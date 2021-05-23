Контрасты погоды весны 2021 года: озон опровергает Парижское соглашение
Вниманию читателя предлагается краткий обзор погодных аномалий весны 2021 года, многие из которых оказались рекордными. Как обычно мы сравниваем место и время проявления этих аномалий с аномалиями общего содержания озона.
Оба типа аномалий (погодных и озоновых) прекрасно коррелируют. При этом положительные аномалии общего содержания озона (ОСО) соответствуют отрицательным (холодным) температурным аномалиям, а отрицательные — положительным, то есть воздух под отрицательными аномалиями ОСО нагревается. Но это только первичный температурный эффект. Из-за нагрева воздуха здесь падает давление, и если в ближайших окрестностях оказываются антициклоны, то есть воздушные массы с высоким давлением, они начинают смещаться в область низкого давления под озоновой аномалией. Если антициклоны с теплым воздухом, то температура здесь еще более повышается, а если антициклон холодный, например, Скандинавский или Сибирский, в том же месте мы будем наблюдать отрицательную температурную аномалию. Область контакта разнознаковых аномалий ОСО, то есть воздушных масс с резко различными РТ параметрами, становится ареной развития опасных метеорологических явлений — ураганов, гроз, ливневых осадков и вызванных ими наводнений.
МАРТ
Обратимся теперь к карте озоновых аномалий на 18 марта (рис. 1). Исландия, где в этот день была зафиксирована рекордно высокая температура, оказалась точно в центре отрицательной озоновой аномалии, где дефицит озона достигал 30%.
Рекордный мороз в Испании в тот же день соответствовал повышенному до 15% полю ОСО.
Синоптическая обстановка в Греции на 20 марта отражена на карте озоновых аномалий (рис. 2). Отчетливо видно, что северная часть Греции, где в этот день температура была отрицательной, накрыта положительной аномалией ОСО, с избытком озона в 15% прямо над Грецией и почти до 30% севернее над Сербией, Румынией и Венгрией. Южная часть страны, включая остров Крит, оказалась в зоне дефицита озона и, соответственно, в зоне аномально теплой погоды. При этом аномально высокая (более 30 °С) температура была обеспечена втягиванием под озоновую аномалию антициклона из Африки, на что прямо указывается в сообщении СМИ — сильный южный ветер и пыль из Сахары.
Отметим, что аномальный холод на севере Греции в этот день объясняется в приведенном выше сообщении горным характером местности, то есть большой высотой над уровнем моря. Действительно, отдельные вершины достигают здесь 3000 м, но основные высоты колеблются в районе 2000 м. Этот фактор, несомненно, влияет на температуру воздуха, однако в данном случае его одного недостаточно для объяснения аномального холода. Так, среднемесячная температура марта в г. Солоники, расположенном в Северной Греции, составляет 10,4 °С, но в 20-х числах марта 2021 года она падала до 6 °C, а 25 марта даже до +5,88 °С. Минимальная же за март температура в этот день составила +1 °С, что находит свое объяснение на озоновой карте (рис. 3), где мы видим над Грецией положительную аномалию ОСО.
АПРЕЛЬ
Причину аномального московского тепла видим на соответствующей озоновой карте (рис. 4). Это обширная озоновая аномалия, протянувшееся от Польши на западе до Западной Сибири на востоке, с дефицитом ОСО в центре до 15%.
Аномальные холода во Франции (и в Европе в целом) начались в основном во второй декаде апреля, что отражено на выше рассмотренном рис. 4, где мы видим обширную положительную аномалию ОСО с центром над Северным морем. Практически всю Европу накрывает положительная аномалия ОСО 17 апреля, изображенная на рис. 5. Она также фиксирует территории, подверженные аномальным холодам.
Озоновая карта, отражающая возвратный холод в Сибири, показана на рис. 6. Здесь положительная аномалия ОСО накрывает обширную область, протянувшуюся к востоку от Аральского моря почти до Байкала. В середине её расположено оз. Балхаш. Здесь избыток озона достигает 10%.
Большое число публикаций об аномальных холодах в различных областях Европы появились в СМИ 26 апреля. Приведем сразу несколько из них, после чего обратимся к озоновой карте.
26.04.2021 Погода в Москве: когда закончится холодная аномалия?
Последние выходные апреля стали самыми холодными за последние 10 лет. Более того, было экстремально дождливо и очень ветрено. Субботний дождь принес рекордную сумму осадков (17 мм). Предыдущий экстремум 24 апреля составлял 12 мм и был зафиксирован очень давно — в 1891 году. В воскресенье порывы ветра достигали 19 м/с. Еще одна аномалия: апрель может стать самым влажным за последние 30 лет. Основанием для этого является неустойчивая холодная погода, с осадками и порывистым ветром, которая продолжится на этой неделе.
