяся в широтном направлении чуть южнее Крыма вдоль всего Черного моря. Однако угроза таилась в положительной озоновой аномалии с центром (+13% ОСО), расположенным между Францией и Германией.

Архип Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1908

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона (ОСО) 28 ноября 2021 г

На следующий день, то есть 29 ноября, западноевропейская положительная аномалия ОСО резко выросла (Рис. 2), избыток ОСО достиг 20%.

Рис. 2. Аномалии ОСО 29 ноября 2021 г

В это же время над Кавказом образовалась отрицательная озоновая аномалия с дефицитом ОСО в 15%. Контакт обеих аномалий ОСО — положительной и отрицательной, пришелся на западный берег Черного моря. Здесь в этот день и возникла буря, разгромившая Стамбул.

29 ноября 2021. В Стамбуле из-за урагана погибли четыре человека, еще 19 ранены, сообщила администрация губернатора Стамбула. Ранее поступило . В Стамбуле из-за урагана погибли четыре человека, еще 19 ранены, сообщила администрация губернатора Стамбула. Ранее поступило сообщение о двух погибших в результате буйства стихии. «По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, в результате сильного ветра, который начался в Стамбуле, четыре человека погибли и 19 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии», — сообщает администрация губернатора. Ураган был такой силы, что рушил большие конструкции: в стамбульском районе Чаталджа в Турции во время урагана обвалилась огромная башня.

К вечеру того же дня ненастье достигло Крыма, то есть фронт урагана продвигался с северо-запада на юго-восток от более холодной и тяжелой положительной аномалии к более теплой и легкой — отрицательной.

29.11.2021 .Усилившийся к вечеру понедельника ураганный ветер обесточил большую часть крымской столицы, также пострадали другие районы Крыма. Как сообщили РИА Новости Крым очевидцы, были частично обесточены центр города, район центрального автовокзала, Старый город, районы улиц Лермонтова, площади Куйбышева, набережной реки Салгир и др. Нет света в районе больницы Семашко, улицы Куйбышева, а от площади Куйбышева до площади Ленина возникла пробка из троллейбусов. На улице Русской темно, выключились некоторые светофоры. Первую новогоднюю ель, установленную в Симферополе у ТРЦ «Меганом», согнуло ветром. Бригады специалистов оперативно устраняют аварии. Наблюдаются перебои в работе мобильной связи и интернета.

Кроме того, по информации МБУ «Город», в Симферополе зафиксировано 11 происшествий, связанных с падением деревьев. Пострадавших нет. По состоянию на 18:00 работы завершены по пяти адресам. Движение транспорта затруднено. По данным МЧС, порывы ветра достигают 26 м/с, сработала автоматика защиты на трансформаторных подстанциях в Симферополе, происходят веерные отключения абонентов не только в крымской столице, но и в ряде сел — Каштановом, Партизанском, Константиновка. Кроме того, аварийные отключения электричества произошли в Симферопольском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Погас свет и в некоторых населенных пунктах Кировского района Крыма. В Судаке электричество «мигает», но не отключается. В Нижнегорском районе также сильный ветер.

В полную силу стихия разгулялась в Крыму в ночь на 30 ноября. Так, по сообщениям СМИ, под утро последнего осеннего дня этого года пик урагана был пройден. Граница озоновых аномалий продвинулась в восточном направлении и достигла территории Краснодарского края (Рис.3). Нужно отметить, что за прошедшие сутки сместилась не только граница аномалий ОСО, но и они сами, включая их центры. Центр положительной аномалии вплотную приблизился к западному побережью Черного моря, а центр отрицательной — оказался между Каспийским и Аральским морями, причем дефицит ОСО увеличился до 20%.

Рис. 3. Аномалии общего содержания озона (ОСО) 30 ноября 2021 г

30 ноября 2021, 07:00. Поваленные деревья и оборванные провода. В плену стихии оказался практически весь полуостров. Ветер был такой силы, что устоять на ногах было непросто. Он срывал дорожные знаки, кровли, сносил столбы. Травмы получили несколько жителей. Энергетики восстанавливают подачу электричества. Были отключены сотни подстанций, в том числе в столице Крыма Симферополе. Ураган пронесся над городом и оставил центральные улицы в темноте. Перебои со светом затронули площадь автовокзала и городскую больницу, где пришлось перейти на генераторы, а также 16 школ. Обесточены восемь котельных. Бригады электриков сейчас чинят сети в Бахчисарайском и Советском районах. Повреждены автомобили.

В Ялте энергетики делают все возможное, чтобы быстрее дать свет в дома. Ветер срывал суда с якорей, одно из них пошло ко дну. Остановилась троллейбусная линия из Симферополя, ветер повредил провода. Ялтинские власти предложили во вторник освободить школьников от занятий, а работодателям рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим.

Сегодня в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозу, сильные дожди, в горах — снег. Максимальные порывы ветра достигали 32 метров в секунду. Навигация приостановлена в Керченском проливе. 200 судов ждут, когда закончится шторм.

Непогода и в Краснодарском крае. В Сочи три самолета из-за ветра ушли на запасной аэродром. По прогнозу, порывы только усилятся. Все ближайшие дни на Черноморском побережье ливень, грозы и даже смерчи.

Simadm.ru Последствия урагана в Симферополе 30 ноября

Непогода добралась и до столицы России. Здесь были зафиксированные рекордные для 30 ноября значения высокой температуры и низкого давления. Выпали обильные осадки. Собственно говоря, озоновая ситуация, обеспечившая эти явления и рекорды, такая же, как и на юге, — контактная зона разнознаковых (тех же самых) аномалий ОСО (Рис. 3).

30 ноября, 10:38. Сразу два погодных рекорда зафиксировали в столичном регионе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в Москве установилось рекордно низкое атмосферное давление, а также обновлен суточный рекорд по максимальной температуре воздуха. Атмосферное давление опустилось примерно до 711 миллиметров ртутного столба. Синоптики прогнозируют, что в течение дня оно будет расти, а к вечеру повысится до 718 миллиметров ртутного столба.

Второй рекорд связан с температурой, которая на станции ВДНХ поднялась до отметки +7,5 градуса. До этого рекордным значением для 30 ноября считалось +5,8 градуса. Его зафиксировали в 1974 году.

По данным на 06:00, в Москве и области выпало от 11 до 13 миллиметров осадков. По расчетам синоптиков 30 ноября на Москву обрушились самые обильные осадки за последние 69 лет. Их в столичный регион принес генуэзский циклон «Бенедикт». Ожидается, что в Москве выпадет до 23 миллиметров осадков — два ведра воды на квадратный метр. Это составит 40% месячной нормы.

Василий Иванов ИА REGNUM Уборка снега в Москве после сильного снегопада

Собственно, смещение фронта положительной аномалии ОСО в синоптическом формате описано как перемещение циклона «Бенедикт». В Орловской области он отметился тем, что свалил двухсотлетний дуб, высаженный классиком русской литературы Иваном Тургеневым.

В Петербурге «Бенедикт» к утру 30 ноября насыпал снежные сугробы высотой до 20 см.

Говоря об озоновом образе этой стихии, следует иметь в виду, что апофеоз описанных выше событий пришелся на ночь с 29 на 30 ноября, поэтому озоновые карты на Рис. 2 и 3 не отражают процесса смещения фронта стихии (восточного края положительной аномалии ОСО). Мы должны его представить мысленно, учитывая при этом, что источник аномального тепла, низкого давления и повышенной влажности находился на Кавказе под отрицательной аномалией ОСО (Рис.2), а конденсатором влаги — источником обильных осадков, был восточный фронт положительной аномалии.