26.04.2021 В Черноземье ударили заморозки. Когда вернется тепло?
В пятницу в Черноземье гремели грозы, а в выходные резко похолодало — днем столбики термометров в Воронеже не смогли преодолеть отметку +10, в ночь на воскресенье и на понедельник местами зафиксированы заморозки. Вторжение арктической воздушной массы с северо-запада сопровождалось сильным порывистым ветром до 15−19 м/с и кратковременными осадками, преимущественно в виде дождя, в отдельных районах в виде мокрого снега и ледяной и снежной крупы. Для текущего апреля характерно чередование волн тепла и холода. Напомним, что всплеск рекордного тепла накрыл Черноземье в середине месяца, очень тепло (до +17…+20) было и накануне прошедших выходных. В результате в Воронежской области вступил в права второй фенологический этап весны и обозначились признаки начала третьего этапа: на прудах запели лягушки, появились первые бабочки и шмели, зазеленели береза и тополь. В садах под Воронежем началось цветение абрикосовых деревьев! Злая проделка зимы пришлась совсем некстати.
27.04.2021 Центральную Россию засыпало весенним снегом
Фактические реалии таковы — утром 27 апреля в Кашире (на юге Московской области) лежало 17 см свежевыпавшего снега, в Плавске (Тульская область) — до 20 см! Весенний снег выпал практически во всех субъектах Центрального округа. В Курске наблюдения зафиксировали 2 см снега, в Туле — 9 см.
Аномальные холода, описанные в четырёх вышеприведенных сообщениях СМИ, прекрасно коррелируют с повышенным содержанием озона на карте (рис. 7), где четко выражена положительная аномалия ОСО, протянувшаяся от Англии на западе до Урала на востоке. Центр аномалии с избытком озона в 20% расположен в Калининградской области РФ и Литве и Латвии.
МАЙ
Обратимся к озоновой карте (рис.8). Регионы, испытавшие 17 и 18 мая рекордную аномальную жару, накрыты обширной отрицательной аномалией ОСО, протянувшейся от Балтики до Забайкалья. Центр аномалии с дефицитом озона до 30% расположен на юге западной Сибири. Причина аномальной жары — нагрев воздуха под озоновой аномалией, наиболее сильный в её центре, то есть в Заволжье и Казахстане. Отсюда горячий воздух поступал в Центральную Россию. Вариант со смещением южных антициклонов из более низких широт в область озоновой аномалии здесь не проходит, так как давление в Москве в дни рекордной жары было ниже нормы: 17 мая — 744 мм рт. ст., а 18 мая — 742 мм рт. ст.
Прохладную погоду в Западной Европе «обеспечила» положительная аномалия ОСО, расположенная над Северным морем и накрывающая п-ов Ютландию и север Германии и Франции.
В заключение рассмотрим еще одно сообщение СМИ, в котором научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждает о повышенном уровне ультрафиолетового излучения в различных регионах России. Эта информация давно ожидаемая, крайне полезная и совершенно необходимая в условиях нарастающей деструкции озонового слоя планеты. К сожалению, господин Вильфанд о разрушении озонового слоя, которое является причиной повышения потока опасного ультрафиолета, не сказал ни слова. Почему? Или не знает, или сознательно умалчивает, боясь привлечь внимание общественности к полному провалу Монреальского протокола и, соответственно, к фиаско фреоновой гипотезы разрушения озоносферы, на которой и базируется этот протокол.
Подведем итоги нашего обзора.
Весна 2021 года в Северном полушарии изобиловала контрастными погодными аномалиями, когда небывалая жара сменялась столь же небывалым холодом и наоборот. Амплитуда аномальных температур со временем нарастает, и прошедшей весной многие температурные показатели стали рекордными, причем как положительные, так и отрицательные. Факт, не укладывающийся в представления об антропогенном глобальном потеплении.
Все рассмотренные погодные аномалии, включая рекордные, четко коррелируют по месту и времени с аномалиями общего содержания озона. Этот факт делает избыточными, то есть ненужными, попытки объяснить погодные аномалии увеличением концентрации углекислого газа в атмосфере.
Подробный рассказ Владимира Сывороткина об абсурдности климатических протоколов на АЛЛАТРА ТВ 24.02.2021 .
Напомним, что еще Венская конвенция от 22 марта 1985 года поставила перед мировым научным сообществам задачу изучения влияния концентрации озона в атмосфере на погоду и климат. Задача такая была поставлена именно потому, что физико-химические основы такого влияния были уже известны и понятны. Более того, в рамках наук об атмосфере они были описаны в учебниках и преподавались в вузах.
Однако мировое ученое сообщество игнорирует решения Венской конвенции, а заодно и азбучные истины физики и химии атмосферы, что позволяет автору определять современную климатологию как буржуазную лженауку.